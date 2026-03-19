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■福井工業大学■硬式野球部 眈梢損崛手UNIVAS AWARDS 2025-26 MAN OF THE YEAR部門 優秀賞受賞！
このたび、一般社団法人大学スポーツ協会（UNIVAS）が開催する「UNIVAS AWARDS 2025-26」においてMAN OF THE YEAR部門で本学の硬式野球部4年生郄松紳志選手が優秀賞を受賞しました。全国の加盟大学・競技団体より合計213件の応募が寄せられ、各審査を経て、優秀賞および入賞が選出されました。郄松紳志選手は、硬式野球部のキャプテンとして令和7年度第７４回全日本大学野球選手権大会で本学を準優勝に導き、その他ボランティア活動なども評価され受賞に至りました。
受賞者：福井工業大学 スポーツ健康科学科 硬式野球部4年 郄松紳志
受賞内容：「UNIVAS AWARDS 2025-26」MAN OF THE YEAR部門 優秀賞
競技実績：2025年度福井工業大学 硬式野球部 主将
令和7年度第７４回全日本大学野球選手権大会 準優勝
令和7年度第７４回全日本大学野球選手権大会 敢闘賞
【選手紹介】
福井工業大学硬式野球部主将としてスローガン「氣」を掲げ、「守って勝つ」チーム作りを実践した高松選手。秋リーグでの2試合連続コールド負けの後、チームの結束力強化に尽力し、翌年の令和7年度第７４回全日本大学野球選手権大会では準優勝、そして敢闘賞も受賞しました。
学業面では、高水準のGPAを維持し、履修科目約8割で「秀」と「優」を修得。野球教室での指導に加え、地域の幼児や高齢者の体力測定にも積極的にかかわり、安全管理や丁寧な対応で信頼を集めています。
表彰式後、郄松さんは「硬式野球部では人間力の育成がモットーとされており、監督・コーチの方々、そして自分を支えてくれた各世代の仲間のおかげで自己研鑽することができました。併せて、学科の先生方の指導を通して地域とスポーツ・健康の関係性について深く学ぶことができました。感謝の気持ちで一杯です。最高の４年間でした。」とコメントされました。
郄松さんは4月から社会人野球の舞台に立ちます。新たな環境での活躍を応援しております。
『UNIVAS AWARDS 2025-26』表彰式
開催日：2026年3月2日（月）
【一般社団法人 大学スポーツ協会（UNIVAS）】
日本の大学スポーツ全体の振興と価値向上を目的に2019年3月に設立された一般社団法人です。主に大学スポーツの支援・活性化・安全安心な活動環境の整備・大学スポーツの認知拡大・人材育成と表彰などの取り組みを行っています。
HP:https://univas.jp/
【UNIVAS AWARDS】 https://univas.jp/find/univas-awards/
一般社団法人大学スポーツ協会（UNIVAS）が主催する大学スポーツ表彰制度です。競技成績だけでなく、学業や安全安心の取組、大学スポーツの振興・活性化に著しい成果をあげ、UNIVASの理念を体現した学生アスリートやスポーツに関わる学生、指導者、OB・OG、団体を表彰することを目的としています。
HP:https://univas.jp/find/univas-awards/
「MAN OF THE YEAR」部門（マン・オブ・ザ・イヤー）は、UNIVAS AWARDSの個人表彰カテゴリーの一つで大学スポーツに関わる男性学生アスリートの中から選ばれます。
【福井工業大学・univas(大学スポーツ協会)Instagram共同投稿】
https://www.instagram.com/p/DVNZpuviXcF/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
▼本件に関する問い合わせ先
総務部総務課
TEL：0776-29-2819
メール：g-koho@fukui-ut.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
受賞内容：「UNIVAS AWARDS 2025-26」MAN OF THE YEAR部門 優秀賞
競技実績：2025年度福井工業大学 硬式野球部 主将
令和7年度第７４回全日本大学野球選手権大会 準優勝
令和7年度第７４回全日本大学野球選手権大会 敢闘賞
【選手紹介】
福井工業大学硬式野球部主将としてスローガン「氣」を掲げ、「守って勝つ」チーム作りを実践した高松選手。秋リーグでの2試合連続コールド負けの後、チームの結束力強化に尽力し、翌年の令和7年度第７４回全日本大学野球選手権大会では準優勝、そして敢闘賞も受賞しました。
学業面では、高水準のGPAを維持し、履修科目約8割で「秀」と「優」を修得。野球教室での指導に加え、地域の幼児や高齢者の体力測定にも積極的にかかわり、安全管理や丁寧な対応で信頼を集めています。
表彰式後、郄松さんは「硬式野球部では人間力の育成がモットーとされており、監督・コーチの方々、そして自分を支えてくれた各世代の仲間のおかげで自己研鑽することができました。併せて、学科の先生方の指導を通して地域とスポーツ・健康の関係性について深く学ぶことができました。感謝の気持ちで一杯です。最高の４年間でした。」とコメントされました。
郄松さんは4月から社会人野球の舞台に立ちます。新たな環境での活躍を応援しております。
『UNIVAS AWARDS 2025-26』表彰式
開催日：2026年3月2日（月）
【一般社団法人 大学スポーツ協会（UNIVAS）】
日本の大学スポーツ全体の振興と価値向上を目的に2019年3月に設立された一般社団法人です。主に大学スポーツの支援・活性化・安全安心な活動環境の整備・大学スポーツの認知拡大・人材育成と表彰などの取り組みを行っています。
HP:https://univas.jp/
【UNIVAS AWARDS】 https://univas.jp/find/univas-awards/
一般社団法人大学スポーツ協会（UNIVAS）が主催する大学スポーツ表彰制度です。競技成績だけでなく、学業や安全安心の取組、大学スポーツの振興・活性化に著しい成果をあげ、UNIVASの理念を体現した学生アスリートやスポーツに関わる学生、指導者、OB・OG、団体を表彰することを目的としています。
HP:https://univas.jp/find/univas-awards/
「MAN OF THE YEAR」部門（マン・オブ・ザ・イヤー）は、UNIVAS AWARDSの個人表彰カテゴリーの一つで大学スポーツに関わる男性学生アスリートの中から選ばれます。
【福井工業大学・univas(大学スポーツ協会)Instagram共同投稿】
https://www.instagram.com/p/DVNZpuviXcF/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
▼本件に関する問い合わせ先
総務部総務課
TEL：0776-29-2819
メール：g-koho@fukui-ut.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/