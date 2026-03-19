»ºÃÏ¤ÇÁª¤Ö¡¢ÉÊ¼ï¤ÇÁª¤Ö¡£CUZEN MATCHA ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥óËõÃã¥êー¥Õ¤¬Á´10¼ï¤Ø³È½¼

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2020Ç¯11·î¡ÖTIME's Best Inventions of 2020¡×¼õ¾Þ
2021Ç¯ 3·î¡ÖEsquire Home Design Awards 2021¡×¼õ¾Þ
2021Ç¯ 4·î¡ÖiF DESIGN AWARD 2021¡×¼õ¾Þ
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2021Ç¯10·î¡Ö¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ2021¡×¼õ¾Þ
2023Ç¯10·î¡ÖA Good Housekeeping 2023 Coffee and Tea Awards¡×¼õ¾Þ
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