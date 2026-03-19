¡Ö¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ15¼þÇ¯µÇ°Å¸¡×ÅìµþÊÄËë¡ªÂçºå³«ºÅ¤Þ¤Ç¤¢¤È10Æü¡ª
¡ÔÂçºå²ñ¾ì¡Õ
²ñ´ü¡¿2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯4·î20Æü¡Ê·î¡Ë
²ñ¾ì¡¿Âç´ÝÇßÅÄÅ¹¡¡7³¬ÆÃÀß²ñ¾ì
Åìµþ²ñ¾ì¤¬ÂçÀ¹¶·¤Ë¤ÆÊÄËë¡ª½ªÎ»¸å¥ì¥Ýー¥È
¡Ö¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ15¼þÇ¯µÇ°Å¸¡×Åìµþ²ñ¾ì¤¬¡¢¹¥É¾¤Î¸å¤ËÊÄËë¡ª
3·î1Æü(Æü)～3·î16Æü(·î)¡¢¾¾ºä²°¾åÌîÅ¹¡¡6³¬ºÅ»ö¾ì ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢
¡Ö¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ15¼þÇ¯µÇ°Å¸¡×Åìµþ²ñ¾ì¤Î½ªÎ»¸å¥ì¥Ýー¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃí°Õ¡Û¡¡Å¸¼¨¤Ë¤Ï¥²ー¥àÆâÍÆ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡ª
¡ÒÄÌ¿®Êí¡Ó
°ìÉô¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡ÖÈâ¤òPUSH¡ª¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡£¤½¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¤È¡Ä¡Ä¡©
¡Ò³ØµéºÛÈ½¡Ó
³ØµéºÛÈ½³«Äî¡ª¤¢¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
³Ø±àÄ¹¤¬ÄÃºÂ¤¹¤ë¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä
¸ø¼°X¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ø¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ¡ÈºÇ¶¯¡É¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÏÃ¯¤«!?¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡Ö¥â¥Î¥¯¥Þ¤¬£±°Ì¡×¡¿¡Ö¥â¥Î¥¯¥Þ°Ê³°¤¬£±°Ì¡×¤Î2Âò¤«¤éÁª¤ó¤Ç¼¡¤ÎÉô²°¤Ø¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉô²°¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅ¸¤Î¤¿¤á¤ËÏ¿¤êÄ¾¤·¤¿¡¢¤¢¤ÎÌ¾Âæ»ì¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿ô²ó¤Ë1ÅÙ¤ÏÅ¸Í÷²ñ¸ÂÄê¤Îº¹Ê¬¥Ü¥¤¥¹¤¬Î®¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤â¡Ä¡ª
¡Ò¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¿äÍý¡Ó
¸«¤ë³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÉô¤Î¥³¥Þ¤Ï¡¢¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯ÉÕ¤¡ªÃå¿§¤µ¤ì¤ë²áÄø¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥¢¥¶ー¥ïー¥¯¥¹¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥í¥°¡Ó
¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ¥·¥êー¥º¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÇ¯É½¤Ê¤É¡¢15Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò ¡È¡©¡É ¡Ó
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡È¡©¡É¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¡ØÆæ¤ÎÉô²°¡Ù¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ìÆâ¤Î¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¡¢¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Â³¤¤¤Æ¡Ö¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ15¼þÇ¯µÇ°Å¸¡×¤Ï¡¢3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÂç´ÝÇßÅÄÅ¹ 7³¬ÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¡ª
¾åµ¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤âÀ§Èó¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é
Âçºå²ñ¾ì¤ÇºÆ¤Ó¡¢¡Ö¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ¡×¥·¥êー¥º¤ÎÀ¤³¦¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
´ØÀ¾·÷¤Ë¤Æ¥Æ¥ì¥ÓCMÊüÁ÷Ãæ¡ª
3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¡Ö¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ15¼þÇ¯µÇ°Å¸¡×Âçºå²ñ¾ì¤Î³«Ëë¤ò¹µ¤¨¡¢
´ØÀ¾·÷¤Ë¤ÆËÜÅ¸Í÷²ñ¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤òÊüÁ÷Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥â¥Î¥¯¥Þ¡×Ìò¤Î¿åÅÄ¤ï¤µ¤Ó¤µ¤ó¡¢¡ÖÉÄÌÚÀ¿¡×Ìò¤Î½ïÊý·ÃÈþ¤µ¤ó¤¬¤´½Ð±é¡ª
¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ã³µÍ×¡ä
Êü±Ç´ü´Ö¡§2026Ç¯3～4·îÍ½Äê
Êü±ÇÃÏ°è¡§ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥µ¥ó¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢ Â¾
¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¦¥Á¥å¥ó¥½¥Õ¥È¸ø¼°YouTube¤Ç¤â¸ø³«Ãæ¡ª
Âçºå²ñ¾ì¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
Âçºå²ñ¾ì¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤ë¿·µ¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Âçºå²ñ¾ì¤¬ºÇÂ®¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡ãÂçºå²ñ¾ì ¿·µ¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡ä
¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ¥·¥êー¥º¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°Çó²¡¤·¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸´îÅÜ°¥³Ú¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥Ë¥åー¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ£Ö£³¡ÊÁ´17¼ï¡Ë¡Ú²Á³Ê¡Û1¸Ä¡§550±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨Á´17¼ï¥é¥ó¥À¥à¡¿¥»¥Ã¥È¡§9,350±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¤ª»ÙÊ§ÊýË¡¡ä
°Ê²¼¤ÎÊýË¡¤Ç·èºÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¸½¶â¡ÊÆüËÜ±ß¤Î¤ß¡Ë
¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§VISA / MasterCard / JCB / AMERICAN EXPRESS / Diners Club
¡¦³Æ¼ï¥Ðー¥³ー¥É·èºÑ¡§¥á¥ë¥Ú¥¤¡¢dÊ§¤¤¡¢PayPay¡¢au¥Ú¥¤¡¢³ÚÅ·¥Ú¥¤¡¢WeChat Pay¡¢Alipay
¢¨¸òÄÌ·ÏIC¥«ー¥É¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÄÌ¿®ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Î¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¡¦²ñ´üÃæ¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¹ØÆþ¸Ä¿ôÀ©¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÈÎÇä¾¦ÉÊµÚ¤Ó¹ØÆþÆÃÅµ¤Ï²ñ´üÃæ¤Ë¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤Þ¤¿¤Ï´°Çä¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ÈÎÇäºß¸Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ê¸½ºß¤Îºß¸Ë¿ô¤äÆþ²ÙÍ½Äê¤Ê¤É¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤´²óÅú¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ÊªÈÎ¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¹ØÆþ¾¦ÉÊ¤ÎÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹¤Î¼õÉÕ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¡¢¼è¤êÃÖ¤¡¢¸åÆüÇÛÁ÷¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¸Ä¿ôÀ©¸Â¤òÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤â¤Î¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÈÎÇäÆâÍÆ¤Ê¤É¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦½é´üÉÔÎÉ¤ò½ü¤¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÊÖÉÊ¡¦¸ò´¹¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÉÔÎÉ¸ò´¹¤Î¾ì¹ç¡¢¹ØÆþ»þ¤Î¥ì¥·ー¥È¤È¸½ÉÊ¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥·ー¥È¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¸ò´¹ÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¹ØÆþ¾¦ÉÊ¤È²ñ·×ÆâÍÆ¤ÏÉ¬¤º¤½¤Î¾ì¤Ç³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿¸å¤ÎÄàÁ¬¤Ê¤É²ñ·×´Ö°ã¤¤¡¢¾¦ÉÊÊÖÉÊ¸ò´¹¡¢ÄÉ²Ã¹ØÆþ¤ÏÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡¦¤´Æþ¾ì£±²ó¤Ë¤Ä¤¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÊªÈÎ¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤òÀ©¸Â¤Þ¤¿¤ÏÀ°Íý·ô¤ÎÇÛÉÛ¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Å¾ÇäÌÜÅª¤Ç¤Î¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ìÆâ³°¡¢¸øÆ»¤ª¤è¤Ó¶áÎÙ»ÜÀß¤Ç¤Î¥°¥Ã¥º¤Î¸ò´¹¡¦¾ùÅÏ¹Ô°Ù¤Ï¡¢
¶áÎÙ»ÜÀß¤ä»ÜÀßÍøÍÑ¼Ô¤Î¤´ÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸Ç¤¯¶Ø»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Å¸Í÷²ñ¤´Æþ¾ìÁ°¤ÎÊªÈÎÍøÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Å¸¼¨¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸å¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÅ¸¼¨¡¦ÊªÈÎ¶¦¤ËºÆÆþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë
¡¦¾¦ÉÊ¤Ï¸åÆüÊÌ²ñ¾ì¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢ÄÌÈÎÅù¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ× ¡ãÂçºå²ñ¾ì¡ä
¢£²ñ´ü¡¦²ñ¾ì
²ñ¾ì¡§Âç´ÝÇßÅÄÅ¹¡¡7³¬ÆÃÀß²ñ¾ì
²ñ´ü¡§2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯4·î20Æü¡Ê·î¡Ë
»þ´Ö¡§10:00～20:00¡Ê19:00ºÇ½ªÆþ¾ì¡Ë¡¡¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï18:00ÊÄ¾ì¡Ê17:00ºÇ½ªÆþ¾ì¡Ë
¢£¸ø¼°HP
https://s.mxtv.jp/dangan15th_ex/
¢£¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡÷dangan15th_ex(https://x.com/dangan15th_ex)
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á ¥¤¥Ù¥ó¥È¥µ¥Ýー¥È
https://kdq.jp/kdevent
¢¨¤«¤Ê¤é¤º¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¤ò¤´ÌÀµ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨ÂÐ±þ¤ÏÅÚÆü½ËÆü¤ò½ü¤¯Ê¿Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¥µ¥Ýー¥È¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¢£ÈÎÇä¾ì½ê
¡¦¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È ¡ÊL¥³ー¥É¡§56376¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¥Úー¥¸¡§https://l-tike.com/danganronpa-15th-ex-osaka/
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ìÅöÆü·ôÁë¸ý
¢¨Æü»þ»ØÄêÂÐ¾ÝÆü¤Ï¡¢Á´·ô¼ï¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Å¸Í÷²ñ¥Á¥±¥Ã¥È
³«ºÅÆüÄø¡§2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë～4·î20Æü¡Ê·î¡Ë10:00～20:00¡Ê19:00ºÇ½ªÆþ¾ì¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/19083_1_99dec7ac082828231ae979d87f9dc175.jpg?v=202603190651 ]
¢¨°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢3·î28Æü(ÅÚ)¡¦3·î29Æü(Æü)¤Î¤ßÆü»þ»ØÄê¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï´ü´ÖÃæÍ¸ú·ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Æü»þ»ØÄêÂÐ¾ÝÆü¤Ï¡¢Á´·ô¼ï¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Æü»þ»ØÄê·ô¤Ï¡¢¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿²ó¡ÊÆü»þ¡Ë°Ê³°¤Ï¤´ÍøÍÑ½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Æü»þ»ØÄê·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ñ´üÁ°¤Ë´°Çä¤·¤¿Æü»þ¤Ï¡¢²ñ´üÃæ¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ºÇ½ªÆü4·î20Æü(·î)¤Ï18:00ÊÄ¾ì¡Ê17:00ºÇ½ªÆþ¾ì¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¸ÂÄê¥°¥Ã¥º°ú´¹·ô¡×¤Î¤ß¤Ç¤ÎÆþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÊÌÅÓ¡¢°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÁ°Çä¡¦ÅöÆü¡Ë¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö²ñ¾ìÆâ¥Ê¥¾¥È¥¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Î¤ß¤Ç¤ÎÆþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÊÌÅÓ¡¢°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÁ°Çä¡¦ÅöÆü¡Ë¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ÂÄê¥°¥Ã¥º
¡ãÆâÍÆ¡ä
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥±ー¥¹
¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇó²¡¤·³ØÀ¸¾Ú
¡¦ËüÇ¯¥«¥ì¥ó¥Àー
¡Ê³¨ÊÁ6¼ï¡¿ÆüÉÕ7¥Ñ¥¿ー¥ó¡Ë
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¥Û¥ë¥Àー
¡¦¥ß¥Ë¿§»æ
¢¨¡Ö¸ÂÄê¥°¥Ã¥º°ú´¹·ô¡×¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¸ÂÄê¥°¥Ã¥º°ú´¹·ô¡×¤Î¤ß¤Ç¤ÎÆþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÊÌÅÓ¡¢°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È(Á°Çä¡¦ÅöÆü)¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à
¡¦¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤´¹ØÆþ¤·¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Ú»æ¥Á¥±¥Ã¥È¡Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤ËÈ¯·ô¤Î¤¦¤¨¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
È¯·ôÊýË¡Åù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥íー¥Á¥±¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È°ú¼èÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://l-tike.com/guide/receipt.html¡Ë¡×¤ò
¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¡Ö¸ÂÄê¥°¥Ã¥º°ú´¹·ô¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö²ñ¾ìÆâ¥Ê¥¾¥È¥¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢ÀèÃåÀ©ÈÎÇä¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö²ñ¾ìÆâ¥Ê¥¾¥È¥¥¥Ã¥È¡×¤Ï²ñ¾ì¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö²ñ¾ìÆâ¥Ê¥¾¥È¥¥¥Ã¥È¡×¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç¤Ë¤Ä¤¡¢1ÅÀ¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡×¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ë¤Ï¡¢1ÅÀ¤Ë¤Ä¤Æþ¾ì·ô¡ÊÆâÍ÷²ñ¥Á¥±¥Ã¥È¡¦°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥ÈÁ°Çä¡¦ÅöÆü¤Î¤¤¤º¤ì¤«¡Ë1Ëç¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢1²ó¤Î¤´Æþ¾ì¤ÇÊ£¿ô¤Î¡Ö¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡×¤ò¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¡Ö²ñ¾ìÆâ¥Ê¥¾¥È¥¥¥Ã¥È¡×¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ë¤Ï¡¢1ÅÀ¤Ë¤Ä¤Æþ¾ì·ô¡Ê°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥ÈÁ°Çä¡¦ÅöÆü¤Î¤¤¤º¤ì¤«¡Ë1Ëç¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢1²ó¤Î¤´Æþ¾ì¤ÇÊ£¿ô¤Î¡Ö²ñ¾ìÆâ¥Ê¥¾¥È¥¥¥Ã¥È¡×¤ò¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢²ñ¾ìºÇ¸å¤Î¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤Ë¤ÆÄÉ²Ã¤Ç¥¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ÊÊÌÅÓ¹ØÆþÀ©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡¦¡Ö²ñ¾ìÆâ¥Ê¥¾¥È¥¥¥Ã¥È¡×¤ÏÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤«¤éÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎµÕÎ®¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¡Ö¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö²ñ¾ìÆâ¥Ê¥¾¥È¥¥¥Ã¥È¡×¤ÎÈ¯Á÷ÂÐ±þ¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊÑ¹¹¡¢¸ò´¹¡¢Ê§¤¤Ìá¤·¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´¹¶â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ ¤Þ¤¿¡¢ÅðÆñ¡¦Ê¶¼º¤Î¾ì¹ç¤Ç¤âºÆÈ¯¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Å¾ÇäÌÜÅª¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾ùÅÏ¡¢Å¾Çä¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼çºÅ¼Ô¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦Å¾Çä¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¡¢Æþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤´Æþ¾ì¤ÎºÝ¤Ë¤´ËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤ÏÈ¾·ô¤¬ÉÕ¿ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Æþ¾ìÁ°¤Ë³ºÅö²ñ¾ì¤ÎÈ¾·ô¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÆþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¹ØÆþ´°Î»¥áー¥ë¤ä¡¢¹ØÆþÍúÎòÅù¤Î¤´Äó¼¨¤Ç¤ÏÆþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦Ì¤½¢³Ø»ù¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¡£¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±È¼¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¤Ë¤Ä¤2Ì¾¤Þ¤Ç²Ä¡Ë¡£Æ±È¼¼ÔÍÍ¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦ºÆÆþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤Ë¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â¤ÎÂ¾¤Ë³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤¿¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ¾Ò²ð
¡Ú¡Ö¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ¡×¥·¥êー¥º¡Û
Á´À¤³¦¥·¥êー¥ºÎß·×½Ð²ÙËÜ¿ô1,000ËüËÜ¤òÆÍÇË¡ª
³ØµéºÛÈ½¤ÇÁê¼ê¤ÎÌ·½â¤òÏÀÇË¤·¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤òË½¤¤¤Æ¤¤¤¯¡È¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É¿äÍý¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°3ºîÉÊ¡¢³°ÅÁ1ºîÉÊ¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ1ºîÉÊ¤òÅ¸³«¤·¡¢¥²ー¥à¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¾®Àâ¡¦ÉñÂæ¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ø¤È¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥·¥êー¥º¤Ï2025Ç¯¤Ë15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢2026Ç¯¤Ë¤ÏºÇ¿·ºî¡Ø¥¹ー¥Ñー¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ£²¡ß£²¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£¥·¥êー¥ºÂè2ºî¡Ø¥¹ー¥Ñー¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ£²¡Ù¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¿·¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë²Ã¤¨¡¢¸¶ºî¥·¥Ê¥ê¥ª¤â¸½¹Ôµ¡¸þ¤±¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¼ýÏ¿¤·¡¢2ËÜÊ¬¤ÎËÜÊÔ¤ò1¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¦¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡§ https://www.danganronpa.com/
¡¦¡Ø¥¹ー¥Ñー¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ£²¡ß£²¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.danganronpa.com/2x2/
(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.
¼çºÅ¡§¡Ö¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ15¼þÇ¯µÇ°Å¸¡×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