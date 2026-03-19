¥´¥­¥²¥óÄë¹ñ¤ËÁí¥Õ¥©¥í¥ïー40Ëü¿Í±Û¤¨¡í¤¹¤·¤¯¤ï¤»¤íÊË¡í¤¬²ÃÆþ¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È

¥®¥ã¥ë¥º¥¨¥¢¥Ð¥ó¥É¡Ö¥´¥­¥²¥óÄë¹ñ¡×¤Ë¡¢¿·¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤ÆÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô40Ëü¿ÍÄ¶¤ò¸Ø¤ë"¤¹¤·¤¯¤ï¤»¤íÊË"¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¡£






¤¹¤·¤¯¤ï¤»¤íÊË¤Ï¡¢3·î¾å½Ü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥ÐーÊç½¸¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯±þÊç¡£¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢°ÛÎã¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ç²ÃÆþ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¹¤·¤¯¤ï¤»¤íÊË¤Ï¡¢3·î20Æü¤Î¼çºÅ¥é¥¤¥Ö¡Ö¥®¥ã¥ë¾åÅùvol.2¡×¤Ë¤ÆµÞî±¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£



SNS¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëÈà½÷¤Î»²²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥ëー¥×¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÏÃÂêÀ­¤ÈÈ¯¿®ÎÏ¤Î¶¯²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç»Ù»ý¤ò¹­¤²¤Æ¤­¤¿¥´¥­¥²¥óÄë¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î²ÃÆþ¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§ー¥º¤Ø¤Î°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£



º£¸å¤Î³èÆ°¤ä¿·ÂÎÀ©¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤«¤éÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£



¡Ú¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û

¡Ö¥®¥ã¥ë¾åÅùvol.2¡×


3·î20Æü(½Ë¶â)²¼ËÌÂôSHELTER


OPEN11:30 / START11:50


VIP\5,000(¥´¥­¥²¥óÄë¹ñ¥ï¥¤¥É°Ï¤ß¥Á¥§¥­ÉÕ¤­) / Adv.\2,500 / Door\3,000/³ØÀ¸¡¦½÷À­\500


(³Æ¡Ü1D)



½Ð±é


¥´¥­¥²¥óÄë¹ñ


Dimrays


SuÆÌko D±úkoi


JACKSWAMP¡Êex.ja¼æ¶çck¡Ë



¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäURL


https://livepocket.jp/e/gyaru320



¡Ú¥´¥­¥²¥óÄë¹ñ ¸ø¼°¡Û

X


https://x.com/gokigen_teikoku?s=21



Instagram


https://www.instagram.com/gokigen.teikoku?igsh=MWN4YTJtemloOW12



YouTube


https://youtube.com/@gokigenjapan2555?si=ehyVEtLChwIlX2zl



TikTok


https://www.tiktok.com/@gokigenarasa_?_r=1&_t=ZS-94o01XFAfF1(https://www.tiktok.com/@gokigenarasa_?_r=1&_t=ZS-94o01XFAfF1)



¡ÚÇòÈ¨¤¤¤Á¤Û¡Û



Instagram


https://www.instagram.com/ichiho_shirahata?igsh=MWpoazd0MnQ1M2t4bg%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/ichiho_shirahata?igsh=MWpoazd0MnQ1M2t4bg%3D%3D&utm_source=qr)



X


https://x.com/1ho1118?s=21



TikTok


https://www.tiktok.com/@1ho1118?_r=1&_t=ZS-94nzw7xluWG(https://www.tiktok.com/@1ho1118?_r=1&_t=ZS-94nzw7xluWG)



YouTube


https://youtube.com/@kiuchifamily?si=X1KaJZVaCK5ycxO-



¡Ú¡ù¥¼¥Ö¥é¥Ê¡ù¡Û



X


https://x.com/zebrana07?s=21



Instagram


https://www.instagram.com/zebrana.07?igsh=MTkxdTQxMHphZXJp



TikTok


https://www.tiktok.com/@zebrana.07?_r=1&_t=ZS-94o05lrXr6N(https://www.tiktok.com/@zebrana.07?_r=1&_t=ZS-94o05lrXr6N)



YouTube


https://youtube.com/@zebrana.07?si=kD80ymsz1c2MESLX



¡Ú¤¹¤·¤¯¤ï¤»¤íÊË¡Û



TikTok


https://www.tiktok.com/@sushikuwasero_?_r=1&_t=ZS-94o0OnoNDEe(https://www.tiktok.com/@sushikuwasero_?_r=1&_t=ZS-94o0OnoNDEe)



Instagram


https://www.instagram.com/sushikuwasero__?igsh=djNqNXdvaTE1aHhh



X


https://x.com/sushikuwasero_0?s=21



YouTube


https://youtube.com/channel/UCZDCCihKyU1xcTGvCROJBAw?si=_Qy04H8rSrEedKWt