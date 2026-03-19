¥é¥¤¥¢¥Ã¥È¥²ー¥à¥º¡¢¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ëFPS¡ØVALORANT¡ÙSeason 2026 // Act 2 ¤¬3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê³«Ëë¡ª¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ö¥ß¥¯¥¹¡×¤¬¼ÂÁõ
Riot Games, Inc.¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¹çÆ±²ñ¼Ò¥é¥¤¥¢¥Ã¥È¥²ー¥à¥º¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ¡Ë¤Ï¡¢¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ëFPS¡ÖVALORANT¡Ê¥ô¥¡¥í¥é¥ó¥È¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ»þ´Ö3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êSeason 2026 // Act 2 ¤¬³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ö¥ß¥¯¥¹¡×¡¢¿·¥²ー¥à¥âー¥É¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡×¤¬Æ±»þ¤Ë¼ÂÁõ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ö¥ß¥¯¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥í¥¢¥Á¥¢½Ð¿È¤Î¥ß¥¯¥¹¤Ï¡¢½ã¿è¤Ê²»¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¤Þ¤È¤¤¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¡£¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¾ðÇ®¤È²»¤ÎÎÏ¤ÇÃç´Ö¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¡¢Àï¾ì¤Ç¥Æ¥ó¥Ý¤ò¹ï¤ß¤Ê¤¬¤é¥Áー¥à¤ò¤Ò¤È¤Ä¤ËÆ³¤¯¡£
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=_U_4IAHMH8k ]
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=ef0fM82_6Zs ]
¡ü ¥Ïー¥â¥Ê¥¤¥º
¥Ïー¥â¥Ê¥¤¥º¤ò¹½¤¨¤ë¡£Ì£Êý¤ËÁÀ¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ÖÈ¯¼Í¡×¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÈÌ£Êý¤¬¥Ð¥È¥ë¥¹¥Æ¥£¥à¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¸ú²Ì¤Ï¥¥ë¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥ª¥ë¥È¼Í·â¡×¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥Ð¥È¥ë¥¹¥Æ¥£¥à¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£
¡ü M-¥Ñ¥ë¥¹
M-¥Ñ¥ë¥¹¤ò¹½¤¨¤ë¡£¡Ö¥ª¥ë¥È¼Í·â¡×¤Ç¥¹¥¿¥ó¤È²óÉü¤Î¸ú²Ì¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¡ÖÈ¯¼Í¡×¤ÇÅê¤²¤ë¡£M-¥Ñ¥ë¥¹¤ÏÃÏÌÌ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È²»ÇÈ¤òÊü¤Á¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ò¥¹¥¿¥ó¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢²óÉü¤¹¤ë¡£
¡ü ¥¦¥§ー¥Ö¥Õ¥©ー¥à
¡¦PCÈÇ¡§¥Þ¥Ã¥×¤ò³«¤¡¢¡ÖÈ¯¼Í¡×¤ÇÃÏÅÀ¤òÀßÄê¤¹¤ë¡£¡Ö¥ª¥ë¥È¼Í·â¡×¤ÇÁªÂò¤·¤¿ÃÏÅÀ¤Ë¥¹¥âー¥¯¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¦¥³¥ó¥½ー¥ëÈÇ¡§¥Þ¥Ã¥×¤ò³«¤¡¢¡Ö¥ª¥ë¥È¼Í·â¡×¤ÇÃÏÅÀ¤ò»ØÄê¤¹¤ë¡£»ØÄê¤·¤¿ÃÏÅÀ¤Ë¡Ö¼Í·â¡×¤Ç¥¹¥âー¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡ü ¥Ùー¥¹¥¯¥¨¥¤¥¯
¥Ùー¥¹¥¯¥¨¥¤¥¯¤ò¹½¤¨¤ë¡£¡ÖÈ¯¼Í¡×¤Ç¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ì¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¤ò¥Á¥ãー¥¸¤·¤ÆÁ°Êý¤ËÊü¤Ä¡£Ì¿Ãæ¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥äー¤ò¥Î¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤·¡¢Ä°³Ð¤òÃ¥¤¤¡¢¥¹¥í¥¦¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¡£
¢£¿·¥Þ¥Ã¥×¡Ö¥ß¥¯¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤Î¥³¥á¥ó¥È
Q. ¥ß¥¯¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÀ¤¤¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
A. ¥ß¥¯¥¹¤Î¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£ー¤Ï¡¢Ì£Êý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ³èÌö¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¡¢Ï¢·È¤ä¸òÎ®¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥äー¸þ¤±¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ã¿è¤Ê¥¬¥ó¥×¥ì¥¤¤äÁàºî¤ÎÏÓÁ°°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¡¢Àï¶·¤òº¸±¦¤·ÆÀ¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤»¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¤ò»ØÄê¤Ç¤¤ë¥Ð¥È¥ë¥¹¥Æ¥£¥à¤Ï¡¢Ì£Êý¤ò¶¯²½¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤ò¥¥ë¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ì¥ó¥É¤È°ì½ï¤ËVALORANT¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥¯¥¹¤¬ºÇ¹â¤ÎÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§VALORANT ¥²ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥Êー Kevin Meier
Q. ²»³Ú¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤Ï¡¢¥ß¥¯¥¹¤ÎÊª¸ì¤ä¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¡¢±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
