¡Ú¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¿²°á¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª ²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ÆÈèÏ«²óÉü¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ëÇã¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃµ¤·¤Þ¤¹¡ÊMONOQLO2026Ç¯5·î¹æ¡Ë
ÈèÏ«²óÉü¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡© ¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤òÄ´ºº
¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¹â²Á³Ê¤Ç¼ê¤¬½Ð¤·¤Å¤é¤¤¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¼ÂºÝ¡¢°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¤Î´ð½à¤ÏËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢³ÆÀ½ÉÊ¤Î¤½¤ÎÀè¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢ËÜ»ï¤Ç¤Ï11À½ÉÊ¤òÆÈ¼«¤ÎÊýË¡¤ÇÀ¸ÃÏ¤¢¤¿¤¿¤Þ¤êÎÏ¤ò¸¡¾Ú¡£¿²°á¤È¤·¤Æ¤ÎÉÊ¼Á¤â¸¡¾Ú¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
PR TIMES¤Ç¤Ï¾å°Ì10À½ÉÊ¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢§É¾²Á¹àÌÜ¤Ï¤³¤Á¤é
- À¸ÃÏ¤Î¤¢¤¿¤¿¤Þ¤êÎÏ¡§5ÅÀËþÅÀ
- Ë¥À½¡¦Ãå¿´ÃÏ¡§5ÅÀËþÅÀ
- ¥à¥ì¤Ë¤¯¤µ¡ÊÆ©¼¾À¡Ë¡§5ÅÀËþÅÀ
¿´ÃÏ¤è¤¯ÂÎ¤òµÙ¤á¤é¤ì¤ë¡ª¡Ö¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¡×¤ª¤¹¤¹¤áTOP10
¥×¥í¤¬ºî¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤òÂçÀä»¿¡ª Ãå¿´ÃÏ¤Î²÷Å¬¤µ¤Ï¥Ô¥«¥¤¥Á!!
¡Ú1°Ì¡Û¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¡§ TENTIAL BAKUNE ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¾å²¼¡ÊÄ¹Âµ¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯¡¢¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¡Ë
¼ÂÀª²Á³Ê¡§ ³Æ1Ëü3420±ß
¤æ¤Ã¤¿¤ê·Ï¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ÇÃå¿´ÃÏ¤ÏÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Î¥È¥Ã¥×¡£À¸ÃÏ¤Î¤¢¤¿¤¿¤Þ¤êÎÏÉ¾²Á¤Ï¹â¤¯¡¢¿²´ÖÃå¤È¤·¤Æ¤â²ÈÃå¤È¤·¤Æ¤âËþÂ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/437_1_747b28ed4615b867b096d5dff1a1eed5.jpg?v=202603190651 ]
À¸ÃÏ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ç¡¢²Á³Ê¤â¼ê¤´¤í¤Ç¤¹
¡Ú2°Ì¡ÛAÉ¾²Á¡§ ÊõÅç¼Ò Recoverypro Lab.(R) ÈèÏ«²óÉü¥¦¥§¥¢ ¾å²¼¥»¥Ã¥È
¼ÂÀª²Á³Ê¡§ 9900±ß
±óÀÖ¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë¡ÖÀ¸ÃÏ¤¢¤¿¤¿¤áÎÏ¡×¤ÏÁ´À½ÉÊÃæ1°Ì¤Î·ë²Ì¤Ë¡£¥à¥ì¤Ë¤¯¤µ¤âÍ¥½¨¤Ç¡¢²Æ¾ì¤ÎÃåÍÑ¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/437_2_23d4a6a3e8132cfa601c8beb23ca9cdd.jpg?v=202603190651 ]
4000±ß°Ê²¼¤Ç¤âÀÇ½¤Ï½½Ê¬¤Ê¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¥»¥Ã¥È
¡Ú3°Ì¡Û AÉ¾²Á¡§¥ïー¥¯¥Þ¥ó ¥á¥Ç¥£¥Òー¥ë(R)¾å²¼¡Ê¥ëー¥àÄ¹Âµ¥·¥ã¥Ä¡¢¥ëー¥à¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¡Ë
¼ÂÀª²Á³Ê¡§ ³Æ1900±ß
Åß¾ì¤ÏÂÎ²¹¤ò¾å¤²¤Æ²¹¤«¤¯¡¢²Æ¾ì¤Ï¥à¥ì¤º¤Ë¥µ¥é¥ê¤È²÷Å¬¤Ê¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¥Ü¥È¥à¥¹¤¬³Æ1900±ß¤È³Ê°Â¤Ç¥³¥¹¥ÑÇÉ´¿´î¤Î¥â¥Ç¥ë¡£
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/437_3_288f3504c45a55e702ce70d9f779ec83.jpg?v=202603190651 ]
¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬¹¥É¾¡ª ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹
¡Ú4°Ì¡ÛAÉ¾²Á¡§ VENEX RECHARGE+ ¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥Ö ¥á¥ó¥º¡ÊÄ¹Âµ¡¢¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥Ä¡Ë
¼ÂÀª²Á³Ê¡§ ³Æ1Ëü3200±ß
