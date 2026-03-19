Ê¡Åç½Ð¿È¤Î¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤µ¤ó¤¬¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö ÁÐÍÕÄ®¤Î¿·¥Û¥Æ¥ë¡ÖFUTATABI FUTABA FUKUSHIMA¡×CM¤ò¸ø³«
ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×¤ÎÂçÏÂ¥é¥¤¥Õ¥Í¥¯¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ã·Æ£ ±É»Ê¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯6·î¤ËÊ¡Åç¸©¡¦ÁÐÍÕÄ®¤Ç³«¶ÈÍ½Äê¤Î¥ê¥È¥êー¥È·¿¥Û¥Æ¥ë¡ÖFUTATABI FUTABA FUKUSHIMA¡Ê¤Õ¤¿¤¿¤Ó ¤Õ¤¿¤Ð ¤Õ¤¯¤·¤Þ¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤µ¤ó¤ò¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓCM¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨Ê¡Åç¸©¡¢´ä¼ê¸©¡¢µÜ¾ë¸©¡¢°ñ¾ë¸©¡¢ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ºë¶Ì¸©
¡ÚCMÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ë¡Û https://www.futatabi-futaba-fukushima.com/(https://www.futatabi-futaba-fukushima.com/)¡¡
ÇØ·Ê
¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤µ¤ó¤ÏÇÐÍ¥¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏWWF¥¸¥ã¥Ñ¥ó¿ÆÁ±Âç»È¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¼«Á³´Ä¶¤äºÒ³²¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ä¼Ò²ñ¤Ë´Ø¤ï¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤µ¤ó¤ÎÊâ¤ß¤ä¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëÊ¡Åç¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¡¢¡ÖFUTATABI FUTABA FUKUSHIMA¡×¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÁÐÍÕ¤ÎÌ¤Íè¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÊâ¤à¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤È¤â½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤µ¤ó¤Î¸ì¤ê¤¬CM¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼«Á³¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
CM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²óÀ©ºî¤·¤¿CM¤Ï¡¢ÁÐÍÕÄ®¤ÎÉ÷·Ê¤ä¶õµ¤¤òÀÅ¤«¤Ë±Ç¤·¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¢¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼´¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«¾Æ¤±¤Î¸÷¤ÎÃæ¤Ç·úÀßÅÓÃæ¤Î¡ÖFUTATABI FUTABA FUKUSHIMA¡×¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¤½¤Î¾å¤òÄ»¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÈô¤ÓÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÉ÷·Ê¤¬¡¢¡ÈºÆ²ñ¡É¤ä¡È¤Õ¤¿¤¿¤Ó½Ð²ñ¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥Û¥Æ¥ë¤Î´ê¤¤¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¾ð·Ê¤Ë¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤µ¤ó¤Î¸ì¤ê¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ÅÚÃÏ¤Î»þ´Ö¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ÖFUTATABI FUTABA FUKUSHIMA¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤½¤Ã¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êü±Ç¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡¦Ê¡Åç¸©Æâ¥Æ¥ì¥ÓCM¡ÊÀè¹ÔÊü±Ç¡Ë¡§2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¤è¤êÊü±Ç³«»Ï
¢¨¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï30ÉÃÈÇ¤òÊü±Ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦TVer ¹¹ð¡ÊÂÐ¾ÝÃÏ°è¢¨¤Ç¸ø³«¡Ë¡§2026Ç¯3·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï
¢¨TVer¤Ç¤Ï15ÉÃÈÇ¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ê¡Åç¸©¡¢´ä¼ê¸©¡¢µÜ¾ë¸©¡¢°ñ¾ë¸©¡¢ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ºë¶Ì¸©
¡¦¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§30ÉÃÈÇ¡¦15ÉÃÈÇ¤È¤â¤Ë¸ø³«Ãæ
¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«
Ê¡Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£2004Ç¯¤Ë¹á¹Á¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢2005Ç¯¤Ë±Ç²è¡ØÈ¬·î¤ÎÊª¸ì¡Ù¤Ç¼ç±é¤ËÈ´Å§¤µ¤ìÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥åー¡£2006Ç¯¤Ë¤ÏÂæËÌ¤ØµòÅÀ¤ò°Ü¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦TVCF¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£2009Ç¯¤«¤é¤Ï¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤ò²»³ÚÀ©ºî¤ÎµòÅÀ¤È¤·¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤âËÜ³Ê²½¡£2011Ç¯¤è¤êÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢2015Ç¯°Ê¹ß¤ÏÅìµþ¤òµòÅÀ¤Ë¥¢¥¸¥¢¤ò½ÄÃÇ¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£4·î8ÆüÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØLOVE D ONE¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢3·î26Æü¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡ØPRODUCE 101 JAPAN ¿·À¤³¦¡Ù¤Ç¤Ï¹ñÌ±¥×¥í¥Ç¥åー¥µーÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£
