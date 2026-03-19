STUDIOBSIDE¡Ø¥¹¥¿ー¥»¥¤¥ô¥¡ー¡Ù¤Ç¡Ø¥«¥¦¥ó¥¿ー¥µ¥¤¥É¡Ù¥³¥é¥Ü³«ºÅµÚ¤Ó¡¢Âç·¿¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡Ö¥¹¥¿ー¥»¥¤¥ô¥¡ー2.0¡×¼ÂÁõ¡¢

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[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=6pbKSVtYwio ]
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[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=Heeqqf5IjfY ]
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