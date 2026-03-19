²£ÉÍ¾¦²ÊÂç³Ø¤Î¿·³ØÄ¹¤Ë¸¶²Ê¹¬É§»á¡Ê³Ø¹»Ë¡¿Í²£ÉÍ¾¦²ÊÂç³ØÉ¾µÄ°÷¡Ë¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£

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¡¦A New Stage of EIA in Japan: Towards Strategic Environmental Assessment; Built Environment, 27 (1), 8-15, 2001
¡¦Environmental Dispute Resolution Process and Information Exchange; Environmental Impact Assessment Review, 15 (1), 69-80, 1995
¡¦´Ä¶Ê¶Áè¤Ë¤ª¤±¤ë¹ç°Õ·ÁÀ®.¡Ø´Ä¶¾ðÊó²Ê³Ø¡Ù22(3), 6-12, 1993¡¡¤Û¤«¡¡·×Ìó150ÊÔ
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