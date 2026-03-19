¡Ú³«»Ï½éÆü¤Ç144¥Ôー¥¹¤Î±þ±ç¹ØÆþ¡Û¥Ñ¥º¥ë·¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥é¥¤¥È¡ÖINTERLOCK¡×¤¬Makuake¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä³«»Ï
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¡£
¡¡¿²¼¼¤Ë¡¢¸¼´Ø¤Ë¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¡£ ¡ÖÍ·¤Ó¿´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ÈÌÀ¤¬Íß¤·¤¤¡× ¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖINTERLOCK¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÇ°×»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÍ¸Â²ñ¼Ò¥Õ¥£¥È¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§ÆÊÌÚ¸©ÂÍø»Ô¡¡ÂåÉ½¡§Ãö±ÛÍºÈô¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯3·î17Æü¤è¤ê¡¢¥¸¥°¥¾ー¥Ñ¥º¥ë·¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥é¥¤¥È¡ÖINTERLOCK¡×¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤ò±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMakuake¡×¤Ë¤Æ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«»Ï½éÆü¤À¤±¤Ç144¥Ôー¥¹¤Î±þ±ç¹ØÆþ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢MakuakeÄ¾¶á3»þ´Ö¤ÎµÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï2026Ç¯4·î29Æü¤Þ¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢§¡ÖMakuake¡×¸ø¼°¥Úー¥¸ https://www.makuake.com/project/interlock_light/
¡ýINTERLOCK¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¡Ú¥«¥Á¥Ã¤È¤Ï¤á¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡Û
¡¡¥¸¥°¥¾ー¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤á¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆ¸¿´¤ËÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤µ¡£³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤äÌÏÍÍ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¼«Í³¼«ºß¤Ç¡¢Ìµ¸Â¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¸÷¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥âー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥µーÆâÂ¢¤Ç¼«Æ°ÅÀÅô¡Û
¡¡¿Í¤¬3m°ÊÆâ¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¼«Æ°¤ÇÅÀÅô¡£¿¼Ìë¤Î¥È¥¤¥ì¡¢µ¢Âð¸å¤Î¸¼´Ø¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿²¼¼¤Ê¤É¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÃµ¤¹¼ê´Ö¤Ê¤¯¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¸÷¤¬Åô¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¾ÃÅô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡ÚºÇÂç30»þ´ÖÏ¢Â³ÅÀÅô¡¦¥³ー¥É¥ì¥¹¼°¡Û
¡¡USB Type-C½¼ÅÅÂÐ±þ¤ÇÅÅÃÓ¸ò´¹ÉÔÍ×¡£1²ó¤Î¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç30»þ´ÖÏ¢Â³ÅÀÅô¡£¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤âÈþ´Ñ¤òÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ýÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¿¢ÊªÀÁÇºà¡ÖNuPlastiQ(R)¡×¤òºÎÍÑ
¡¡¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë´Ä¶±øÀ÷¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢INTERLOCK¤Ï¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ç¤ó¤×¤óÍ³Íè¤Î¿¢ÊªÀ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡ÖNuPlastiQ(R)¡×¤òÇÛ¹ç¡£À¸ÊªÊ¬²ò¤·¤ÆÅÚ¤Ë´Ô¤ëÀ¼Á¤ò»ý¤Á¡¢ÀÐÌýÍ³Íè¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î»ÈