¡Ú¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º¥é¥ó¥É¥»¥ëSHIFFON¡ÛÆó»Ò¶ÌÀî ÄÕ²°²ÈÅÅ¤ËPAUL & JOE¤äDIESEL¤¬½¸·ë¡ª4/2¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄêPOPUP STORE¥ªー¥×¥ó
³ô¼°²ñ¼ÒSHIFFON¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾Â¼ ·òÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖSHIFFON¡×¡Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥ºSHIFFON¡×¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¡¢2026Ç¯4·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é8·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º S.C. ¥Æ¥é¥¹¥Þー¥±¥Ã¥ÈÆâ¡ÖÆó»Ò¶ÌÀî ÄÕ²°²ÈÅÅ¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢PAUL & JOE¡¢MARY QUANT¡¢DIESEL¡¢GAP¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÅ¸¼¨¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡ÖÍýÁÛ¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ëÁª¤Ó¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È
°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ëÁª¤Ó¤ò°Â¿´¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾ïÃó¡£¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡ÖÇØÉé¤¤¿´ÃÏ¡×¤Î³ÎÇ§¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¥éー¤Î°õ¾Ý¤ä¥µ¥¤¥º´¶¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤È¤ÎÁêÀ¤Ê¤É¤ò¥×¥í¤Î»ëÅÀ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¡Ç½À¤ä6Ç¯´Ö¤ÎÊÝ¾Ú¡¢¤ª¼êÆþ¤ìÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤Ë¤â¤½¤Î¾ì¤Ç¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
´ü´Ö¡§ 2026Ç¯4·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯8·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì½ê¡§ Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º S.C. ¥Æ¥é¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È ÄÕ²°²ÈÅÅÆâ 2³¬ ºÅ»ö¥¹¥Úー¥¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§ 10:00～20:00
¾ÜºÙURL¡§ https://www.shiffon-randoseru.jp/feature/popup2026/
ÍèÅ¹Í½Ìó¡§ ¤³¤Á¤é¤«¤éÍ½Ìó²ÄÇ½¡Ê¢¨Í½Ìó¤Ê¤·¤Ç¤Î¤´ÍèÅ¹¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë
¢£ ¼è¤ê°·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É°ìÍ÷
MARY QUANT / PAUL & JOE / DIESEL / GAP / petit main / VENARO / Èõ¸ý³ó¹©Ë¼¥é¥ó¥É¥»¥ë ¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤ÏÆþ²Ù»þ´ü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊVENARO ¥¯¥é¥·¥³¤Ï4·î²¼½ÜÆþ²ÙÍ½Äê¡Ë¡£
¢£ ¹ØÆþÆÃÅµ¤È·èºÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¾ì¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢SNSÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»îÃå¥Öー¥¹¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò»ØÄê¤ÎSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¥«¥Ðー¤ä¶ÒÃå¥Ýー¥Á¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·èºÑÊýË¡¡§ ³Æ¼ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢³ÚÅ·¥Ú¥¤¡¢Amazon Pay¡¢PayPay¤¬¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¸½¶âÉÔ²Ä¡Ë¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Ï¼õÃíÀ¸»º¤Î¤¿¤á¡¢¸åÆüÇÛÁ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Î¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º¥é¥ó¥É¥»¥ëSHIFFON¤È¤Ï¡Û
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¿§¤âÂç¹¥¤¤Ê¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ï¤¿¤À¤Î¶µºàÆþ¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¶¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊõ¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÉþ¤òÃå¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Âµ¤òÄÌ¤¹¤¿¤Ó¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¾Ð´é¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éSHIFFON¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¤¬³Î¤«¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥«¥éー¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¤¤¤¤¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£½¼¼Â¤Îµ¡Ç½¤Ç¡¢»Ò¶¡¤â¿Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ç¤¹¡£
URL¡§https://www.shiffon-randoseru.jp/
¡Ú2027Ç¯ÅÙ¤´Æþ³Ø¼Ô¸þ¤± ÌµÎÁ¥«¥¿¥í¥°ÀÁµá¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Û
2027Ç¯ÅÙ¤´Æþ³Ø¼Ô¸þ¤±ÌµÎÁ¥«¥¿¥í¥°¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
URL¡§https://www.shop.shiffon-randoseru.jp/ENQ/enquete.cgi?PAGE=6