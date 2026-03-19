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OUTLINE
TITLE¡ÃManhattan Portage presents Body&SOUL Live in Japan 2026
DATE¡Ã2026Ç¯6·î7Æü(Æü) OPEN 12:00 / CLOSE 21:00
VENUE¡ÃKIRANAH GARDEN TOYOSU(¥¥é¥Ê¥¬ー¥Ç¥óË½§ : ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èË½§6-5-27)
DJ¡Çs¡ÃJoaquin ¡ÈJoe" Claussell / Danny Krivit / François K.
LIGHTS¡ÃAriel
TICKET¡ÃEARLY BIRD : \9,800 / U-23 : \5,000 / VIP PASS : \4,000
¢¨EARLY BIRD¤¬µ¬ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ADV / PAIR / GROUP¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹
ADV : \12,000 / PAIR(2 PEOPLE) : \23,000 / GROUP(5 PEOPLE) : \55,000
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