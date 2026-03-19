¥°¥êー¥ó»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í¡¢Áý¤¨Â³¤±¤ë¶õ¤²È¤ÎÁêÂ³ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´°Á´¥¬¥¤¥É¤ò¸ø³«
¥°¥êー¥ó»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í ¶õ¤²È¤ÎÁêÂ³´ØÏ¢¥¬¥¤¥É
¥°¥êー¥ó»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í¡¦¹ÔÀ¯½ñ»ÎË¡¿Í¡¦ÀÇÍý»ÎË¡¿Í(https://green-osaka.com/)¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1ÃúÌÜ26ÈÖ2¹æ¿·½ÉÌîÂ¼¥Ó¥ë12³¬¡¢¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¡¦»ÊË¡½ñ»Î¡¦¹ÔÀ¯½ñ»Î¡§»³ÅÄ ØÆ°ì¡Ë¤Ï¡¢¶õ¤²È¤ÎÁêÂ³¤ËÇº¤àÊý¤Ë¸þ¤±¤¿ÌµÎÁ¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯ ¡Ø¶õ¤²È¤ÎÁêÂ³´°Á´¥¬¥¤¥É ～ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤¹¤ëÍî¤È¤··ê～¡Ù ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ä¡ä¶õ¤²È¤ÎÁêÂ³´°Á´¥¬¥¤¥É¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é(https://green-osaka.com/online/download-the-complete-guide-to-family-trusts-for-vacant)
¢£ ¶õ¤²ÈÁêÂ³¡¦ÅÐµ¡¦ÇäµÑ¡¦ÆÃÎã¡Ä¡Ä¡È²¿¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤«¡É¤¬¤ï¤«¤ë°ìºý
ËÜ¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤«¤éµÁÌ³²½¤µ¤ì¤¿ÁêÂ³ÅÐµ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶õ¤²È¤òÁêÂ³¤·¤¿ºÝ¤Î¼êÂ³¤¡¢É¬Í×½ñÎà¡¢ÈñÍÑ¡¢ÊüÃÖ¥ê¥¹¥¯¡¢ÀÇÀ©¾å¤ÎÆÃÎã¡¢ÁêÃÌÀè¤ÎÁª¤ÓÊý¤Þ¤Ç¤ò°ìºý¤ËÀ°Íý¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢ÁêÂ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶õ¤²È¤ò°ú¤·Ñ¤°Êý¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢
- ¶õ¤²È¤ÎÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¿¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
- ¶õ¤²È¤ÎÇäµÑ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀÇ¶â¤ä´ÉÍýÀÕÇ¤¤ÇÂ»¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤
- Çä¤ê¤Å¤é¤¤¶õ¤²ÈÊª·ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Áá´ü¸½¶â²½¡¦ÇäµÑ¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤
¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥êー¥ó»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í¡¦¹ÔÀ¯½ñ»ÎË¡¿Í¡¦ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤³¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¡¹¤ËÂÐ¤·¡¢¶õ¤²È¤ÎÁêÂ³ÅÐµ¤ò¤Ï¤¸¤á¤ËÎß·×55193·ï¡Ê2025Ç¯10·îËö»þÅÀ¡Ë¤ÎÁêÂ³¤´ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¤´ÁêÃÌ¤ä²áµî3Ç¯´Ö¤Ç¤ÎÁêÂ³ÅÐµ¼ÂÀÓ2,857·ï¡Ê2025Ç¯10·îËö»þÅÀ¡Ë¤ÇÃßÀÑ¤·¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥°¥êー¥ó¥°¥ëー¥×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë»ÊË¡½ñ»Î¡¦¹ÔÀ¯½ñ»Î¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁêÂ³¼ÂÌ³¤ÎÀìÌç²È¤¬À©ºî¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ ¶õ¤²ÈÎ¨¤Ï²áµîºÇ¹â¿å½à¡¢ÊüÃÖ¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬²ÝÂê¤Ë
