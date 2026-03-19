¡ÖDEAN ¡õ DELUCA Âç°æÄ®¡×3·î28Æü(ÅÚ)11»þ | 6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Þー¥±¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤¬¡ÖÂç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡×Æâ¤Ë¿·µ¬¥ªー¥×¥ó

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¢©140-0005 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¹Ä®ÆóÃúÌÜ1ÈÖ3¹æ OIMACHI TRACKS SHOPS & RESTAURANTS 3F
TEL¡§03-6698-8215
¢¢±Ä¶È»þ´Ö
¡Ú¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÊÊªÈÎ¡Ë¡Û10:00～21:00
¡Ú¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Ðー¡Ê¥«¥Õ¥§¡Ë¡Û8:00～21:00
*ALL DAY¥á¥Ë¥åーµºÜ¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤ß 20:30 ¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー
¢¡ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡§https://x.gd/3bTzU(https://x.gd/3bTzU)
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ABOUT DEAN & DELUCA¡Ê¥Ç¥£ー¥ó&¥Ç¥ëー¥«¡Ë
DEAN & DELUCA¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò½¸¤á¤¿¿©¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£1977Ç¯¡¢¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥Ç¥£ー¥ó¤È¥¸¥ç¥ë¥¸¥ª¡¦¥Ç¥ëー¥«¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥½ー¥Ûー¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡ÈLiving With Food¡É¡Ö¡È¿©¤¹¤ë¤³¤È¡É¤È¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¡×¤ò¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤È¤·¤ÆÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¿©Ê¸²½¤È¤Ä¤¯¤ê¼ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Î¤è¤í¤³¤Ó¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï2003Ç¯¤ËÅìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤Ë1¹æÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¡£¸½ºß¤Ï¥Þー¥±¥Ã¥È¥¹¥È¥¢19Å¹ÊÞ¡¢¥«¥Õ¥§27Å¹ÊÞ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡È¤ß¤ë¤¿¤Î¤·¤ß¡¢¤Ä¤¯¤ë¤¿¤Î¤·¤ß¡¢¿©¤¹¤ë¤è¤í¤³¤Ó¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¿©¤ÎË¤«¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2027Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏÀß50¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÆüËÜ¤ÎDEAN & DELUCA¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¯¤ê¼ê¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¿©¤ÎÊ¸²½¡×¤ò»Ù¤¨¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¡ÈÊ¸²½¤ÎÃ´¤¤¼ê¡É¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£