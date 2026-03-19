ÁÐÆü¾¦¶È³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò ¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¼«ÈÎµ¡¡×EC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤Î½ÐÅ¹¥µー¥Ó¥¹³«»Ï
ÁÐÆü¾¦¶È³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÇðÌÚ ¹´î¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê´ë¶È¡¦Å¹ÊÞÍÍ¤¬¥¢¥×¥êÆâ¤ËÀìÍÑ¤ÎAR¼«ÈÎµ¡¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¼«ÈÎµ¡¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢EC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÆâ¤Ë½ÐÅ¹¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»ÏÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¼«ÈÎµ¡¡×¤Ï¡¢³«È¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖAR»°·»Äï¡×¤ÎÀîÅÄ ½½Ì´»á¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿ÈÎÂ¥¡¦EC¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ðÊó¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ëAR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ç¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ê¤É¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤ëÀìÍÑ¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¤«¤¶¤¹¤³¤È¤ÇÃ¼Ëö¾å¤Ë¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤òÉ½¼¨¤µ¤»¡¢¾¦ÉÊ¤òÁªÂò¤·¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼õÃíÀ¸»º¸å¤Ë¹ØÆþ¼Ô¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é(https://qr.dcdm.shop)
º£²ó¡¢´ë¶È¡¦Å¹ÊÞÍÍ¤¬¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¼«ÈÎµ¡¡×¥¢¥×¥êÆâ¤ËÀìÍÑ¤ÎAR¼«ÈÎµ¡¤òÀßÃÖ¤·¡¢½ÐÅ¹¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»ÏÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
- AR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤¹ØÇãÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡
°ìÈÌÅª¤Ê¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤äEC¤Ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢AR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¹ØÇãÂÎ¸³¤òÄó¶¡²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ë¡È¹ØÆþ¡É¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
- ½ÐÅ¹½é´üÈñÍÑ¤ÎºÇÅ¬²½
¥ê¥¢¥ë¤ÊÅ¹ÊÞ½ÐÅ¹¤ä¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ç¤ÎÀßÃÖ¡¦ÈÎÇä¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢½é´üÅê»ñ¤òÍÞ¤¨¤¿»Ô¾ì»²Æþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Î·ÑÂ³ÈÎÇä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥¹¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä´ü´Ö¸ÂÄêÅ¸³«¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¹ØÇã¡¦·èºÑ¡¦ÊªÎ®¤Þ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÂÐ±þ
EC¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¸ÜµÒ¤Î¹ØÇã¡¢·èºÑ¡¢¼õÈ¯Ãí´ÉÍý¤äÇÛÁ÷¼êÇÛ¤ò´Þ¤àÊªÎ®¤Þ¤Ç¤Î°ì´Ó¤·¤¿µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¹´ë¶È¤Ï¾¦ÉÊ´ë²è¤äÈÎÇäÀïÎ¬¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥Ì¡¦¥¨ー¤Ë¤É¤³¤Ç¤â¼«ÈÎµ¡¤Ç¤Î¹ØÇãµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö»ä¤¬Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥à¥ê¥à¥ê!(¢¨¥à¥ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿!?)¡×Å¸¼¨²ñ(¤ï¤¿¤Ê¤ìÅ¸)ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Î¡ÖÄ¶BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ï¤¿¤Ê¤ìÅ¸Ver.¡×(Á´Ä¹Ìó40cm)¤òÂè°ìÃÆ´ë²è¤È¤·¤Æ¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¼«ÈÎµ¡¡×¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¼õÃíÈÎÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¼õÃíÈÎÇä¤Ç¸åÆüÇÛÁ÷¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ´Ä¹Ìó40cm¤ÎÂç·¿¥°¥Ã¥º¤ò²ñ¾ì¤«¤é»ý¤Áµ¢¤ë¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
AR¼«ÈÎµ¡¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍøÊØÀ¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¹ØÇãÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼õÃí¼õÉÕ¤Ï¡¢3·î11Æü～22Æü¡§¤ï¤¿¤Ê¤ìÅ¸¡Êhttps://www.dena-event-info.com/watanare/goods/¡Ë¡¢3·î28Æü～29Æü¡§AnimeJapan¡Êhttps://dena-ent-goodspage.mbok.jp/aj-goods2026¡Ë¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÐÆü¾¦¶È³«È¯¤Ïº£¸å¡¢ARµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ðÊó¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¼«ÈÎµ¡¡×¤ÎÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥é¥¤¥Ö¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¡¢±Ø¡¦¶õ¹ÁÅù¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ê¤É¤Î»ö¶È¼ÔÍÍ¸þ¤±¤Ë¿·¤¿¤ÊÈÎÂ¥¡¦½¸µÒ¡¦Á÷µÒµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì¡×¤ÎÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤É¤³¤Ç¤â¼«ÈÎµ¡¤Îµ¡Ç½¤òÍÑ¤¤¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤»ö¶È¼ÔÍÍ¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤È¤Î¥Á¥ã¥Í¥ëÁÏ½Ð¤â»Ù±ç¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÁÐÆü¾¦¶È³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò
·Ð±Ä´ë²èÉô
¤É¤³¤Ç¤â¼«ÈÎµ¡¹Êó·¸
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§dokodemo-jihanki@sojitz-sc.com
ÁÐÆü¾¦¶È³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁÐÆü¾¦¶È³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó±¿±Ä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢
»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.sojitz-sc.com/¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£