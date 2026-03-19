2025Ç¯ÅÙ¤ÎDJ MAG TOP 100 DJs¤Ç58°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢IDMA AwardsºÇÍ¥½¨½÷À­¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÊ£¿ô²ó¼õ¾Þ¡£¥Ç¥£ー¥×¡¦¥á¥í¥Ç¥£¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¹¥·ー¥ó¤Î½÷²¦Nora En Pure¤¬ÍèÆü

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EVENT INFO
2026.4.18(ÅÚ) ESSENCE
@ZEROTOKYO
OPEN 11PM
HP¡§https://zerotokyo.jp/event/essence-0418/
DOOR¡§\5,000-
FASTPASS TICKET¡§\4,000-¡ÊÍ¥ÀèÆþ¾ì¡¦Æþ¾ìÎÁ¶â´Þ¤à¡Ë
¡ÚZAIKO¡Ûhttps://zerotokyo.zaiko.io/e/essence-0418
¡ÚRA¡Ûhttps://ja.ra.co/events/2394028
¡ÚZ HALL¡Û
Nora En Pure
VJ¡§Takayuki Tominaga
ARTIST INFO
Nora En Pure
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[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=M1MbXD78Whg ]
Nora En Pure @ EDC Vegas | May 2025
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