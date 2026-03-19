TV¥¢¥Ë¥á¡ÖËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤ê¡¢¹âµ®¤Ê°áÁõ¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤¬ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî ¹ä¡¢°Ê²¼ KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¯¤¸°ú¤Æ²¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ÖËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡ãTV¥¢¥Ë¥á¡ÖËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡ä¤ò¡¢2026Ç¯3·î26Æü(ÌÚ)17»þ¤è¤êÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÞÉÊ¤Ï¡¢¥¯¥Î¥ó¤ä¥¼¥ª¥ó¥êー¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤Î¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤È¥¤¥³¤ä¥ß¥ê¥«¡¢¥ê¥ó¥³¤Ê¤É¤Î¿·µ¬ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡£
¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ëBIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤äB2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡¢¥Ð¥Ã¥°¤äÉþ¤ËÉÕ¤±¤Æ³Ú¤·¤á¤ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹!
¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ú10Ï¢¥»¥Ã¥È¡Û¤´¹ØÆþ¤Ç¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ú10Ï¢¥»¥Ã¥È¡Û¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Î¤«¤é¡¢ÃêÁª¤ÇÀèÃå5Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¿å¥Ù¥Ã¥ÉÉ÷¥Óー¥º¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È!!
¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯!!
¡ãTV¥¢¥Ë¥á¡ÖËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸ ³µÍ×¡ä
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î26Æü(ÌÚ)17:00～2026Ç¯4·î23Æü(ÌÚ)16:59
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1²ó 770±ß(ÀÇ¹þ)¢¨ÊÌÅÓÈ¯Á÷¼ê¿ôÎÁ¤¬³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¥Úー¥¸¡§https://kujibikido.com/lp/kunonanime/
¢£¾ÞÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
S¾Þ¡§Áª¤Ù¤ë¡ªBIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÊÁ´3¼ï¡Ë
A¾Þ¡§Áª¤Ù¤ë¡ªB2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡ÊÁ´3¼ï¡Ë
B¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥×¥ìー¥È¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
C¾Þ¡§¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
D¾Þ¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´9¼ï¡Ë
¢¨³Æ¾ÞÁ´¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£X¥Õ¥©¥íー&¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¤¯¤¸°ú¤Æ²¡×¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@kujibikido¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤ª¤è¤ÓÂÐ¾Ý¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÖB¾Þ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥×¥ìー¥ÈÁ´6¼ï¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢£¤ª¤Þ¤±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ú10Ï¢¥»¥Ã¥È¡Û¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥Ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡×¤ò¤â¤ì¤Ê¤¯1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È!!
¢¨Á´9¼ï¡£¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Üー¥Ê¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¡Ú10Ï¢¥»¥Ã¥È¡Û¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Î¤«¤é¡¢ÃêÁª¤ÇÀèÃå5Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¿å¥Ù¥Ã¥ÉÉ÷¥Óー¥º¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È!!
¢¨´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â5Ì¾ÍÍ¤¬ÅöÁª¤·¤¿»þÅÀ¤Ç½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤¯¤¸°ú¤Æ²¡×¤È¤Ï
¥¹¥Þ¥Û¡¦PC¤«¤é´ÊÃ±¤ËÍ·¤Ù¤ë¡¢¤Ï¤º¤ì¤Ê¤·¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡ª
¥É¥¥É¥¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î¤á¤°¤ê°©¤¤¡ª¡ª
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¡Ö¤¯¤¸°ú¤Æ²¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://kujibikido.com/
¡Ö¤¯¤¸°ú¤Æ²¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È https://x.com/kujibikido
¢£¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤¯¤¸°ú¤Æ²¡¡ https://kujibikido.com/contact/