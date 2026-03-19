¥½¥Ç¥£¥Ã¥¯ÁêËÐÉô¤¬ÀÐÀî¸©¡¦²Ã²ì»Ô¡¦ÆüËÜÁêËÐÏ¢ÌÁ¤è¤êÃÄÂÎ¡¢¸Ä¿Í¤Ç³Æ¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢Åö¼ÒÁêËÐÉô¤¬ÀÐÀî¸©¡¢²Ã²ì»Ô¡¢ÆüËÜÁêËÐÏ¢ÌÁ¤è¤ê¡¢ÃÄÂÎ¤ª¤è¤Ó¸Ä¿Í¤Ç°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê³Æ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂè67²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÁêËÐÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×ÃÄÂÎ°ìÉô¤Ë¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¡£Á°Îóº¸¤«¤é¡¢ÃÓÅÄ½Ó¡¢»°ÎØÈ»ÅÍ¡¢¸åÎóº¸¤«¤éÇòºä·½»ËÏº¡¢ÅÚ°æ´ºÂÀ
¢£ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡¡ÀÐÀî¸©¥¹¥Ýー¥ÄÍ¥½¨¾Þ
¡ãÃÄÂÎ¡ä»°ÎØÈ»ÅÍ¡¢ÃÓÅÄ½Ó¡¢ÅÚ°æ´ºÂÀ¡¡¡¡¡ã¸Ä¿Í¡äÃÓÅÄ½Ó¡¢»°ÎØÈ»ÅÍ
¢£²Ã²ì»ÔÆÃÊÌ¥¹¥Ýー¥Ä¾Þ
ÃÓÅÄ½Ó¡¢»°ÎØÈ»ÅÍ
¢£ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÁêËÐÏ¢ÌÁ¡¡Í¥½¨ÃÄÂÎ¡¦¸Ä¿ÍÉ½¾´
¡ãÃÄÂÎ¡äÍ¥½¨ÃÄÂÎ¾Þ¡Ê¼Ò²ñ¿Í¡Ë¡¡¡¡¡ã¸Ä¿Í¡äÍ¥½¨¸Ä¿Í¾Þ¡§ÃÓÅÄ½Ó¡¢»°ÎØÈ»ÅÍ
¢£¥½¥Ç¥£¥Ã¥¯ÁêËÐÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2019Ç¯4·îÁÏÉô¡£ÎÉ¤´ë¶È¿Í¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Éô°÷¤Ï¶ÈÌ³¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¶¥µ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏÉô1Ç¯ÌÜ¤ÇÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÁêËÐÁª¼ê¸¢Âç²ñ ÃÄÂÎÆóÉôÍ¥¾¡¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÁêËÐÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡ÃÄÂÎ°ìÉô Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤âÁ´¹ñ¼Ò²ñ¿ÍÁêËÐÂç²ñ¡¢Á´ÆüËÜÁêËÐ¸Ä¿ÍÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¢Å·¹ÄÇÕÁ´ÆüËÜÁêËÐÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¢À¤³¦ÁêËÐÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤ÎÁêËÐ¶µ¼¼¤Ç¤Î»ØÆ³¤Ê¤É¡¢ÁêËÐ¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¹×¸¥¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â³Æ¼ïÂç²ñ¤Ç¾å°ÌÆþ¾Þ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁêËÐ¤ÎÉáµÚ¡¦È¯Å¸¤«¤éÀÄ¾¯Ç¯¤Î»ØÆ³¡¦°éÀ®¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£