»þ·×¥Ö¥é¥ó¥ÉAngel Heart¡Ê¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ïー¥È¡Ë¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥éー2¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¿·À¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥«¥éー¤Î¿·¿§2·¿¤ò3·î19Æü(ÌÚ)¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥ËËÇ°×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:µÜ¾å¸÷´î¡Ë¤Î»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAngel Heart(¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ïー¥È)¡×¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥éー2¥·¥êー¥º¤«¤é¿·À¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥«¥éー¤Î¿·¿§2·¿¤ò3·î19Æü(ÌÚ)¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿2·¿¤È¤â¹©¶ñÉÔÍ×¤ÇÉÕ¤±ÂØ¤¨²ÄÇ½¤Ê¥·¥ë¥Ðー¥«¥éー¤Î¥á¥Ã¥·¥å¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¤¡£
¤½¤ÎÆü¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤äTPO¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¡¢¥ª¥ó¡¦¥ª¥ÕÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç¤´ÃåÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊËèÆü¤Ë¤½¤Ã¤È¤È¤¤á¤¤òÅº¤¨¡¢¿·À¸³è¤ò·Þ¤¨¤ëÊý¤Î°ìÊâ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¸å²¡¤·¤¹¤ë°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
Angel Heart¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ueni-angelheart.jp/
Sparkle Time¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¾åÉÊ¤Êµ±¤¤òÊü¤Ä¥Þ¥¶ー¥ª¥Ö¥Ñー¥ë¤ÎÊ¸»úÈ×¤Ë¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥íー¥Þ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤È¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°ìËÜ¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é½÷À¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢¼ê¸µ¤òÈþ¤·¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë60¥á¥â¥êÉÕ¤¤Ç»ëÇ§À¤Ë¤âÍ¥¤ì¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥ë¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ç¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥µ¥Õ¥£¥¢ー¥Î¥ì¥¶ー¤òºÎÍÑ¡£
¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥éー¤Ï¿·À¸³è¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¡¢¥ª¥ó¡¦¥ª¥ÕÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£½ý¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢·¿Êø¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÊÈÖ¡§ST29S-BK
¢£²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ23,100±ß
¢£È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)Ãë12»þ
¢£ÈÎÇä¾ì½ê¡§
¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.ueni-angelheart.jp/c/collection/sparkletime/aht-st29s-bk
¡¦Á´¹ñ¤ÎAngel Heart¤ª¼è°·Å¹ÊÞ
https://www.ueni-angelheart.jp/shop/
¢£´ûÂ¸¤Î¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó
¡¦¥Ô¥ó¥¯¥Ùー¥¸¥å
https://www.ueni-angelheart.jp/c/collection/sparkletime/aht-st29ppkc-n
Twinkle Time¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¸÷¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Þ¥¶ー¥ª¥Ö¥Ñー¥ë¤ÎÊ¸»úÈ×¤Ë¡¢¥íー¥Þ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤È¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤¤¾åÉÊ¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤¿°ìËÜ¡£
25mm¤Î¾®¤Ö¤ê¤Ê¥±ー¥¹¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¼ê¸µ¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÆëÀ÷¤ß¡¢Æü¾ï¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤ºÌ¤ê¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥ë¥È¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥µ¥Õ¥£¥¢ー¥Î¥ì¥¶ー¤òºÎÍÑ¡£
È©¤Ê¤¸¤ß¤ÎÎÉ¤¤¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥«¥éー¤Ï¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¿·À¸³è¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥«¥éー¤Ç¤¹¡£½ý¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢·¿Êø¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÊÈÖ¡§TTN25S-BW
¢£²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ25,300±ß
¢£È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)Ãë12»þ
¢£ÈÎÇä¾ì½ê¡§
¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.ueni-angelheart.jp/c/collection/twinkletime/aht-ttn25sbw
¡¦Á´¹ñ¤ÎAngel Heart¤ª¼è°·Å¹ÊÞ
https://www.ueni-angelheart.jp/shop/
¢£´ûÂ¸¤Î¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó
¡¦¥Ù¥Óー¥Ô¥ó¥¯
https://www.ueni-angelheart.jp/c/collection/twinkletime/aht-ttn25ppkc-n
¡Ú¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ïー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¾Ò²ð¡Û
£±. ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î¤½¤Ð¤Ë¡£¡×
¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ïー¥È¡×¤Ï¡¢¿Ê³Ø¤äÆþ¼Ò¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÆü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ê¤É¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë½÷À¤Ë´ó¤ê¤½¤¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£2004Ç¯4·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£². ¥½ー¥éー¥¦¥©¥Ã¥Á¤Îµ¡Ç½À¤È¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ
ÂÀÍÛ¤ä·Ö¸÷Åô¤Î¸÷¤Ç½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¡¢ÅÅÃÓ¸ò´¹¤Î¼ê´Ö¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¥½ー¥éー¥àー¥ô¥á¥ó¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬ËÉÙ¡£
¤µ¤é¤Ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー´¶³Ð¤Ç»È¤¨¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³. ¥ª¥ó¤Ç¤â¥ª¥Õ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê»È¤¨¤ë¡¢»þ´Ö¤Î¸«¤ä¤¹¤µ
¾®¤µ¤Ê¥À¥¤¥ä¥ë¤Ç¤â¡¢1»þ¤«¤é12»þ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÌÜÀ¹¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ËÉÙ¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¼ÂÍÑÀ¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥ª¥ó¤Ç¤â¥ª¥Õ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
£´. ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ä¥«¥éー¡¢¥¬¥é¥¹¤Î¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥ê¥åー¥º¤Î·Á¤Ê¤É¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤²Ä°¦¤µ¤¬Âô»³¡£¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊºÙ¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
£µ. Îß·×300¼ïÎà¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤ÈÆüËÜ¡¦¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÎÅ¸³«
2004Ç¯¤ËÁÏÎ©¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Îß·×Ìó300¼ïÎà¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤È¡¢ÆüËÜ¡¦¥¢¥¸¥¢¤ÇÌó1,300Å¹ÊÞ¤Ç¤ª¼è¤ê°·¤¤Äº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥ËËÇ°×¡Û
¥¦¥©¥Ã¥Á¡¢¥³¥¹¥á¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ëÊ¬Ìî¤òÃæ¿´¤Ë°·¤¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀìÌç¾¦¼Ò¡£
ÏÓ»þ·×¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ö¥¿¥¤¥á¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ö¥ô¥§¥ë¥µー¥Á¥§¡×¤ä¡Ö¥Õ¥ë¥é¡×¡¢¥É¥¤¥Ä¡Ö¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡×¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡Ö¥Æ¥Ã¥É¥Ùー¥«ー¡×¤ä¡Ö¥Ø¥ó¥êー¥í¥ó¥É¥ó¡×¤Ê¤É¡¢ÃøÌ¾³¤³°¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍ¢Æþ¸µ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É´²ßÅ¹¡¢¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢²ÈÅÅÅ¹Åù¡¢³Æ¼ïÀìÌçÅ¹¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÎ®ÄÌ¤ò»ý¤Á¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ª¤ª¤è¤½800Ë¡¿Í¡¢8,000Å¹ÊÞ¤È¼è°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤è¤ê¡Ö¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¡×¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÎÍ¢Æþ¸µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£