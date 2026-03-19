Èï³²³Û1,274²¯±ß¡¢²áµîºÇ°¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óº¾µ½¹¹ð¤ËÂÐ¹³ ¨¡¨¡»ÔÌ±»²²Ã·¿¤Îº¾µ½ÄÌÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×º¾µ½¹¹ð¡×¥Ùー¥¿ÈÇ¤ò¥ê¥êー¥¹
º¾µ½ÄÌÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×º¾µ½¹¹ð¡×¡§https://antifraud.dd2030.org/(https://antifraud.dd2030.org/)
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³«»Ï¡§https://camp-fire.jp/projects/930941(https://camp-fire.jp/projects/930941)
Ç¤°ÕÃÄÂÎ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ±¼ç¼çµÁ2030¡×¡Ê°Ê²¼ DD2030¡Ë¡ÊÂåÉ½¡§ÎëÌÚ·ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯9·î19Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óº¾µ½¹¹ð¤ÎÈï³²¤ò»ÔÌ±¤ÎÎÏ¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ëÄÌÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×º¾µ½¹¹ð¡×¥Ùー¥¿ÈÇ¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï¤·¡¢2026Ç¯½Õ°Ê¹ß¤Ë¤Ï¹¹ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àµ¬À©¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹ñÌ±»²²Ã¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¡Ö»ÔÌ±½ÏµÄ¡×¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¥×¥ëー¥é¥ê¥Æ¥£¡¦¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¼Ò²ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡Ê¶¦Æ±ÂåÉ½¡§¶ðÂ¼·½¸ã¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤Î¤â¤È¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×º¾µ½¹¹ð¡×¡§º¾µ½¹¹ð¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ëÄÌÊó¥·¥¹¥Æ¥à
¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×º¾µ½¹¹ð¡×¤Ï¡¢»ÔÌ±¤¬¡Ö¤³¤Î¹¹ð¡¢²ø¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤é¤½¤Î¾ì¤ÇÄÌÊó¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êº¾µ½¹¹ð¤¬¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤É¤ì¤À¤±½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
ÂæÏÑ¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ìÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡ÖFraud Buster¡×¤ò»²¹Í¤Ë³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÌ±¤«¤é¤ÎÄÌÊó¥Çー¥¿¤òÃßÀÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ÔÀ¯¤äÀ¯ºöÎ©°Æ¼Ô¤¬º¾µ½¹¹ðÂÐºö¤ËÆ°¤¯¤¿¤á¤Îº¬µò¥Çー¥¿¤ò»ÔÌ±¤ÎÎÏ¤Ç½¸¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×º¾µ½¹¹ð¡×¡§https://antifraud.dd2030.org/(https://antifraud.dd2030.org/)
¼ç¤Êµ¡Ç½¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
- º¾µ½¹¹ð¾ðÊó¤Î¸¡º÷¡¦±ÜÍ÷¤È¥ê¥¹¥¯É½¼¨
- ¾Úµò²èÁüÉÕ¤¤ÎÄÌÊó¥·¥¹¥Æ¥à
- ÄÌÊó¾õ¶·¤Î²Ä»ë²½¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó
- Åý·×¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡Ê¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤º¾µ½¹¹ð¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«²Ä»ë²½¡Ë
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¤äÀ¯ºöÎ©°Æ¼Ô¤¬º¾µ½¹¹ðÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤¿¤á¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ëÄÌÊó¥Çー¥¿¤ò»ÔÌ±¤ÎÎÏ¤Ç¼ý½¸¡¦ÃßÀÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤È¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤ÊÏ¢·È¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤òº£¸å¤ÎÀ¯ºöÎ©°Æ¤äµ¬À©µÄÏÀ¤Î´ðÁÃ»ñÎÁ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¤Î¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿ÍÅù¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÊ¾Ù¤ò¶µº¶¡¦»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£¸å¤Î³«È¯¹½ÁÛ¤È¤·¤Æ¡¢AI¤Ë¤è¤ë°ì¼¡¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤äº¾µ½¹¹ð¤Î¼«Æ°¸¡ÃÎ¡¦ÄÌÊóµ¡Ç½¤Î¼ÂÁõ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¡§Èï³²³Û¤Ï²áµîºÇ°¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤â²ÝÂê
