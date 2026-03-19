ÊüÃÖ¶õ¤²È¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬ºÇÂç6ÇÜ¤Ë ¨¡¨¡ Á´¹ñ900Ëü¸Í»þÂå¤Î²òÂÎÈ½ÃÇ¤òAI¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¤ò¡Ö²òÂÎÈñÍÑ3ÉÃ¿ÇÃÇ¡×¤ËÄÉ²Ã
³ô¼°²ñ¼ÒMycat¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡Ë¤Ï¡¢²òÂÎÈñÍÑ¤Î³µ»»¥µー¥Ó¥¹¡Ö²òÂÎÈñÍÑ3ÉÃ¿ÇÃÇ¡×¡Êhttps://kaitai.xyz¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶õ¤²ÈÊüÃÖ¤Ë¤è¤ë¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÁý²Ã¥ê¥¹¥¯¤òAI¤Ç»î»»¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£Á´¹ñ900Ëü¸Í¡¢²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¶õ¤²ÈÌäÂê
ÁíÌ³¾Ê¡Ö½»Âð¡¦ÅÚÃÏÅý·×Ä´ºº¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Î¶õ¤²È¿ô¤ÏÌó900Ëü¸Í¤ËÅþÃ£¤·¡¢½»ÂðÁí¿ô¤ËÀê¤á¤ë¶õ¤²ÈÎ¨¤Ï13.8%¤È²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ÄÂÂß¡¦ÇäµÑÍÑ¤Ç¤âÊÌÁñ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤Î¶õ¤²È¡×¤ÏÌó385Ëü¸Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢´ÉÍý¤¬¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¤¶õ¤²È¤ÎÁý²Ã¤¬ÃÏ°è¤ÎËÉºÒ¡¦ËÉÈÈ¡¦±ÒÀ¸ÌÌ¤Ç¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2023Ç¯12·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿²þÀµ¶õ¤²ÈÂÐºöÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡ÖÆÃÄê¶õ¤²È¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö´ÉÍýÉÔÁ´¶õ¤²È¡×¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£´ÉÍýÉÔÁ´¶õ¤²È¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Î½»ÂðÍÑÃÏÆÃÎã¡Ê²ÝÀÇÉ¸½à¤òºÇÂç6Ê¬¤Î1¤Ë·Ú¸º¡Ë¤¬²ò½ü¤µ¤ì¡¢ÀÇ³Û¤¬ºÇÂç6ÇÜ¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ë¡²þÀµ¸å¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç´ÉÍýÉÔÁ´¶õ¤²È¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢»ØÄê·ï¿ô¤Ïº£¸å¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¡£¶õ¤²È½êÍ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÊüÃÖ¡×¤Î¥³¥¹¥È¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£AI¤Ë¤è¤ë²òÂÎÈ½ÃÇ¤Î»Ù±ç
ËÜµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢·úÊª¤Î¹½Â¤¡¦ÌÌÀÑ¡¦½êºßÃÏ¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢²òÂÎÈñÍÑ¤Î³µ»»¤Ë²Ã¤¨¤Æ°Ê²¼¤Î¾ðÊó¤ò¼«Æ°»»½Ð¤¹¤ë¡£- ¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÎÆÃÎã²ò½ü¤Ë¤è¤ëÇ¯´ÖÁý²Ã³Û¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
- ²òÂÎÈñÍÑ¤ÈÀÇÉéÃ´Áý²Ã³Û¤ÎÂ»±×Ê¬´ôÅÀ¡Ê²¿Ç¯ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È²òÂÎ¤·¤¿Êý¤¬·ÐºÑÅª¤«¡Ë
- ½êºß¼«¼£ÂÎ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê²òÂÎÊä½õ¶âÀ©ÅÙ¤ÎÍÌµ¤È³µ»»»Ùµë³Û
Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï²òÂÎÊä½õ¶âÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢Êä½õ³Û¤Ï20～100Ëü±ßÄøÅÙ¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤ë¡Ê½ÐÅµ¡§¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ¶õ¤²ÈÂÐºö¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ¾õ¶·Ä´ºº¡Ë¡£
¡Ö²òÂÎ¤¹¤Ù¤¤«¡¢°Ý»ý¤¹¤Ù¤¤«¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¡¢´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ËÜµ¡Ç½¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
¢§ ËÜ·ï¤Î¾ÜºÙ
https://kaitai.xyz/news/akiya-tax-risk
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾: ³ô¼°²ñ¼ÒMycat
ÀßÎ©: 2025Ç¯2·î5Æü
½êºßÃÏ: ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è»°ÅÄ2-7-22
»ö¶ÈÆâÍÆ: AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ãæ¾®´ë¶È¡¦¸Ä¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È: https://mycat.business
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»: info@mycat.love