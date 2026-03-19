¡Ú3·î30Æü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡Û´ë¶È¤Ï¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤«
N.Avenue³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ÀËÜÐÒµ¨¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ö2026Ç¯¡¢´ë¶È¤Ï¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤« powered by ANAP¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¤ò¡¢2026Ç¯3·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ò´ë¶ÈÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ëANAP¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¶¨»¿¤Î¤â¤È³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²Á³Ê¾å¾º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ETF¤ÎÉáµÚ¡¢³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëµ¬À©¤Î¿ÊÅ¸¡¢¤½¤·¤Æ´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥È¥ì¥¸¥ã¥êー»ñ»º¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÅêµ¡ÂÐ¾Ý¡×¤«¤é´ë¶ÈÀïÎ¬¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¥¢¥»¥Ã¥È¤Ø¤È¡¢¤½¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ñ·×½èÍý¡¢ÀÇÀ©¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¡¢µ¬À©ÂÐ±þ¤Ê¤É¼ÂÌ³ÌÌ¤Ç¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¯¡¢¡Ö´Ø¿´¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¼ÂÁ©»öÎã¤È»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ´ë¶È¤¬¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤«¤òÀ°Íý¤·¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¼ÂÌ³Åª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
ANAP¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
Àî¹ç ÎÓÂÀÏº »á
¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
¥Þー¥±¥Ã¥È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
Ä¹Ã«Àî Í§ºÈ »á
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò
°Å¹æ»ñ»º¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
¾¾Åè ¿¿ÎÑ »á
MC
N.Avenue³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¿ÀËÜ ÐÒµ¨
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸«¤É¤³¤í
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Æー¥Þ¤òÃæ¿´¤ËµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
- ´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óÊÝÍ¤ÎÀ¤³¦Åª¥È¥ì¥ó¥É
- 2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó»Ô¾ì¤ÎÅ¸Ë¾
- ´ë¶È¤¬¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤òÊÝÍ¤¹¤ëºÝ¤Î¼ÂÌ³Åª¥Ý¥¤¥ó¥È
- ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÆ³Æþ¤Î²ÄÇ½À¤È²ÝÂê
¤Ê¤ª¡¢ANAP¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï2026Ç¯1·î»þÅÀ¤Î¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¾å¾ì´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óÊÝÍÎÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÌó1,417BTC¤òÊÝÍ¤·Âè3°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È»²²ÃÆÃÅµ
¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢Blockstream¼Ò¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¥ー¥ïー¥É¤ò¤â¤È¤Ë±þÊç¤¤¤¿¤À¤¡¢ÅöÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÞÉÊ
Blockstream Jade Classic ¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡Ê¹ñÆâÀµµ¬ÉÊ¡Ë
ÅöÁª¿Í¿ô
3Ì¾
https://blockstream.com/jade/
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾
2026Ç¯¡¢´ë¶È¤Ï¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«
powered by ANAP¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
³«ºÅÆü»þ
2026Ç¯3·î30Æü¡Ê·î¡Ë
18:00～19:30
³«ºÅ·Á¼°
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë
»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
¿½¹þ¥Úー¥¸
https://peatix.com/event/4924988/view
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼ÁÌä¡¦¤´ÁêÃÌ¤Ï¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
N.Avenue
https://navenue.jp/contact-us/
¢£±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾
N.Avenue³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ
ÅìµþÅÔ¹Á¶è
ÀßÎ©
2018Ç¯11·î28Æü
ÂåÉ½¼Ô
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿ÀËÜ ÐÒµ¨
»ö¶ÈÆâÍÆ
¼¡À¤Âå¶âÍ»¡¦·ÐºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
URL
https://navenue.jp/
¢£¡ÖNADA NEWS¡Ê¥Ê¥À¡¦¥Ë¥åー¥¹¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NADA NEWS¤Ï¡¢Web3¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Ë¥åー¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£
2019Ç¯¤«¤é±¿±Ä¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥á¥Ç¥£¥¢CoinDesk¸ø¼°ÆüËÜÈÇ¡ÖCoinDesk JAPAN¡×¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢2025Ç¯Ëö¤Ë¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÆâ³°¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊÔ½¸Éô¤ÎÆÈ¼«¼èºà¤Ë¤è¤ëÀµ³Î¤«¤ÄÃæÎ©¤ÊÊóÆ»¤òÄÌ¤¸¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯Åê»ñ²È¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.nadanews.com/