·Ù»¡Ä£¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤ÎSNS·¿Åê»ñº¾µ½¤ÎÇ§ÃÎ·ï¿ô¤Ï9,538·ï¡ÊÁ°Ç¯Èæ+48.7%¡Ë¡¢Èï³²³Û¤Ï1,274.7²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Èæ+46.3%¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢²áµîºÇ°¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤ÎÀÜ¿¨¼êÃÊ¤Ï¥Ð¥ÊーÅù¹¹ð¤È¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌó8³ä¤òÀê¤á¡¢ÃøÌ¾¿Í¤Î²èÁü¤äÆ°²è¤òÌµÃÇ»ÈÍÑ¤·¤¿¹¹ð¤¬Â¿¿ô³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ¡§·Ù»¡Ä£¡ÖÎáÏÂ£·Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃ¼ìº¾µ½µÚ¤ÓSNS·¿Åê»ñ¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤ÎÇ§ÃÎ¡¦¸¡µó¾õ¶·Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê暂ÄêÃÍ¡Ë¡×¡Ê2026Ç¯2·î13ÆüÈ¯É½¡Ë
¹¹ð¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÂ¦¤âÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÝÂê¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î¡¢¥í¥¤¥¿ーÄÌ¿®¤ÏÂç¼ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à´ë¶È¤ÎÆâÉôÊ¸½ñ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Æ±¼Ò¤Î2024Ç¯¤ÎÇä¾å¹â¤ÎÌó10%¤Ë¤¢¤¿¤ëÌó160²¯¥É¥ë¡ÊÌó2Ãû5,000²¯±ß¡Ë¤¬º¾µ½¤ä¶Ø»ß¾¦ÉÊ¤Î¹¹ð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¿ä·×¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÇÓ½ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº¾µ½¤Î²ÄÇ½À¤¬95%°Ê¾å¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ¡§Reuters, "Meta made billions from scam ads, internal files reveal"¡Ê2025Ç¯11·î6Æü¡Ë
¹ÔÀ¯¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤â²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º¾µ½¹¹ð¤ÎÌäÂê¤Ï¾ÃÈñ¼ÔÄ£¡¢·Ù»¡Ä£¡¢ÁíÌ³¾Ê¡¢¶âÍ»Ä£¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¾ÊÄ£¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¹ÔÀ¯¤ËÄÌÊó¤·¤Æ¤â¼Â¸úÅª¤ÊÂÐ½è¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£Èï³²¼Ô¤¬¼è¤ê¤¦¤ë¼êÃÊ¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¼Ô¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÄÌÊó¤Ë¤Û¤Ü¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢Ì±´Ö¤«¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤«
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¼Ô¤ÎÂÐºö¤¬Èï³²¤Î³ÈÂç¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¼Ò²ñ¤ÎÂ¦¤«¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢¹¹ðµ¬À©¤ÏÉ½¸½¤Î¼«Í³¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ëÎÎ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢²¿¤ò¡Öº¾µ½¡×¤ÈÇ§Äê¤·²¿¤òµ¬À©¤¹¤ë¤«¤ÏÀ¯ÉÜ¤À¤±¤Ç·è¤á¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½DD2030¤Ï¡¢»ÔÌ±¼«¤é¤¬º¾µ½¹¹ð¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¡ÖÄÌÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¡¢µ¬À©¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹ñÌ±»²²Ã¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¡Ö½ÏµÄÌ±¼ç¼çµÁ¡×¤ÎÎ¾Êý¤òÆ±»þ¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£
DD2030¤Î¥Áー¥à¡ÊÂåÉ½¡¦ÎëÌÚ·ò¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î¤ËÂæÏÑ¤òË¬Ìä¤·¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤ä¥·¥Ó¥Ã¥¯¥Æ¥Ã¥¯´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¹ÈÏ¤Ê¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤ÎÀè¹Ô»öÎã¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎË¡À©ÅÙ¤ä¼Ò²ñ¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊýË¡¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ÔÌ±½ÏµÄ¡×¤Î¼Â»Ü¡§µ¬À©¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹ñÌ±»²²Ã¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë
¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×º¾µ½¹¹ð¡×¤¬ º£¤¢¤ëº¾µ½¹¹ð¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»ÔÌ±½ÏµÄ¡×¤Ï º£¸å¤Îµ¬À©¤Î¤¢¤êÊý¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç·è¤á¤ë ¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÂæÏÑ¤Ç¤Ï2024Ç¯¡¢Ç¯Îð¡¦ÀÊÌ¡¦ÃÏ°è¤Ê¤É¤¬¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î½Ì¿Þ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦Áª¤Ð¤ì¤¿447Ì¾¤Î»ÔÌ±¤¬ÀìÌç²È¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥óº¾µ½¹¹ð¤Î¼ÂÂÖ¤ä³Æ¹ñ¤Îµ¬À©Æ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¼±¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î½ÏµÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢85%°Ê¾å¤¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¼Ô¤Ø¤Îµ¬À©¶¯²½¤Ë¹ç°Õ¡£¤³¤Î¹ñÌ±Åª¹ç°Õ¤ò¼õ¤±¤ÆÂæÏÑÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¹¹ð¼ç¤Î¿È¸µ³ÎÇ§¡ÊKYA: Know Your Advertiser¡Ë¤ÎµÁÌ³²½¡¢¹¹ð¤Î°ÍÍê¼ç¡¦½Ð»ñ¼Ô¤ÎÌÀ¼¨¤ÈAIÀ¸À®É½¼¨¤ÎµÁÌ³²½¡¢ÄÌÃÎ¤«¤é24»þ´Ö°ÊÆâ¤Îº¾µ½¹¹ðºï½üµÁÌ³¤È°ãÈ¿»þ¤ÎÏ¢ÂÓÂ»³²Çå½þÀÕÇ¤¡¢ºÇÂç1²¯ÂæÏÑ¥É¥ë¡ÊÌó4.6²¯±ß¡Ë¤ÎÈ³¶â¤ò´Þ¤à¼¹¹ÔÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤òÄê¤á¤¿Ë¡À°È÷¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÏÑ¤ÎÀ©ÅÙ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÔÌ±½ÏµÄ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¤ËÅ¬¤·¤¿²ò·èºö¤òÌÏº÷¤·¤Þ¤¹¡£
DD2030¤Ï¤³¤ÎÀè¹Ô»öÎã¤ò»²¹Í¤Ë¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¥×¥ëー¥é¥ê¥Æ¥£¡¦¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¼Ò²ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡Ê¶¦Æ±ÂåÉ½¡§¶ðÂ¼·½¸ã¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤Î¤â¤È¡¢2026Ç¯½Õ°Ê¹ß¤Î¼Â»Ü¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç»ÔÌ±½ÏµÄ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤Ø¡§4¤Ä¤Î»²²ÃÊýË¡
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢3·î19Æü¤Î¥ê¥êー¥¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î»²²Ã¤òÊç¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î4¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌÊó¤¹¤ë¡§¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×º¾µ½¹¹ð¡×¤«¤é¡¢ÉÔ¿³¤Ê¹¹ð¤òÄÌÊó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÄÌÊó¤¬¡¢Èï³²¤Î¼ÂÂÖ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¼¤ò¤¢¤²¤ë¡§¥Ö¥íー¥É¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢º¾µ½¹¹ð¤ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àµ¬À©¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°Õ¸«¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÐÏÃ·Á¼°¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â½ç¼¡³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡Ö»ÔÌ±½ÏµÄ¡×¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¼¤Ç¤¹¡£
¹¤á¤ë¡§¤³¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾ðÊó¤òSNS¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¡¢Èï³²¤ò¸º¤é¤¹Âè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£¥·¥§¥¢¤ÎºÝ¤Ï¤¼¤Ò #¥¹¥È¥Ã¥×º¾µ½¹¹ð ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»Ù±ç¤¹¤ë¡§¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î»Ù±ç¤¬¡¢¥¹¥È¥Ã¥×º¾µ½¹¹ð¤Î³«È¯¤È»ÔÌ±½ÏµÄ¤Î±¿±ÄÈñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1,000±ß¤«¤é»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¼Â»Ü¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ÔÌ±»²²Ã¤òÄÌ¤¸¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿À¼¤ä¥Çー¥¿¤ò¡¢2026Ç¯½Õ°Ê¹ß¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¤Î¡Ö»ÔÌ±½ÏµÄ¡×¤Î´ðÁÃ»ñÎÁ¤È¤·¡¢¹¹ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àµ¬À©¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±Åª¤Ê¹ç°Õ·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
