¡ÚJAF¿ÀÆàÀî¡Û¡ÖÎë×¢¤«¤Þ¤Ü¤³¤ÎÎ¤ ¤«¤Þ¤Ü¤³¡¦¤Á¤¯¤ï¼ê¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¡õÃë¿©¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡ÊJAF¡Ë¿ÀÆàÀî»ÙÉô¡Ê»ÙÉôÄ¹ ¹âÌÚ ·Ã°ì¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢Îë×¢¤«¤Þ¤Ü¤³¤ÎÎ¤¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÎë×¢¤«¤Þ¤Ü¤³¤ÎÎ¤ ¤«¤Þ¤Ü¤³¡¦¤Á¤¯¤ï¼ê¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¡õÃë¿©¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
JAF¿ÀÆàÀî»ÙÉô¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤ÎJAF²ñ°÷Í¥ÂÔ»ÜÀß¤ÈÏ¢·È¤·¡¢»ÜÀß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÜÀß¤ÎÎ¢Â¦¸«³Ø¤ä¤â¤Î¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¥É¥é¥¤¥ÖÎ¹¹Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤²¡¢ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë»þ´Ö¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Þ¤Ü¤³ÇîÊª´Û¤Ë¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤Î½¤¹Ô¤òÀÑ¤ó¤À¿¦¿Í¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤«¤Þ¤Ü¤³¡¦¤Á¤¯¤ï¤Î¼ê¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿¦¿Í¤µ¤ó¤Îµ»¤ò´Ö¶á¤Ç¸«³Ø¤·¤¿¸å¡¢µû¤Î¤¹¤ê¿È¤òÈÄ¤äËÀ¤ËÉÕ¤±¤Æ¡¢¤«¤Þ¤Ü¤³¡¦¤Á¤¯¤ïºî¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
¼ê¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤Î¸å¤Ï¡¢¤«¤Þ¤Ü¤³¡¦¤Á¤¯¤ï¤¬¾Æ¤¤¢¤¬¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ê»Àß¤ÎÅ¹ÊÞ¡ÖÌ¾¿å´ÅÌ£ ³îºÂ(¤·¤ã¤¶)¡×¤ÇÃë¿©¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤âÎë×¢¤«¤Þ¤Ü¤³¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Îë×¢¤«¤Þ¤Ü¤³¤ÎÎ¤ É÷º×Å¹¤Ç»È¤¨¤ë¡Ö¤ªÇã¤¤Êª10¡ó³ä°ú·ô¡×¤È¡¢¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤ËÊØÍø¤Ê¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
1.¤«¤Þ¤Ü¤³¡¦¤Á¤¯¤ï¼ê¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¶µ¼¼¡Ê²ñ¾ì¡§¤«¤Þ¤Ü¤³ÇîÊª´Û¡Ë
2.Ãë¿©¡Ö¤ª°ð²Ù¥»¥Ã¥È¡Ü´ÅÌ£¡Ü¥É¥ê¥ó¥¯¡×¡Ê²ñ¾ì¡§Ì¾¿å´ÅÌ£ ³îºÂ¡Ë
3.ÅöÆü¸ÂÄê¡Ö¤ªÇã¤¤Êª10¡ó³ä°ú·ô¡×¿ÊÄè
4.Îë×¢¤«¤Þ¤Ü¤³¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÝÎä¥Ð¥Ã¥° ¿ÊÄè
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û2026Ç¯4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë10»þ35Ê¬¤«¤é13»þ¤Þ¤Ç¡Ê¼õÉÕ³«»Ï 10»þ20Ê¬¡Ë
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡ÛÎë×¢¤Î¤«¤Þ¤Ü¤³ÇîÊª´Û¡¦Ì¾¿å´ÅÌ£ ³îºÂ¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»ÔÉ÷º×245¡Ë
¡ÚÊç½¸¿Í¿ô¡Û40Ì¾¡ÊºÇ¾®ºÅ¹Ô25Ì¾¡Ë¢¨±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹çÃêÁª
¡Ú»²²ÃÈñÍÑ¡Û1Ì¾ 4,500±ß¡¡¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÎÁ¶â¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¹þ¡¡¢¨ÂÐ¾Ý¡§¾®³ØÀ¸°Ê¾å
¡ã¿½¹þÄùÀÚ¡ä
2026Ç¯4·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¡ã¿½¹þ¡¦¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡ä
https://area.jaf.or.jp/area/2026/02/kanto/kanagawa/events/suzuhiro-kamaboko?utm_campaign=14prtimes&utm_source=2025-023&utm_medium=referral(https://area.jaf.or.jp/area/2026/02/kanto/kanagawa/events/suzuhiro-kamaboko?utm_campaign=14prtimes&utm_source=2025-023&utm_medium=referral)