¿½ÌÀ¤Î¹â¤¤À¸ÃÏ¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÅÀ¤¬¹¥É¾¡£ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤ä¤¹¤¯¡¢À¸ÃÏ¤Î²¹¤Þ¤ê¤â¹âÉ¾²Á¡ªºî¤ê¤âÎÉ¤¤¼ÂÎÏÇÉ¤Ç¤¹¡£
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/437_4_416caa4b95505bfefcd2bbcaf271b69f.jpg?v=202603190651 ]
ÃúÇ«¤Êºî¤ê¤¬¹âÉ¾²Á¡ª ¤¢¤¿¤¿¤Þ¤êÎÏ¤â¹â¤á¤Ç¤¹
¡ÚÆ±Î¨4°Ì¡ÛAÉ¾²Á¡§nishikawa [¥¨¥¢ー¥ê¥«¥Ð¥êー]¥¹¥êー¥×¥Æ¥Ã¥¯(R)¥¦¥§¥¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¡Ê¾å²¼¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¥Ü¥È¥à¥¹¡Ë
¼ÂÀª²Á³Ê¡§ ³Æ1Ëü4300±ß
ÃÍÃÊ¤¬¤ä¤ä¤ª¹â¤á¤Ê¤Î¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸ÃÏ´¶¤äË¥À½¤Ê¤É¤Îºî¤ê¤ÏÈó¾ï¤ËÃúÇ«¤Ç¡¢¥×¥í¤«¤é¤â¥â¥Ë¥¿ー¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
[É½5: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/437_5_d3a558ae1055c7f88ce3430caf5b077f.jpg?v=202603190651 ]
È©¤¢¤¿¤ê¤ÎÍ¥¤·¤¤Ë¥À½¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹
¡Ú6°Ì¡ÛBÉ¾²Á¡§¥Ø¥¤¥ó¥º Champion RECOVERY WEAR¾å²¼¡ÊÄ¹Âµ¡¢¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¡Ë
¼ÂÀª²Á³Ê¡§ 1Ëü1990±ß/Ä¹Âµ¡¢8764±ß/¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä
À¸ÃÏ¤Î±óÀÖ¸ú²Ì¤Ï¹â¤¯¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊË¥À½¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬Éþ¾þ¥áー¥«ー¡×¤È¥×¥íÀä»¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¤¶¤é¤Ä¤¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ´¶¤Ï¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
[É½6: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/437_6_ef07c228c5a112e58b67e4a121e2729a.jpg?v=202603190651 ]
¥µ¥é¥ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤Ï²Æ¾ì¤Ç¤â²÷Å¬
¡Ú7°Ì¡ÛBÉ¾²Á¡§ÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³ ¤¹¤´¥·¥êー¥º ¥ê¥«¥Ð¥êー ¾å²¼¡ÊÄ¹Âµ¡¢¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¡Ë
¼ÂÀª²Á³Ê¡§4851±ß/Ä¹Âµ¡¢3861±ß/¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¤Ä¤¯¤ê¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤ä¤¹¤¯¿²´ÖÃå¤È¤·¤Æ¤ÏÍ¥½¨¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¡£
[É½7: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/437_7_855b4ddca046bca997e2dd7837942d7c.jpg?v=202603190651 ]
¿²´ÀÂÐºö¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ª ¹ø²ó¤ê¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡Ú8°Ì¡ÛBÉ¾²Á¡§AOKI RECOVERY CARE +Premium
¼ÂÀª²Á³Ê¡§8990±ß¡Ê¾å²¼¥»¥Ã¥È¡Ë
Æ©¼¾À¤ÏÍ¥½¨¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸ÃÏ¤Î¿½ÌÀ¤¬Äã¤¯¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¡£¸ª²ó¤ê¤ä¹ø²ó¤ê¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿ºî¤ê¤Ê¤Î¤ÇÂçÊÁ¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½8: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/437_8_8beb1520e79d5338946a012a7c037908.jpg?v=202603190651 ]
Çö¼ê¤ÇÎä¤ä¤Ã¤È¤¹¤ëÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢¿½ÌÀ¤â¹â¤¤¤Ç¤¹
¡Ú9°Ì¡ÛBÉ¾²Á¡§ReD ReD ¥Ð¥¤¥¿¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥êー¥×¾å²¼¡Ê¥×¥ë¥ªー¥ÐーÄ¹Âµ¡¢¥¸¥ç¥¬ー¥Ñ¥ó¥Ä¡Ë
¼ÂÀª²Á³Ê¡§³Æ7700±ß
Â¾¼Ò¤è¤ê¤â¿ÈÉý¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÂç¤¤¯ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿²ÊÖ¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¥¢¥ê¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê´¶¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