A. ²»³Ú¤Ï¥ß¥¯¥¹¤Î¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Èà¤Î¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ²»ÇÈ¤¬¤½¤Î´ðËÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥¯¥¹¤Ï¼«¿È¤ÎÂÎ¤«¤é²»ÇÈ¤òÊü¤Ä¥ì¥Ç¥£¥¢¥ó¥È¤Ç¡¢¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¡¢MIDI¡¢¥·ー¥±¥ó¥µー¤È¤¤¤Ã¤¿²»³Ú¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡ÖM-¥Ñ¥ë¥¹¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë²»ÇÈ¤òÃí¤®¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Èà¤Î¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£ーÌ¾¤â²»³Ú¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£ー¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤º³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¡¢¤½¤³¤«¤éºÇ¤âÊ·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ëÍ×ÁÇ¤òÃê½Ð¤·¤Æ¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Î¡Ö¥¹¥¿¥ó¡×¤È¡Ö¥Ïー¥â¥Ê¥¤¥º¡×¤Ï½ÅÄã²»¤ò¶¯Ä´¤·¤¿²»Ä´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¤Î¡Ö¥Ùー¥¹¥¯¥¨¥¤¥¯¡×¤Ï¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ç¥¹¥Ôー¥«ー¤Î¿¿²£¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ê¢¤ÎÄì¤Ë¶Á¤¯½ÅÄã²»¤È¡¢¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹½¤¨¤ëºÝ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤âÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬ÍÍ¡¹¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥ß¥¯¥¹¤Î²»³ÚÅª¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£ー¤Ï¡¢¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£ー¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥¦¥§ー¥Ö¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢ÂçÃÀ¤Ê¿§»È¤¤¤ÎÇÈÌÏÍÍ¤ä°áÁõ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Ñ¥Í¥ë¡¢¼ê¼ó¤Î¥Õ¥§¥¹ÍÑ¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤Ï¡¢¥ß¥¯¥¹¤¬¥ô¥¡¥í¥é¥ó¥È¤Ë²Ã¤ï¤ë°ÊÁ°¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Èー¥êー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂç¤¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¥×¥ì¥¤¥äー¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤¬µ¤Ê¬¤ò¹âÍÈ¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¼«¿È¤â¤Þ¤¿ÍÛµ¤¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬Èà¤Î¼Ò¸òÅª¤Ê¸ÄÀ¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§VALORANT ¥²ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥Êー Kevin Meier
Q. ¥ß¥¯¥¹¤Î¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¡©
A. ¥ß¥¯¥¹¤Î¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤â¥Áー¥à¥×¥ì¥¤Í¥Àè¡£¥¹¥âー¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¤ê¡¢Ì£Êý¤ò²óÉü¤·¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥à¤òÉÕÍ¿¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ÏÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹ºÝ¤ËÌ£Êý¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ß¥¯¥¹¤Ï¥é¥¦¥ó¥É¤Î¿Ê¹Ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Ì£Êý¤¬µá¤á¤ë¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Ïー¥â¥Ê¥¤¥º¤Ï¡¢¥Áー¥à¤¬¥µ¥¤¥È¤ä¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Á´°÷¤ÎÀïÆ®¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤¿¤¤¾ì¹ç¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¥ß¥¯¥¹¤ÏÀïÆ®Ãæ¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¼¡¤Î¸òÀïÁ°¤ËÌ£Êý¤ò²óÉü¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§VALORANT ¥²ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥Êー Kevin Meier
¢£ ¿·¥²ー¥à¥âー¥É¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ï¡¢¥Áー¥à¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡ÊTDM¡Ë¤òÀï½ÑÀ¤È¥Áー¥à½Å»ë¤ÎÂÎ¸³¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥Ùー¥¹¤Î¥¨¥ê¥ß¥Íー¥·¥ç¥óÊý¼°¤Ç¤¹¡£Å¨¤ò¥¥ë¤¹¤ë¤ÈÅÝ¤µ¤ì¤¿Ì£Êý¤¬Éü³è¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¥¥ë¤Î¤¿¤Ó¤ËÀïÎÏº¹¤¬¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÊÑ²½¤·¡¢¾ï¤ËÍ¥Îô¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëÀïÆ®¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ãæ±û¤ÎÊÉ¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤¿¥¹¥Æー¥¸¤ÈÊ£¿ô¤ÎÉð´ï¥Õ¥§ー¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ê¹¶¤á¤ÈÉÑÈË¤Ê¥¥ë¥È¥ìー¥É¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢Ìó8～15Ê¬¤ÎÃ»»þ´Ö¤Ç¤â¹âÅÙ¤ÊÏ¢·È¥×¥ì¥¤¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿·µ¬¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¥Áー¥àÀï¤Î´ðËÜ¤òÁÇÁá¤¯³Ø¤Ö¾ì¤È¤·¤Æ¡¢½ÏÎý¥×¥ì¥¤¥äー¤ÏÀï½Ñ¤Î¼ÂÁ©¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯ÀßÃÖ¡¿²ò½ü¤È¤¤¤Ã¤¿ÉéÃ´¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥ì¥ó¥ÉÆ±»Î¤Ç¤â¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë¥Áー¥à¥ïー¥¯¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¡Riot