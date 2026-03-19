¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¤Þ¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢Êâ¤¤¤Æ´¶¤¸¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ö±í»°¾ò¤Þ¤Á¤¢¤ë¤2026¡×³«ºÅ·èÄê¡ª
¡Ö±í»°¾ò¤Þ¤Á¤¢¤ë¤¡×¤È¤Ï
¡Ö±í»°¾ò¤Þ¤Á¤¢¤ë¤¡×¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ò°¦¤¹¤ë¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤È°ì½ï¤ËÃÏ°è¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎò»Ë¡¦Ê¸²½¡¦µ»½Ñ¡¦¿©¡¦É÷·Ê¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£2026Ç¯ÅÙ¤Î³«ºÅ¥³ー¥¹¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤âÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·³ã¸©¤Î¤Û¤ÜÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë±í»°¾ò¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢±í»Ô¤È»°¾ò»Ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¤Þ¤Á¡£¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÌó400Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¶âÂ°²Ã¹©¤Îµ»½Ñ¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢¡Ö±í»°¾ò¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤¶âÊª¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤Ç¹ñÆâ³°¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê±í»°¾ò¤Î¡ÈÀ¸¤¤¿Ì¥ÎÏ¡É¤ò¡¢ÃÏ¸µ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥¬¥¤¥É¤È¤È¤â¤ËÊâ¤¤¤ÆÂÎ¸³¡£´Ñ¸÷¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤Á¤Î¶õµ¤¤ä¿Í¤Î²¹¤«¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÂÎ¸³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Êâ¤¯¤¿¤Ó¡¢±í»°¾ò¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½ºß¼õÉÕÃæ¤Î¥³ー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
ÃÏ¸µ¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤³¤Î¤Þ¤Á¤Î¡ÖÀ¸¤¤¿Ì¥ÎÏ¡×¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÂÎ¸³¤ò¡¢¤¼¤Ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ÊÝÆâ¸ø±àºùµª¹Ô
10¼ïÎà°Ê¾å¤Îºù¤¬ºé¤¸Ø¤ëÊÝÆâ¸ø±à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Áá½Õ¤Î²Ö¡¹¤ò°¦¤Ç¤Ê¤¬¤é½ä¤ëÌþ¤ä¤·¤Î¥Ä¥¢ー¤Ç¤¹¡£ Ç®ÂÓ¿¢Êª±à¤Î¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢¥ªー¥×¥ó¥¬ー¥Ç¥ó¤äÎò»Ë¤¢¤ë»û±¡¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È»¶ºö¡£ »þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«º¢¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤½Õ¤ÎÉ½¾ð¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§ 2026Ç¯4·î5Æü(Æü)¡¦12Æü(Æü) 9:00～11:00
¾ÜºÙ¡¦Í½Ìó¡§ https://www.tsubasan-aruki.jp/course_detail.php?tcd=1234
¢£ ÎÉ´²¤¿¤º¤Í¤ß¤Á¡¦»ûÇñ
µ©Âå¤ÎÁµÁÎ¡¦ÎÉ´²¤¬¤Ê¤¼»ûÇñ¤ÎÌ©Â¢±¡¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÂÀ×¤òÃ©¤ê¤Ê¤¬¤éÎò»Ë¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£ 250Ç¯Á°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÉ÷¸÷ÌÀÕ»¤Ê³¤¤Î·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤¿¸å¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¯¤ªÃã¤Î»þ´Ö¤â¡£ ¥¬¥¤¥É½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Öµû¤Î»Ô¾ìÄÌ¤ê¡Ê¥¢¥á²£¡Ë¡×¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤â³Ú¤·¤á¤ë½¼¼Â¤Î¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§ 2026Ç¯4·î18Æü(ÅÚ) 9:00～12:00