[É½9: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/437_9_830c8b2a070ce66bea477e0e1c38e24d.jpg?v=202603190651 ]
½ë¤¤Ìë¤Ç¤â²÷Å¬¤½¤¦¡ª À¸ÃÏ¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤ÈÈ©¤¶¤ï¤ê¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä
¡Ú10°Ì¡ÛBÉ¾²Á¡§SIXPAD ¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢ ¥¹¥êー¥× ¾å²¼¡Ê¥È¥Ã¥×¡¢¥Ñ¥ó¥Ä)
¼ÂÀª²Á³Ê¡§³Æ1Ëü1880±ß
¤¢¤¯¤Þ¤Çº£²ó¤Î¸¡¾Ú¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÀ¸ÃÏ¤¢¤¿¤¿¤Þ¤êÎÏ¡×¤Î²¹ÅÙº¹0.0¡î¤¬Âç¤¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¡£Ãå¿´ÃÏ¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ê¤Î¤ÇÀË¤·¤¤¡£
[É½10: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/437_10_4d95b4dd33c11ff5eafb022ae83a6a9d.jpg?v=202603190651 ]
³ÆÀ½ÉÊ¤Î¾Ü¤·¤¤¸¡¾Ú·ë²Ì¤Ï¡¢È¯ÇäÃæ¤Î¡ØMONOQLO¡Ù2026Ç¯5·î¹æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
º£¸å¤â¡ØMONOQLO¡ÙºÇ¿·¹æ¤Ç·ÇºÜ¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ÖÇ§¾Ú¡×¥Þー¥¯¤ÏÊÔ½¸Éô¤¬Ç§¤á¤¿À½ÉÊ¤Î¾Ú¡ª
¡È»È¤¦¿ÍÌÜÀþ¡É¤Î¸·¤·¤¤¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬ ¡ÈËÜÅö¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¡É ¤ÈÇ§¤á¤¿À½ÉÊ¤ËÇ§¾Ú¥Þー¥¯¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤é¤ª¶â¤òÀÑ¤ó¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤Î¥Þー¥¯¤Ï¡¢¼õ¾Þ´ë¶ÈÍÍ¤Î¾¦ÉÊÈÎÂ¥¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡úÇ§¾Ú¥Þー¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹ºÇ¸å¤ËµºÜ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô¤Þ¤Ç
¡ØMONOQLO¡Ù¤È¤Ï¡Ä
2026Ç¯¤Ç17¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª ÆüÍÑÉÊ¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢ÊÝ¸±¡¢¥¯¥ì¥«¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò»È¤¦¿ÍÌÜÀþ¤Ç¥Æ¥¹¥È¤¹¤ëÃËÀ¸þ¤±¤Î¥ªー¥ë¥¸¥ã¥ó¥ëÈãÉ¾»ï¡£¥æー¥¶ー¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤¿¡ÖÀµÄ¾¤ÊÉ¾²Á¡×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇÞÂÎ³µÍ×¡Û
ÇÞÂÎÌ¾¡§MONOQLO
È¯¹ÔÆü¡§Ëè·î19Æü
È¯¹Ô¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¿¸Í·¼Ë
¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®1-12¡Ë
¿¸Í·¼Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.shinyusha.co.jp/
¢¨¥ê¥êー¥¹Æâ¤Ë·ÇºÜ¤ÎÊ¸¾Ï¡¦²èÁüÅù¤ÎÌµÃÇÅ¾ºÜµÚ¤ÓÊ£À½Åù¤Î¹Ô°Ù¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¹âÉ¾²ÁÇ§¾Ú¥Þー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹ºÇ¸å¤ËµºÜ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚMONOQLO¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Û
SNS¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤âËÜ²»¤ò¸ø³«Ãæ¡ª ¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤ò!!
LINE :
https://page.line.me/?accountId=oa-monoqlo
X¡ÊµìTwitter¡Ë :
https://twitter.com/monoqlo_info
ËÜ²»¤Ç¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¾¦ÉÊÉ¾²Á¥µ¥¤¥È¡Ö360LiFE¡Ê¥µ¥ó¥í¥¯¥Þ¥ë¥é¥¤¥Õ¡Ë¡×¤Ç¤â
MONOQLO¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
https://360life.shinyusha.co.jp/list/monoqlo
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¿¸Í·¼Ë ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô
ÅÅÏÃ¡§03-3518-6625
Mail : marketing_info@shinyusha.co.jp