LITTLE NIGHTMARESIII-¥ê¥È¥ë¥Ê¥¤¥È¥á¥¢-3 ¡ß ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬¼õÃí³«»Ï¡ª

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Alone:W2.4cm¡ßH3.4cm
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PVC
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W18.7cm¡ßH10.8cm
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W2.4cm¡ßH4.8cm/W2.5cm¡ßH4.9cm
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M¡§¿È¾æ70cm/¿ÈÉý52cm/¸ªÉý47cm/Âµ¾æ61cm
L ¡§¿È¾æ74cm/¿ÈÉý55cm/¸ªÉý50cm/Âµ¾æ62cm
XL¡§¿È¾æ78cm/¿ÈÉý58cm/¸ªÉý53cm/Âµ¾æ63cm
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Alone¡§W3.2cm¡ßH4.3cm/W2.4cm¡ßH4.6cm
Low¡§W1.8cm¡ßH4.2cm/W2.2cm¡ßH4.6cm
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