¹âÎð²½¤Î¿Ê¹Ô¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¶õ¤²È¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁíÌ³¾Ê¡ÖÎáÏÂ5Ç¯½»Âð¡¦ÅÚÃÏÅý·×Ä´ºº(https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/pdf/g_kekka.pdf)¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯»þÅÀ¤Î¶õ¤²ÈÎ¨¤Ï13.8¡ó¤È²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¡£¶õ¤²È¿ô¤ÏÌó900Ëü¸Í¤È²áµîºÇÂ¿¡¢2018Ç¯¤«¤é51Ëü¸Í¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶õ¤²È¿ôµÚ¤Ó¶õ¤²ÈÎ¨¤Î¿ä°Ü¡Ê¥°¥êー¥ó»ÊË¡½ñ»ÎOnline¤è¤ê¡Ë
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¶õ¤²È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÁêÂ³ÅÐµ¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¡Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³ÅÐµ¤Î·ï¿ô¤Ï¡¢²þÀµË¡À®Î©Á°¤ÎÎáÏÂ£²Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ìó£±£±£´Ëü·ï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½çÄ´¤ËÁý²Ã¤·¡¢ÎáÏÂ£µÇ¯ÅÙ¤Ë¤Ï£±£µ£°Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ£¶Ç¯ÅÙ¤â£´·î¤«¤é£±£²·îËö»þÅÀ¤Î£¹¤«·î´Ö¤ÇÌó£±£²£°Ëü·ï¤È¡¢Á°Ç¯ÅÙÆ±´üÈæ¤ÇÌó£¹¡óÁý²Ã¡£²¾¤Ë¤³¤Î·¹¸þ¤¬Â³¤±¤Ð¡¢ÎáÏÂ£µÇ¯ÅÙ°Ê¾å¤Î¿å½à¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¹Í¡§Ë¡Ì³¾Ê¡ÖË¡Ì³Âç¿Ã³ÕµÄ¸åµ¼Ô²ñ¸«¤Î³µÍ×(https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00603.html)¡×¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¶õ¤²È¤Ïº£¸å¤âÁý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¶õ¤²È¤ÎÁêÂ³¤ä¤½¤Î¸å¤Î³èÍÑË¡¤ËÇº¤Þ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤ªÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥°¥êー¥ó¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¶õ¤²ÈÁêÂ³¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿Êý¤¬¡¢É¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤È¼êÂ³¤¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò°ìºý¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¡Ø¶õ¤²È¤ÎÁêÂ³´°Á´¥¬¥¤¥É ～ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤¹¤ëÍî¤È¤··ê～¡Ù¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ À©ºî¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼ÂÌ³À ¡ß ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡×
--¶õ¤²ÈÁêÂ³¤ÎÎ®¤ì¤ò¡È²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¨¤ë¸ÀÍÕ¡É¤ËËÝÌõ
ÁêÂ³¤äÉÔÆ°»ºÅÐµ¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢ÀìÌçÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶õ¤²ÈÁêÂ³¤Ç¤ÏÅÐµ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÇ¶â¡¢ÇäµÑ¡¢¿ÆÂ²´Ö¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢´ÉÍýÀÕÇ¤¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÏÀÅÀ¤¬Æ±»þ¤ËÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇËÜ¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÍý²ò¤·¤Å¤é¤¤¾ðÊó¤ò¡¢²ÈÂ²¤Ç¤â¶¦Í¤·¤ä¤¹¤¤·Á¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¶õ¤²È¤ÎÁêÂ³ÅÐµµÁÌ³²½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÃí°ÕÅÀ
- ¶õ¤²È¤òÁêÂ³¤·¤¿¤é¤ä¤ë¤³¤ÈÁá¸«É½
- ¶õ¤²È¤ÎÁêÂ³ÅÐµ¤ÎÉ¬Í×½ñÎà¤È¼èÆÀ¤ÎÎ®¤ì
- ¶õ¤²È¤ÎÁêÂ³ÅÐµ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÎÌÜ°Â
- ¶õ¤²ÈÆÃÎã¡¦¥Þ¥¤¥Ûー¥àÆÃÎã¤Ê¤ÉÀÇÀ©¾å¤ÎÀ©ÅÙ
- Ìò¾ì¡¢Ë¡Ì³¶É¡¢»ÊË¡½ñ»Î»öÌ³½ê¤Ê¤É¶õ¤²È¤ÎÁêÂ³ÅÐµ¤ÎÁêÃÌÀè¤Î°ã¤¤
- ¶õ¤²È¤ÎÁêÂ³¤ÎÁêÃÌÀè¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¸«¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È
