·ó¾¾¡¢¿À¸Í¡¦¿·¹ÁÄ®¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKOBE BUBBLUMI¡×¤Ë¶¨»¿
·ó¾¾³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö·ó¾¾¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¤«¤é4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¿À¸Í¡¦¿·¹ÁÄ®¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKOBE BUBBLUMI¡Ê¿À¸Í¥Ð¥Ö¥ë¥ß¡Ë2026¡×¤Ë¶¨»¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·ó¾¾¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¿À¸Í¤Ë¥ëー¥Ä¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢¿·¹ÁÄ®¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥¦¥©ー¥¿ー¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥êー¥Ê¤ä¥¹ー¥Ñー¥è¥Ã¥È¥Þ¥êー¥Ê¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤ò´Þ¤àºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ß¤Ê¤È¤Þ¤Á¿À¸Í¡×¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¶¦´¶¤·¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¶¨»¿¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£KOBE BUBBLUMI 2026
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/92359/table/214_1_1830e7800d150269e6aa11aa95fafc5e.jpg?v=202603190951 ]
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.totteikobe.jp/news/article/21043)¤ª¤è¤Ó»ñÎÁ(https://d11k6pweekc5r2.cloudfront.net/4fc335af47b5f95e26a8020ed3401146/common/archives/files/press/attach/KOBE%20BUBBULUMI%202026_brochure.pdf?1773816304)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖKOBE BUBBLUMI 2026¡×¤Ï¡¢GLION ARENA KOBE¤ª¤è¤ÓTOTTEI¤Î³«¶È1¼þÇ¯¤È¥¹ー¥Ñー¥è¥Ã¥È¥Þ¥êー¥ÊÀ°È÷´°Î»¤Þ¤Ç»Ä¤ê1Ç¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¿åÊÕ¶õ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥Þー¥·¥Ö¥¢ー¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¿·¹ÁÂè°ìÆÍÄé¤«¤éÂèÆóÆÍÄé¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥·¥É¥Ëー¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖAtelier Sisu¡×¤Ë¤è¤ë¥Ð¥Ö¥ë¥¢ー¥È¤òÅ¸³«¡£
Ãë¤Ï¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤é¤á¤¯¥Ð¥Ö¥ë¥¢ー¥È¡¢Ìë¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Ë¬¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë°õ¾Ý¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆüËÜ½é³«ºÅ¤Î¿·´¶³Ð¥¤¥Þー¥·¥Ö¥¢ー¥È¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·ó¾¾¤ÏËÜ¶¨»¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿À¸Í¥¦¥©ー¥¿ー¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤âÃÏ°è¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
·ó¾¾³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó¼¼
ÅÅÏÃ ¡§ 03-6747-5000
https://www.kanematsu.co.jp/inquiry/