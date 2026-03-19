¡Ú¥Ñ¥é¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±ー¡¦°ËÆ£¼ù¡Û11Ç¯¤Îµ°À×¤òÄÉ¤¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー 3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë16:00～´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷
¥¹¥È¥êー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖXLARGE¡×¡ÖX-girl¡×¡ÖMILKFED.¡×¡ÖSILAS¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾ÊýÍººî¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¼Ò°÷ °ËÆ£¼ù¡Ê¥Ñ¥é¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±ー¡Ë¤Î¡¢11Ç¯¤Îµ°À×¤òÄÉ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡Ø¥¶¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡¡É¹¤Î¾å¤Ç¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯ ―¥ß¥é¥Î¤Ø¤Î11Ç¯―¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë16:00～17:00¤Ë´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ï¡¢2022Ç¯3·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¤Ã¤ÈÆÏ¤¯¡¢É¹¾å¤Ç¸«¤¿Ì´～Â©»Ò¤ÈÊì 7Ç¯¤Îµ°À×～¡Ù¤ÎÂèÆóÃÆ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°ºî¤Ï¡¢¡Ö¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¾Þ ¾©Îå¾Þ¡×¤ä¡Ö¥Ë¥åー¥èー¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë TV¡õ¥Õ¥£¥ë¥à¥¢¥ïー¥É 2ÉôÌç ¶ä¾Þ¡×¡Ö¥ïー¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë ¶â¾Þ¡×¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£ºî¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ïー¥ë¥É¡×¤Ë¤Æ¡¢°ËÆ£Áª¼ê¤ÈÆ±¤¸¡Ö¼ù¡×¤È¤¤¤¦ÌòÌ¾¤Î¼Ö°Ø»Ò¤ÎÀÄÇ¯Ìò¤ò±é¤¸¤¿¾¾ºäÅíÍû¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï°ËÆ£Áª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡ÖXLARGE¡×¤Î30ÉÃTVCM¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜCM»£±Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±ーÆüËÜÂåÉ½¤ÎÎý½¬µòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ä¤Þ¤Ó¤³¤Î¿¹ ¥¢¥¤¥¹¥¢¥êー¥Ê¡ÊÄ¹Ìî¸©²¬Ã«»Ô¡Ë¡×¤Ë¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÈÖÁÈ¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë»£¤ê¤ª¤í¤·¤¿TV-CM¡¢ËÜÊÔ¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÖÁÈ³µÍ×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë16:00～17:00
ÊüÁ÷¶É¡§´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈHP¡§https://www.ktv.jp/kori/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=xruMOetk6Vk ]
°ËÆ£¼ù¡Ê¤¤¤È¤¦¤¤¤Ä¤¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
2005Ç¯9·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È
6ºÐ¤«¤é¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±ー¤ò»Ï¤á¤ë¡£¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë»ö¸Î¤ËÁø¤¤ÀÔ¿ñ¤òÂ»½ý¡£¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤«¤é¥Ñ¥é¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±ー¤ËÅ¾¸þ¤·¤½¤ÎºÍÇ½¤ò³«²Ö¡£¥Ñ¥é¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±ー¥¯¥é¥Ö¤Î¥í¥¹¥Ñー¥À´ØÀ¾¤Ç³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2018Ç¯¤«¤é¤ÏÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤ò²Ì¤¹¡£
ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿2023Ç¯10·î¤Î¥Ñ¥é¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±ー¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢B-pool¤Ç¤Ï¡¢6¥´ー¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦³èÌö¤Ç¡¢JAPAN¥Áー¥à¤òÍ¥¾¡¡ÊA-pool¾º³Ê¡Ë¤ËÆ³¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤á¤ÆÂç²ñ¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥äーMVP¤Ë¤âÁª½Ð¡£¥¤¥¨¥¹¥Ï¥¤¥à2025¥ïー¥ë¥É¥Ñ¥é¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±ーºÇ½ªÍ½ÁªÂç²ñ¤Ç¤ÏÂç²ñ¥Ù¥¹¥È¥Õ¥©¥ïー¥É¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥Õ¥©¥ïー¥É¡£Â¾¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¥¹¥Ôー¥É¤È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢20ºÐ¤Ë¤·¤ÆJAPAN¥Áー¥à¤ò¸£°ú¤¹¤ë¼ã¤¥¨ー¥¹¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡£
Instagram¡§https://www.instagram.com/itsuki_ito0929/
·ÐÎò
2018¡¡ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤ËÁª½Ð
2023¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢B-poolÍ¥¾¡¡¢Âç²ñ¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥äーMVP¤ËÆüËÜ¿Í»Ë¾å½éÁª½Ð
2025¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢B-pool½àÍ¥¾¡¡¢Âç²ñºÇÍ¥½¨¥Õ¥©¥ïー¥É¾Þ¼õ¾Þ
2025¡¡¥¤¥¨¥¹¥Ï¥¤¥à2025¥ïー¥ë¥É¥Ñ¥é¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±ーºÇ½ªÍ½ÁªÂç²ñ 1°ÌÄÌ²á¡¢Âç²ñ¥Ù¥¹¥È¥Õ¥©¥ïー¥É¼õ¾Þ
2026¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Åßµ¨¶¥µ»Âç²ñ¡¡½Ð¾ì
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¥Óー¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾Êý Íººî
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÅì»³1-1-2 Åì»³¥Ó¥ë7F
URL¡§https://bs-intl.jp/
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://calif.cc/
¥Ö¥é¥ó¥É¾ðÊó¡§https://bs-intl.jp/brandlist/
ÀßÎ©Ç¯¡§1990Ç¯12·î
½¾¶È°÷¿ô¡§400Ì¾¡Ê2026Ç¯2·î»þÅÀ¡Ë
»ñËÜ¶â¡§4,500Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°áÎÁÉÊ¡¦»¨²ßÉÊ¤Î´ë²èÈÎÇä¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê¡¢EC»ö¶È