ÂçÏÂ¥é¥¤¥Õ¥Í¥¯¥¹¥È¸ø¼°note Ï¢ºÜ¡ØFUTATABI¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸½ºß¡¢ÂçÏÂ¥é¥¤¥Õ¥Í¥¯¥¹¥È¸ø¼°note¤Ç¤Ï¡¢Ï¢ºÜ´ë²è¡ØFUTATABI¡Ù¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè°ì²ó¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ðー¤¬½é¤á¤ÆÁÐÍÕÄ®¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î°õ¾Ý¤ä¡¢Ä®¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÁÐÍÕÄ®¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¡¢¥á¥ó¥Ðー¼«¿È¤ÎÌÜÀþ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÏ¢ºÜµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û https://note.daiwalifenext.com/n/n6a04e2227926¡¡
¡ÖFUTATABI FUTABA FUKUSHIMA¡×¤È¤Ï
Ê¡Åç¸©ÁÐÍÕÄ®¡¦ÃæÌîÃÏ¶èÉü¶½»º¶ÈµòÅÀ¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¤Î¡¢ÃÏ°èºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¡õ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ëー¥à¤òÈ÷¤¨¤¿¥ê¥È¥êー¥È·¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡¦¸¶»ÒÎÏºÒ³²ÅÁ¾µ´Û¤ä¡¢2026Ç¯4·î¤Ë³«±àÍ½Äê¤ÎÊ¡Åç¸©Éü¶½µ§Ç°¸ø±à¤ËÎÙÀÜ¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎºÆÀ¸¤È¸òÎ®¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥»¥×¥È¡ä
ÁÐÍÕ¤Î¼«Á³¤ä»º¶È¤ò¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡ÊºÆÀ¸¡Ë¡£
¤³¤ÎÄ®¤ä¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡ÊºÆ²ñ¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤³¤Î¾ì½ê¤ØÍè¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ÊºÆË¬¡Ë¡£
¡ÖFUTATABI FUTABA FUKUSHIMA¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡É¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤¬¿´¤È¿ÈÂÎ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤È¤È¤Î¤¦»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë³µÍ×
Ì¾¾Î¡§ FUTATABI FUTABA FUKUSHIMA
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ¡§ Å´¹üÂ¤¡Ê¶¦ÍÑÅï¤Ê¤É°ìÉô¤ÏÌÚÂ¤¡Ë¡¦5³¬·ú¤Æ
½êºßÃÏ¡§ Ê¡Åç¸©ÁÐÍÕ·´ÁÐÍÕÄ®Âç»úÃæÌî»úµÜ¥ÎÏÆ7 ÈÖ1¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ JR ¾ïÈØÀþ¡ÖÁÐÍÕ±Ø¡×¤«¤é¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Ë¤ÆÌó5Ê¬¤Î¡Ö»º¶È¸òÎ®¥»¥ó¥¿ーÁ°¡×¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
µÒ¼¼¿ô¡§ 98¼¼¡¡
»ÜÀß¡§ ¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È&¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ëー¥à¡Ê4¥ëー¥à¡¦ºÇÂçÌó430Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¡¢¥¹¥Ñ¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥àÅù
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§ Ìó23,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
·úÃÛÌÌÀÑ¡§ Ìó2,500Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§ Ìó7,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¹©´ü¡§ 2024Ç¯9·îÃå¹©¡¢2026Ç¯½Õ½×¹©
³«¶È¡§ 2026Ç¯6·î
Àß·×¡¦»Ü¹© ¡§ ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
±¿±Ä»ö¶È¼ç ¡§ ÂçÏÂ¥é¥¤¥Õ¥Í¥¯¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤Î²èÁü¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥ë¡¦ÊªÎ®»ÜÀß¡¦¾¦¶È»ÜÀß¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Î·úÊª´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Î±¿±Ä¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¥µ¥Ýー¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Ë¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¹¤¯¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î½»À¸³è¡¦ÉÔÆ°»º¤Ë´Ø¤ï¤ëÎÎ°è¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡É¤¤¤Þ¡¢¤³¤³¤«¤é¡¢¤è¤ê¤è¤¤Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ä¿Í¤Î½¸¹çÂÎ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¹Í¤¨Êý¡¦²ÁÃÍ´Ñ¡¦´¶À¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤êË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¶¦ÁÏ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÏÂ¥é¥¤¥Õ¥Í¥¯¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ ¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä5-1-33
ÀßÎ© ¡§ 1983Ç¯3·î8Æü
»ñËÜ¶â ¡§ 1²¯3,010Ëü±ß
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ã·Æ£ ±É»Ê
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý»ö¶È¡¢¥Ó¥ë¡¦¾¦¶È»ÜÀßÅù´ÉÍý»ö¶È¡¢·úÀß¶È¡¢·ÙÈ÷»ö¶È¡¢²ßÊªÍøÍÑ±¿Á÷»ö¶È¡¢Â»³²ÊÝ¸±¡¦À¸Ì¿ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹»ö¶ÈÅù
URL ¡§ https://www.daiwalifenext.co.jp/¡¡