Games¡Ê¥é¥¤¥¢¥Ã¥È¥²ー¥à¥º¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Riot Games¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥²ー¥à¤Î³«È¯¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¥µ¥Ýー¥È¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2006Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2009Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥åー¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¥êー¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¿ô¤ò¸Ø¤ëPC¥²ー¥à¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¡ØVALORANT¡Ù¡¢¡Ø¥Áー¥à¥Õ¥¡¥¤¥È ¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ù¡¢¡Ø¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ëー¥ó¥Æ¥é¡Ù¡¢¡Ø¥êー¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡§¥ï¥¤¥ë¥É¥ê¥Õ¥È¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇºÇ¤â´ÑÀï¤µ¤ì¡¢¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëe¥¹¥Ýー¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄºÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂç²ñ¡ÖLeague of Legends World Championship¡ÊWorlds¡Ë¡×¤ä¡ÖVALORANT Champions Tour¡ÊVCT¡Ë¡×¤Ï¡¢ËèÇ¯¿ôÉ´Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥é¥¤¥¢¥Ã¥È¤Ï¡¢²»³Ú¤ä¥³¥ß¥Ã¥¯¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥Üー¥É¥²ー¥à¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¨¥ßー¾Þ¼õ¾Þ¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¡ØArcane¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«¼Ò¤ÎIP¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡§
¥é¥¤¥¢¥Ã¥È¥²ー¥à¥º¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.riotgames.com/ja
Riot Games Japan ¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§ https://twitter.com/riotgamesjapan
¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖFISTBUMP¡×¡§https://fistbump-news.jp/
¢¡VALORANT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
VALORANT¡Ê¥ô¥¡¥í¥é¥ó¥È¡Ë¤Ï¡¢5ÂÐ5¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¶¥µ»À¤Î¹â¤¤¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¥·¥åー¥¿ー¤Ç¡¢PC¡¢PlayStation(R)5¡¢Xbox Series X|S¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤ÀºÅÙ¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë½Æ·âÀï¤È¡¢¡Ö¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ë¸ÇÍ¤ÎÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ËÜ³ÊÇÉ¤Î½Æ·âÀï¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÀïÎ¬ÅªÁªÂò¤ä½ÀÆð¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢¤½¤·¤Æ°ì½Ö¤Î¤Ò¤é¤á¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¥Áー¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ã¥×¤Ï¶¥µ»¥·ー¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿Àé»þ´Ö¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤â¾ï¤Ë¿·Á¯¤ÊÀï¤¤¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹©É×¤¬¶Å¤é¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØVALORANT¡Ù¤Ï´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦Éý¹¤¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÎPC¤È¥³¥ó¥½ー¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥¢¥Ã¥È¥²ー¥à¥º¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤ÎÀìÍÑ¥²ー¥à¥µー¥Ðー¤È¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤Î¥Áー¥ÈÂÐºö¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¥·¥åー¥¿ー¤Î¶¥µ»À¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡¢FPS¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥²ー¥àÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡§
VALORANT¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://playvalorant.com/ja-jp/
VALORANT¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§ https://twitter.com/VALORANTjp
VALORANT¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@playvalorantjp