ÆÃ¤Ë¡Ö²¿¤ò¤¤¤Ä¤ä¤ë¤Ù¤¤«¡×¤¬¤¹¤°¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»þ·ÏÎó¤ÇÀ°Íý¤·¤¿Áá¸«É½¤Ï¡¢¶õ¤²ÈÁêÂ³¤ÇºÇ½é¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ÂÁ©Åª¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥°¥êー¥ó»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í¡¦¹ÔÀ¯½ñ»ÎË¡¿Í¡¦ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤ÎÀìÌç²È¤Î¥³¥á¥ó¥È
»ä¤¿¤Á¥°¥êー¥ó»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í¡¦¹ÔÀ¯½ñ»ÎË¡¿Í¡¦ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤Ï¡¢ÁêÂ³ÅÐµ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶õ¤²È¤ÎÁêÂ³¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¡¢ÁêÂ³Êü´þ¡¢°ä»ºÀ°Íý¤Ê¤É¡¢ÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤Ë¿ôÂ¿¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îß·×55,193·ï¤ÎÁêÂ³¤´ÁêÃÌ¼ÂÀÓ¡¢²áµî3Ç¯´Ö¤Ç2,857·ï¤ÎÁêÂ³ÅÐµ¼ÂÀÓ¢¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁêÂ³¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÃ¯¤ËÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤³¤È¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆü¡¹¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼ÂÀÓ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â2025Ç¯10·îËö»þÅÀ¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¶õ¤²È¤ÎÁêÂ³¤Ï¡¢ÅÐµ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤Î´ÉÍý¤äÇäµÑ¡¢ÀÇÌ³¾å¤ÎÆÃÎã¤Î¸¡Æ¤¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆÈ½ÃÇ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤´²ÈÂ²¤À¤±¤Ç¿Ê¤á¤ë¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¾ìÌÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤À¤«¤é¤³¤½»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÁêÂ³ÅÐµ¤Î¼êÂ³¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÀè¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤¿È½ÃÇºàÎÁ¤ò¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤¬¡¢¶õ¤²ÈÁêÂ³¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÊý¤ä¤´²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ä¡ä¶õ¤²È¤ÎÁêÂ³´°Á´¥¬¥¤¥É¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é(https://green-osaka.com/online/download-the-complete-guide-to-family-trusts-for-vacant)
¡Ú¥°¥êー¥ó»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í¡¦¹ÔÀ¯½ñ»ÎË¡¿Í¡¦ÀÇÍý»ÎË¡¿Í³µÍ×¡Û
Ë¡¿ÍÌ¾¡§¥°¥êー¥ó»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í¡¦¹ÔÀ¯½ñ»ÎË¡¿Í¡¦ÀÇÍý»ÎË¡¿Í
ÂåÉ½¼Ò°÷¡¦»ÊË¡½ñ»Î¡¦¹ÔÀ¯½ñ»Î¡§»³ÅÄ ØÆ°ì
¥°¥ëー¥×ÁÏÎ©¡§Ê¿À®19Ç¯4·î
¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§https://green-osaka.com/contacts/
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1ÃúÌÜ26ÈÖ2¹æ ¿·½ÉÌîÂ¼¥Ó¥ë12³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥°¥êー¥ó»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í
ÁêÂ³¼êÂ³¤/ÉÔÆ°»ºÅÐµ/¾¦¶ÈÅÐµ/ºÄÌ³À°Íý/ÁÊ¾ÙÂåÍý
¡¦¥°¥êー¥ó¹ÔÀ¯½ñ»ÎË¡¿Í
ÁêÂ³¼êÂ³¤¥µ¥Ýー¥È/°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñºîÀ®/³Æ¼ïµöÇ§²Ä¿½ÀÁ
¡¦¥°¥êー¥óÀÇÍý»ÎË¡¿Í
ÁêÂ³ÀÇ¿½¹ð/ÀÇÌ³ÁêÃÌ/ÀÇÌ³¸ÜÌä
Web¥µ¥¤¥È¡§https://green-osaka.com/