EXPED¤Î¿Íµ¤¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖLightning¡×¥·¥êー¥ººþ¿·¡£¿·Àß·×¤ÇºÆÅÐ¾ì¡£

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Lightning Series
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Lightning 40
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Lightning 50
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Lightning 60
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RENEWAL FEATURES
Adjustable T-Rex Frame Suspension
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Tel: 03-3528-6642
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