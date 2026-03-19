Ground Y Shoes Collection
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¢§official media
Ground Y Official HP(http://yohjiyamamoto.co.jp/groundy)
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¢§shop information
Ground Y GINZA SIX
¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-10-1 4F TEL 03-6264-5165
Ground Y LAFORET HARAJUKU
¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-11-6 1F TEL 03-6455-5277
Ground Y SHIBUYA PARCO
¢©153-8377 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®15-1 2F TEL 03-6427-8984
Ground Y SHINSAIBASHI PARCO
¢©542-0085 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¿´ºØ¶¶¶Ú1-8-3 1F TEL 06-6125-5607
Ground Y NAGOYA PARCO
¢©460-0008 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É3-29-1 À¾´Û1F¡¡TEL 052-265-5790
Ground Y+S¡ÇYTE SAPPORO PARCO
¢©060-0061 ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî1¾òÀ¾3-3 ËÜ´Û1F¡¡TEL 011-215-0678
Y¡Çs SUPER POSITION OKAYAMA
¢©700-0821 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÃæ»³²¼2-2-1 ¥¨¥¹¥Ñ¥¹²¬»³1F/2F¡¡TEL 086-235-2244
Ground Y IKEBUKURO PARCO
¢©171-0022¡¡ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ1-28-2¡¡ËÜ´Û1F¡¡TEL¡§03-6709-1022
Ground Y THE SHOP YOHJI YAMAMOTO(http://theshopyohjiyamamoto.jp/JP/shop/c/c20)
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=gLmy6pv5FMw ]