¾ÜºÙ¡¦Í½Ìó¡§ https://www.tsubasan-aruki.jp/course_detail.php?tcd=1235
¢£ ¡Ú¿·³ã»ÔÆî¶è¡ÛÅí¸»¶¿¤ò»¶Êâ¤Ç¥Çー¥È¡Ê½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³? ÊÔ¡Ë
°ìÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡¢Åí¤Î²Ö¤¬ºé¤Íð¤ì¡ÖÅí¸»¶¿¡×¤È¤Ê¤ëÈþ¤·¤¤É÷·Ê¤ÎÃæ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥³ー¥Òー¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£ ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤¨¤ÐÅí¤Î²Ö¤Ø¤Î¡Ö¿Í¹©¼øÊ´¡×¤È¤¤¤¦¡¢²ÌÊª¤É¤³¤í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄÁ¤·¤¤ºî¶ÈÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¡£ ½Õ¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¾±²°¤Î²°Éß¤äÎò»Ë¤¢¤ë»û±¡¤ò½ä¤ë¡¢¿´¤È¤¤á¤¯¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§ 2026Ç¯4·î19Æü(Æü) 13:00～15:30
¾ÜºÙ¡¦Í½Ìó¡§ https://www.tsubasan-aruki.jp/course_detail.php?tcd=1238
¢£ ¡Ú¿·³ã»ÔÆî¶è¡ÛÍ´ê¤ÎÎ¤ ¿·ÈÓÅÄ±ßÄÌ°Ã¤È¤Þ¤Á¤ÎÎò»Ë¡ÊÃÄ»ÍÏº¤Ç´ñÀ×¤ÎÌ£Á¹¤ò¤Ê¤á¤ë ÊÔ¡Ë
ÎÉ´²¤È¤â¿Æ¸ò¤Î¿¼¤«¤Ã¤¿ÁµÁÎ¡¦Í´ê¤æ¤«¤ê¤Î°Ã¤ä¡¢¾ð½ï¤¢¤ë´çÌÚ¡Ê¤¬¤ó¤®¡ËÄÌ¤ê¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤ò°ÆÆâ¿Í¤ÈÊâ¤¤Þ¤¹¡£ ÉáÃÊ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Î²°Éß¸«³Ø¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¤ÏÅÁÅý¤¢¤ëÌ£Á¹Â¢¤ÎÃµ¸¡¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ´ë²è¤âÍÑ°Õ¡£ ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö´ñÀ×¤ÎÌ£Á¹¡×¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤È¿©Ê¸²½¤Î¿¼¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ëÎ¹¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§ 2026Ç¯5·î10Æü(Æü) 13:00～15:30
¾ÜºÙ¡¦Í½Ìó¡§ https://www.tsubasan-aruki.jp/course_detail.php?tcd=1239
¢£ ËÜÀ®»û～¤Ä¤ë¤¬¤ä¥³ー¥¹¡Ê±ÀÄ³ºîÉÊ¤È±ÀÄ³¤µ¤ó¤¬²á¤´¤·¤¿Ä®¤ÈÄ®²°¡Ë
¡Ö±Û¸å¤Î¥ß¥±¥é¥ó¥¸¥§¥í¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÀÐÀî±ÀÄ³¤Î¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÄ¦¹ïºîÉÊ¤òËÜÀ®»û¤Î³ÆÅãÆ¬¤Ç´Ö¶á¤Ë´Õ¾Þ¤·¤Þ¤¹¡£ ±ÀÄ³¤¬¤«¤Ä¤ÆÊë¤é¤·¤¿Ä®¤òÊâ¤¡¢ËëËö¤Î»Ö»Î¤¿¤Á¤¬¿àÎ±¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ®½Å¤ÊÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¡Ö¤Ä¤ë¤¬¤ä¡×¤âË¬Ìä¡£ »°¾ò¤¬¸Ø¤ë°µÅÝÅª¤Ê¿¦¿Íµ»¤Î¸»Î®¤È¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿Ä®¿Í¤¿¤Á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§ 2026Ç¯6·î7Æü(Æü) 8:45～12:00
¿½¹þÄùÀÚ¡§ 2026Ç¯6·î5Æü(¶â) 17:00¤Þ¤Ç
¾ÜºÙ¡¦Í½Ìó¡§ https://www.tsubasan-aruki.jp/course_detail.php?tcd=1237
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£ ¿½¹þ´ü´Ö
³Æ¥³ー¥¹»ØÄê´ü¸Â¤Þ¤Ç
¢£ ¿½¹þÊýË¡
£±. ±í»°¾ò¤Þ¤Á¤¢¤ë¤¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤«¤é²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¾å¡¢Í½Ìó
£². ³Æ¥³ー¥¹¼çºÅ¼Ô»ØÄê¤ÎÊýË¡¡¦Ï¢ÍíÀè¤Ë¤ÆÍ½Ìó
³Æ¥³ー¥¹¤Î¾ÜºÙ¡¦Í½Ìó¤Ï¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.tsubasan-aruki.jp/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ±í»°¾òÃÏ¾ì»º¶È¿¶¶½¥»¥ó¥¿ー
±í»°¾ò¥Ö¥é¥ó¥É¿ä¿ÊÉô ´ë²è¿ä¿Ê²Ý
¢©955-0092 »°¾ò»Ô¿Üº¢1-17 ¥ê¥µー¥Á¥³¥¢3F
TEL¡§0256-36-4123