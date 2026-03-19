¿·»þÂå¤Î¡Ø¸ì¤ê¤À¤¹¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡Ù¼Â±éÈÎÇä¤ÎÇ®ÎÌ¤òÀ¸À®AI¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë²½
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Ñ¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÂ¼ÂÙ½õ¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7689¡Ë¤Ï¡¢¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡Ö¤ï¤¯¤¿¤ó¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼Â±éµ¡Ç½¤òËÜ³ÊÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ï¤¯¤¿¤ó¥Þー¥±¥Ã¥È¡Û
https://market.waku-tan.jp/(https://market.waku-tan.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=jitsuen)
2026Ç¯3·î¤è¤ê¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼Â±é¤ò½ç¼¡Äó¶¡³«»Ï¡£¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥Úー¥¸¤¬¸ì¤ê¤À¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢½ÏÎý¤Î¼Â±éÈÎÇä»Î¤¬35Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êËá¤¤¤Æ¤¤¿¼Â±é¸ý¾å¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼Â±éÈÎÇäÆÃÍ¤Î¡ÖÇ¼ÆÀ¤·¤ÆÇã¤¦¡×ÂÎ¸³¤ò¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¦¤É¤³¤Ç¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¿·¤¿¤ÊÇã¤¤Êý¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ ¤µ¤Ã¤½¤¯ÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤ë
¤ï¤¯¤¿¤ó¥Þー¥±¥Ã¥È¼Â±éÈÎÇä°ìÍ÷¥Úー¥¸(https://market.waku-tan.jp/pages/jitsuen?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=jitsuen)
ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢½ÏÎý¤Î¼Â±éÈÎÇä»Î¤¬35Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÃßÀÑ¤·¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¡¢À¸À®AI¤Ç¸À¸ì²½¤·ºÆ¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼Â±é¸ý¾å¡Ê¥Èー¥¯¥¹¥¯¥ê¥×¥È¡Ë¤ò¼«Æ°À¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Ñ¥ïー¤À¤±¤Ç¤ÏËÄÂç¤Ê¹©¿ô¤¬¤«¤«¤ëÀ©ºîºî¶È¤òÂçÉý¤Ë¸úÎ¨²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤¬¡Ö¾¦ÉÊ¼Â±éÈÎÇä¥Úー¥¸¡×¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¡¢¼Ì¿¿¤ä¥Æ¥¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë²òÀâ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¡ÖÂÐÌÌ¤Ç¤·¤«ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ç®ÎÌ¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë»þÂå¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¤ªµÒÍÍ¤ÎÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¿·¤¿¤ÊÇã¤¤Êý¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¦¤â¤Ã¤È°Â¿´¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ù¤ëÂÎ¸³¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼Â±éÈÎÇä¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤¬¸ì¤ê¤À¤¹¡ª
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Èー¥¯¤Ç¾¦ÉÊ¤ò²òÀâ¡£À¼¤Î¶¯¼å¡¦ÀâÌÀ¤Î¹½À®¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢½ÏÎý¤Î¼Â±éÈÎÇä»Î¤¬35Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÃßÀÑ¤·¤¿¡ÖÅÁ¤ï¤ëÀâÌÀ¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
EC¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è
¡¦¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢»ÈÍÑ´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤
¡¦¾ðÊó¤¬Â¿¤¹¤®¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤
¡¦¤É¤¦»È¤¦¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤«¤¬¥¤¥áー¥¸¤·¤Ë¤¯¤¤
¤³¤ì¤é¤ò¼Â±é¥Èー¥¯¤¬°ìµ¤¤Ë²ò·è¡£¤ªµÒÍÍ¤Ø¡ÖÇ¼ÆÀ´¶¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
µ¡Ç½¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×
º£¸å¤âÀ¸À®AI¤Î¿Ê²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢µ¡Ç½¼«ÂÎ¤ò½ç¼¡¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¼«Á³¤Ê²ñÏÃÄ´¤Î¥Èー¥¯¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê»ÈÍÑ¥·ー¥óºÆ¸½¡¢¥æー¥¶ー¼ÁÌä¤Ø¤Î½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¶¯²½¡¢²»À¼¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼Â±é¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹â¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¹ØÇãÂÎ¸³¤ò¤µ¤é¤ËË¤«¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ µÈÂ¼ÂÙ½õ ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡Ø¸«¤Æ¡¦¿¨¤Ã¤Æ¡¦Ç¼ÆÀ¤·¤ÆÇã¤¦¡Ù¤ò¼Â±éÈÎÇä¤Î¸¶ÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸À®AI¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¤½¤Î¶Ë°Õ¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ËÁÉ¤é¤»¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤â¥×¥í¤Î¼Â±é¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤――¤½¤ì¤¬º£²ó¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¹¡£EC¤¬¤¿¤À¤Î¡ØÇã¤¦¾ì½ê¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ØÇ¼ÆÀ¤·¤ÆÁª¤Ö¾ì½ê¡Ù¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£¿·¤¿¤ÊÇã¤¤Êý¤ò°ì½ï¤ËÃµµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×
²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú ¼Ò Ì¾ ¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Ñ¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
¡Ú Àß Î© ¡Û1998Ç¯10·î
¡Ú »ñ ËÜ ¶â ¡Û401É´Ëü±ß
¡Ú ÂåÉ½¼èÄùÌò ¡ÛµÈÂ¼ ÂÙ½õ
¡Ú ËÜ ¼Ò ¡Û¢©150-0022 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷Æî2-23-7 ¥¨¥Ó¥¹¥Ñー¥¯¥Ò¥ë¥º6F
¡Ú ¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ ¡Û¼Â±éÈÎÇä¤òÄÌ¤¸¤¿¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¤ª¤è¤Ó²·¡¦ÈÎÇä
¡Ú ´ë¶È¥µ¥¤¥È ¡Ûhttps://www.copa.co.jp/
¡Ú¤ï¤¯¤¿¤ó¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ûhttps://market.waku-tan.jp/