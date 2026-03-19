04 Limited Sazabys¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à4ºîÉÊ¤Î¥¢¥Ê¥í¥°È×¤òÈ¯Çä

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2026.4.4 Release
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2026.4.4 Release
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\4,400(tax in)
2026.4.4 Release
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\4,400(tax in)
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2026.3.25 Release
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¡ÎBlu-ray¡Ï\8,800¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê \8,000¡Ë
¡ÎDVD(3disc)¡Ï\7,700¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê \7,000¡Ë
-CONTENTS-
¡¦YON EXPO¡Ç25¡÷2025.11.8-9 TOYOTA ARENA TOKYO
¡¦DOCUMENT OF ¡ÈYON EXPO¡Ç25¡É
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¡¦Special Photo Book (84P)
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04 Limited Sazabys ¥Õ¥êー¥é¥¤¥Ö "HOMESICK"
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¡Ú»þ´Ö¡Û³«¾ì 12:00 / ³«±é 15:00
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YON FES 2026
¡ÚÆü»þ¡Û2026Ç¯6·î20Æü(ÅÚ)¡¦21Æü(Æü)
¡Ú»þ´Ö¡Û ³«¾ì9:30 ³«±é11:00 ½ª±é19:00 (³ÆÆü¶¦ÄÌÍ½Äê¡Ë
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6/20(ÅÚ)¡§04 Limited Sazabys / Fire EX. / KOTORI / SHANK / THE ORAL CIGARETTES / and more
6/21(Æü)¡§04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / EVERLONG / My Hair is Bad / Survive Said The Prophet / and more
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