¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¥¢¥Õ¥¿ー¥Ñー¥Æ¥£¤Ë¤Æ¡¢¥âー¥É¡¦¥¢¥Ñ¥Èー¡¢¥¨¥Þ¡¦¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¡¢¥Þ¥¤¥Ï¥é¡¦¥Ø¥í¥ë¥É¡¢¥Õ¥§¥ê¥·¥Æ¥£¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤¬¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¤òÃåÍÑ

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¥âー¥É¡¦¥¢¥Ñ¥Èー (PHOTO CREDIT Valentino GettyImages)
¥âー¥É¡¦¥¢¥Ñ¥Èー¡ÊMaude Apatow¡Ë
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@maisonvalentino
#ValentinoCustom
¥¨¥Þ¡¦¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó (PHOTO CREDIT Valentino GettyImages)
¥¨¥Þ¡¦¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó ¡ÊEmma Chamberlain¡Ë
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@maisonvalentino
#ValentinoPreFall2026
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@maisonvalentino
#ValentinoFireflies
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¥Õ¥§¥ê¥·¥Æ¥£¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¡ÊFelicity Jones¡Ë
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@maisonvalentino
#ValentinoPreFall2026