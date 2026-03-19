2026Ç¯ Åìµþ¥Éー¥à¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ÊÛÅö¡õ¥°¥ë¥á¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡¡Åìµþ¥Éー¥à¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú1-3-61¡Ë¤Ç¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤âÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ÊÛÅö¡õ¥°¥ë¥á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Åìµþ¥Éー¥à¾ìÆâ¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ÊÛÅö¡×¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÂçÀªÁª¼ê¤È»³ºêÁª¼ê¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥°¥ë¥á¡×¤Ë¤Ï¡¢ÀîÁê¥³ー¥Á¡¢¾¾ËÜÁª¼ê¡¢ÇëÈøÁª¼ê¡¢ÀÖÀ±Áª¼ê¡¢Àô¸ýÁª¼ê¡¢Ãæ»³Áª¼ê¡¢Â§ËÜÁª¼ê¡¢ÅÄÃæ(±Í)Áª¼ê¡¢¥ê¥Á¥ãー¥ÉÁª¼ê¡¢Á¥Ç÷Áª¼ê¡¢²£ÀîÁª¼ê¤Î11Ì¾¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Æø¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢4·î28Æü(²Ð)¤Î¹ÅçÀï¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½Õ¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥°¥ë¥áÁíÁªµó2026¡×¤ò³«ºÅ¡£¡Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥°¥ë¥á¡×¤ÎÃæ¤«¤é¾å°Ì9°Ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¶Ë»Ý9¡Ê¤´¤¯¤¦¤Þ¥Ê¥¤¥ó¡Ë¡×¤ò·è¤á¤ëÁíÁªµó´ë²è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢GIANTS¥°¥ë¥á¤Ï¡¢ºòÇ¯¥·ー¥º¥ó¤è¤ê11¼ïÁý¤¨¤Æ32¼ïÎà¤È¤Ê¤ê¡¢¥°¥ë¥á¥¨¥ê¥¢¤¬±×¡¹½¼¼Â¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¤¼¤Ò¡¢¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö½Õ¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥°¥ë¥áÁíÁªµó2026¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢(https://www.giants.jp/news/28671/)¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ÊÛÅö¡¢¤¸¤ã¤Ó¤Ã¤È¤Ù¤ó¤È¤¦
¡¡ËèÇ¯¹¥É¾¤Î¡Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ÊÛÅö¡×¤Ï¡¢´ÆÆÄ¡¦³ÆÁª¼ê¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥°¥ë¥á¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¿·¤¿¤ËÂçÀªÁª¼ê¤È»³ºêÁª¼ê¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¡¦Áª¼ê¤Ø¤ÎÇ®¤¤±þ±ç¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ªÊÛÅö¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ýÈ¯ Çä Æü ¡§3·î27Æü(¶â)～¡¡
¡ýÈÎÇä¾ì½ê¡§Åìµþ¥Éー¥àÆâÇäÅ¹
¡ý¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.tokyo-dome.co.jp/dome/baseball/gourmet/giants/
¡ý¾¦ÉÊÆâÍÆ¡§
ºäËÜÁª¼ê
¤³¤ì¤¾²¦Æ»¡ªÍ¦¿Í¤Î¹ë²Ú6¼ïÀ¹¤ê¤Î¤êÊÛ
ÂçÀªÁª¼ê
¡ôÂçÀª¤Î¥¬¥ÁÊÛ
»³ºêÁª¼ê
¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤ß¡¢¤´¤Ã¤Ä»Ý¤¤¤Ç¡×¡¡°Ë¿¥¤Î¤¿¤³ÈÓBOX¡ª
¸Í¶¿Áª¼ê
¹¥¤¤Ã¤Á¤ãµÜºê¡ª¸Í¶¿¤Î7¿§ºÌ¤êÊÛÅö
¡ü¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥°¥ë¥á
¡¡¡Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ÊÛÅö¡×¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¿Íµ¤¤Î¡Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥°¥ë¥á¡×¤¬¡¢º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¿·¤¿¤ËÀîÁê¥³ー¥Á¡¢¾¾ËÜÁª¼ê¡¢ÇëÈøÁª¼ê¡¢ÀÖÀ±Áª¼ê¡¢Àô¸ýÁª¼ê¡¢Ãæ»³Áª¼ê¡¢Â§ËÜÁª¼ê¡¢ÅÄÃæ(±Í)Áª¼ê¡¢¥ê¥Á¥ãー¥ÉÁª¼ê¡¢Á¥Ç÷Áª¼ê¡¢²£ÀîÁª¼ê¤Î11Ì¾¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÆø¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥°¥ë¥á¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥°¥ë¥á¤Î´ÆÆÄ¡¦¥³ー¥Á¡¦Áª¼ê¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬1ËçÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¤½¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò9Ëç½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¡È¥Û¥í¥°¥é¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡É(¥é¥ó¥À¥àÁ´5¼ï)¤ò1Ëçº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¡Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥°¥ë¥á¡×¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤È³Ú¤·¤µ¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¡ýÈ¯ Çä Æü ¡§3·î27Æü(¶â)～
¡ýÈÎÇä¾ì½ê¡§Åìµþ¥Éー¥àÆâÇäÅ¹
¡ý¾¦ÉÊÆâÍÆ¡§
¢¨¹âÍüÁª¼ê¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤Ï¡¢Á°È¾¡§3/27～6/21¡¢¸åÈ¾¡§7/7～
¡Ú¾¦ÉÊ°ìÎã¡Û
ÀîÁê¥³ー¥Á
²¬»³Ì¾Êª¡ªº×¤ê¼÷»Ê¡õ¥Ç¥ß¥«¥ÄÐ§¥À¥Ö¥ë¤ÇÈþÌ£¤·¤¤ÀîÁê½Î¥°¥ë¥á
¾¾ËÜÁª¼ê
¡Ö¹ä¡×²÷¡ª²¹¶Ì¥íー¥¹¥È¥Óー¥ÕÐ§
Àô¸ýÁª¼ê
Àô¸ý¤Î¡È¤´Ë«Èþ¡É¥·¥åー¥¯¥êー¥à¥µ¥ó¥Çー
¥ê¥Á¥ãー¥ÉÁª¼ê
¥Ï¥¤¥µ¥¤¡ª¥ê¥Á¥ãー¥ÉÆÃÀ½¥¿¥³¥é¥¤¥¹
¡Ú¥¹¥Æ¥Ã¥«ー°ìÎã¡Û
¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Áª¼ê
´ÝÁª¼ê
¹âÍüÁª¼ê
¾®ÎÓÁª¼ê
¥Û¥í¥°¥é¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«ー(Á´ 5 ¼ï)
¡üTOKYO GIANTS VICTORY YELL
¡¡¥µ¥ó¥È¥êー¡ÒÅ·Á³¿å¤Î¥Óー¥ë¹©¾ì¡ÓÅìµþ¡¦ÉðÂ¢Ìî¤Ë¤Æ¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿²¤½£»º¥¢¥í¥Þ¥Û¥Ã¥×¤ò°ìÉô»ÈÍÑ¤·¡¢Å·Á³¿å¤Ç»Å¹þ¤ß¡¢¾åÌÌÈ¯¹Ú¹ÚÊì¤Ç¾úÂ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìîµå´ÑÀï¤Î¶½Ê³¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê¹á¤êÎ©¤Á¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾¡Íø¤ÎÍ¾±¤¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤»¨Ì£¤Î¤Ê¤¤¸åÌ£¡£Åìµþ¥Éー¥à¾ìÆâ¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Åìµþ¤Î¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¨ー¥ë¤¬¡¢´¿´î¤Î½Ö´Ö¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ýÈ¯ Çä Æü ¡§3·î27Æü(¶â)～
¡ý¾¦ ÉÊ Ì¾ ¡§TOKYO GIANTS VICTORY YELL
¡ý²Á ³Ê¡§1,000±ß
¡ýÈÎÇä¾ì½ê¡§SUNTORY STADIUM BAR¡¦Çä¤ê»ÒÈÎÇä
¢¨3·î22Æü(Æü)¤Î¤ß¡¢Çä¤ê»Ò¤Ë¤è¤ë¥×¥ìÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üGIANTS¥°¥ë¥á
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤«¤éGIANTS¥µ¥ïー¡¦¥Ï¥¤¥Üー¥ë¡¦¥½ー¥À¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥«¥Ã¥×¤ò¿·¤¿¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥«¥Ã¥×¥°¥ë¥á¤Ï¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤è¤ê11¼ïÁý¤¨¤Æ32¼ïÎà¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ýÈ¯ Çä Æü ¡§½ç¼¡È¯ÇäÃæ
¡ýÈÎÇä¾ì½ê¡§Åìµþ¥Éー¥àÆâÇäÅ¹
¡ý¾¦ÉÊÆâÍÆ¡§GIANTS¥µ¥ïー(¥Þ¥ó¥´ー¡¦²¹½£¤ß¤«¤ó) 900±ß¡¢GIANTS¥½ー¥À(¥Þ¥ó¥´ー¡¦²¹½£¤ß¤«¤ó) 680±ß¡¢GIANTS¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥«¥Ã¥× ¤«¤É¹ 1,100±ß
¢¨GIANTS¥°¥ë¥á¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž¡
¡Êº¸¡ËGIANTS ¥µ¥ïー(¥Þ¥ó¥´ー)¡¢¡ÊÃæ¡ËGIANTS ¥½ー¥À(²¹½£¤ß¤«¤ó)¡¢¡Ê±¦¡ËGIANTS¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥«¥Ã¥×¤«¤É¹
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹Æâ¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢µð¿ÍÀï³«ºÅ»þ¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹Ž¡
¢¨ÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹Ž¡
¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£¤ï¤¯¤ï¤¯¥À¥¤¥ä¥ë TEL.03-5800-9999