»¿Æ±¼Ô¡Ê3·î19Æü¸½ºß¡Ë- Ã«²È±Ò »á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒSDG¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¼èÄùÌò²ñÄ¹¡Ë
- Ãæ¼¼ËÒ»Ò »á¡Ê·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÁí¹çÀ¯ºö³ØÉô ¶µ¼ø¡Ë
- ¥ªー¥É¥êー¡¦¥¿¥ó¡ÊAudrey Tang¡Ë»á¡ÊÂæÏÑ¥µ¥¤¥ÐーÂç»È¡¦½éÂå¥Ç¥¸¥¿¥ëÈ¯Å¸ÉôÄ¹¡Ë
- ÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯ »á¡Ê¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
- Ä¹ÌîÃÒ»Ò »á¡Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¢¨»¿Æ±¼Ô¤Ïº£¸å½ç¼¡ÄÉ²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡Ê»¿Æ±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¤ËµºÜ¡Ë
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¼Â»Ü
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢DD2030¤Ï2026Ç¯3·î¤è¤ê¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡ÊÌÜÉ¸¶â³Û¡§500Ëü±ß¡Ë¡£Ä´Ã£¤·¤¿»ñ¶â¤Ï¡¢¥¹¥È¥Ã¥×º¾µ½¹¹ð¤Î³«È¯ÈñÍÑ¡¢»ÔÌ±½ÏµÄ¤Î¼Â»ÜÈñÍÑ¡¢¤ª¤è¤Ó¹Êó¡¦À¤ÏÀ´µ¯³èÆ°¤Ë½¼Åö¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï´óÉÕ·¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¥¿ー¥óÉÊ¤ÎÀßÄê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¡§https://camp-fire.jp/projects/930941/(https://camp-fire.jp/projects/930941/)
º£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ÊÍ½Äê¡Ë[É½: https://prtimes.jp/data/corp/178637/table/1_1_4a587c4d9b4ed1308251ef34526c8c80.jpg?v=202603190751 ]
¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ±¼ç¼çµÁ2030¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ±¼ç¼çµÁ2030¡ÊDD2030¡Ë¤Ï¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ±¼ç¼çµÁ¤òÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¼ÂÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹Ç¤°ÕÃÄÂÎ¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤È¤·¤ÆÀßÎ©½àÈ÷Ãæ¡Ë¤Ç¤¹¡£ÆÃÄê¤ÎÀ¯ÅÞ¤äÀ¯¼£ÅªÎ©¾ì¤ËÂ°¤µ¤Ê¤¤ÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤«¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯12·î¤Ë¼«Ì±ÅÞ¥Ç¥£ー¥×¥Õ¥§¥¤¥¯ÂÐºö¹çÆ±PT¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂæÏÑ¤Îº¾µ½¹¹ðÂÐºö¥â¥Ç¥ë¤ò¾Ò²ð¡£2026Ç¯1·î¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤ËÉë¤¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤ä¥·¥Ó¥Ã¥¯¥Æ¥Ã¥¯´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¹ÈÏ¤Ê¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://dd2030.org
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ±¼ç¼çµÁ2030 ÂåÉ½ ÎëÌÚ·ò Î¬Îò
1975Ç¯Ä¹Ìî¸©À¸¤Þ¤ì¡£1998Ç¯·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÍý¹©³ØÉôÊªÍý³Ø²ÊÂ´¶È¡£2009Ç¯ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Áí¹çÊ¸²½¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£¹ñºÝÂç³Ø¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥»¥ó¥¿ー¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡¢ÅìµþºâÃÄ²¾ÁÛÀ©ÅÙ¸¦µæ½ê¥Õ¥§¥íー¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡¢ÅìµþÂç³ØÁí¹çÊ¸²½¸¦µæ²ÊÆÃÇ¤¸¦µæ°÷¡£Çî»Î¡Ê³Ø½Ñ¡Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØNAMÀ¸À®¡Ù¡ÊÂÀÅÄ½ÐÈÇ¡¢¶¦Ãø¡Ë¡¢¡Ø¿Ê²½·ÐºÑ³Ø¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ù¡ÊÆüËÜÉ¾ÏÀ¼Ò¡¢¶¦Ãø¡Ë¡¢¡Øµæ¶Ë¤Î²ñµÄ¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡¢¡Ø¸½¤ì¤ëÂ¸ºß¡Ù¡ÊNTT½ÐÈÇ¡¢¶¦Ìõ½ñ¡Ë¡¢¡Ø¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¼Ò²ñ¤È¤½¤ÎÅ¨¡Ù¡ÊÒ¦Áð½ñË¼¤è¤êÃ±¹ÔËÜ¡¢ÃÞËà½ñË¼¤è¤êÊ¸¸ËËÜ¡Ë¤Ê¤É¡£ÀìÌç¤ÏÊ£»¨·Ï²Ê³Ø¡¢¼«Á³Å¯³Ø¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ±¼ç¼çµÁ2030 ¹ÊóÃ´Åö
E-mail¡§info@dd2030.org