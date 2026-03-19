TOPPAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¡×¡ÖNext¤Ê¤Ç¤·¤³¶¦Æ¯¤¡¦¶¦°é¤Æ»Ù±ç´ë¶È¡×¤ËÁªÄê
¡¡TOPPAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§Ëû ½¨À²¡¢°Ê²¼ TOPPAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¤è¤ëÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¡×¤È¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡ÖNext¤Ê¤Ç¤·¤³ ¶¦Æ¯¤¡¦¶¦°é¤Æ»Ù±ç´ë¶È¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡TOPPAN¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºâ¤ÎÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¸ß¤¤¤Ë¹â¤á¹ç¤¦¤³¤È¤Ç°ã¤¤¤òÊÑ³×¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£&¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó(¢¨1)¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢·ò¹¯²ÝÂê¤ä¶¦Æ¯¤¡¦¶¦°é¤Æ»Ù±ç¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¸³èÇØ·Ê¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯Á´¤Æ¤Î¿Íºâ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤¿¦¾ìºî¤ê¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ÈÂª¤¨¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤äÀ©ÅÙ³È½¼¤Ê¤É¤Î¥Ïー¥ÉÌÌ¤ä¡¢¿´ÍýÅª¥µ¥Ýー¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥½¥Õ¥ÈÌÌ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é»Üºö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í(¢¨2)¡×¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëË¡¿Í¤ò¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Âçµ¬ÌÏË¡¿Í¤Ç¤«¤Ä¸·¤·¤¤Í×·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¾å°Ì500Ë¡¿Í¤¬¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È500¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖNext¤Ê¤Ç¤·¤³ ¶¦Æ¯¤¡¦¶¦°é¤Æ»Ù±ç´ë¶È¡×¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³ÌÃÊÁ(¢¨3)¡×¤ÎÊ»Àß¤È¤·¤ÆÎáÏÂ5Ç¯¤è¤êÁªÄê¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢¡Ö¶¦Æ¯¤¡¦¶¦°é¤Æ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÃË½÷Ìä¤ï¤Ê¤¤Î¾Î©»Ù±ç¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿´ë¶È¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢TOPPAN¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾À©ÅÙ¤È¤â·ò¹¯»Üºö¤ä½÷À³èÌö¤Ê¤É¡¢½¾¶È°÷¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ä¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ò»Ù¤¨¤ë´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÂÐ¤¹¤ëÅê»ñ²È¤ÎÃíÌÜ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ TOPPAN¥°¥ëー¥×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡¦·ò¹¯·Ð±Ä¿ä¿Ê¤Î»Üºö
¡¡Á´¼Ò»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢·ò¹¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸·î´Ö¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡££Å¥éー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤ë½¾¶È°÷¸þ¤±¤Î´ðÁÃ³Ø½¬¤ä¹ÔÆ°Àë¸À¤ò¼þÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¼Ô¤Î9³ä°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¡¢Á´¼ÒÅª¤Ë·ò¹¯¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Ë¥åー¥Îー¥Þ¥ë¤ÊÆ¯¤Êý¤ÎÄêÃå
¡¡¤è¤ê½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ÎÁªÂò¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼«Î§Åª¤Ê¶ÐÌ³»þ´Ö´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¥¹¥Þー¥È¥ïー¥¯À©ÅÙ¤ä¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¡¦¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÐÌ³¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¶ÐÌ³¤Î3¤Ä¤Î¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤òÊñ³ç¤·¤¿¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯À©ÅÙ¡¢¹¹¤ËÁªÂòÅª½µµÙ3Æü¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò°÷¼«¤é¤¬ÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÌÜÉ¸¤ò¼Â¹Ô¤·À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÒÆâ³°¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¼ç´ã¤È¤·¡¢¥Ë¥åー¥Îー¥Þ¥ë¤ÊÆ¯¤Êý¤ÎÄêÃå¤Ë¸þ¤±¤¿¶µ°é¤â·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ï¤°¤¯¤ß¥×¥í¥°¥é¥à
¡¡»Å»ö¤È°é»ù¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÎ¤ë¡×¡Ö´ó¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤òÂ¥¤¹¡Ö¤Ï¤°¤¯¤ß¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò2012Ç¯ÅÙ¤«¤éÅ¸³«¤·¡¢°é»ù´ü¼Ò°÷¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¶¦Í¡¢Á´¼Ò¤Ç¤Î²ÝÂêÍý²ò¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ°éµÙ¼èÆÀÂ¥¿Ê¤È¤·¤Æ¡¢¼ÒÆâ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê»öÎã¤Î¾Ò²ð¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¼Ò¤ÇÀ©ÅÙ¤Î¼þÃÎ¤ÈÍý²òÂ¥¿Ê¤ò¶¯²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2030Ç¯ÌÜÉ¸ÃÍ¤òÁ°ÅÝ¤·¤ÆÃ£À®¡£¸½ºß¤Ï¡¢°éµÙ¼èÆÀ100¡ó¤òÌÜÉ¸¤Ë³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î·ÑÂ³Åª¤«¤ÄÆÈ¼«À¤Î¹â¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¡×¡ÖNext¤Ê¤Ç¤·¤³ ¶¦Æ¯¤¡¦¶¦°é¤Æ»Ù±ç´ë¶È¡×¤ÎÁªÄê¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡TOPPAN¥°¥ëー¥×¤Ïº£¸å¤â¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎWell-being¸þ¾å¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¡Ö¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£&¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡×¤ä·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£&¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡§
¡¡https://www.holdings.toppan.com/ja/sustainability/social/diversity.html
¢¨2¡¡·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡§
¡¡·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ê·ò¹¯·Ð±Ä¡Ë¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë´ë¶È¤òÇ§Äê¡¦¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª»ëÅÀ¤Ç¼ÂÁ©¤¹¤ë´ë¶È¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÎÍÑ¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¸þ¾å¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³ÌÃÊÁ¡§
¡¡ÃæÄ¹´ü¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò½Å»ë¤¹¤ëÅê»ñ²È¤Ë¡¢½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤ËÍ¥¤ì¤¿¾å¾ì´ë¶È¤òÌ¥ÎÏ¤¢¤ëÌÃÊÁ¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢³Æ¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2012Ç¯ÅÙ¤è¤ê½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤ËÍ¥¤ì¤¿¾å¾ì´ë¶È¤ò·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬¶¦Æ±¤ÇÁªÄê¡¦È¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¡¡¡¡¾å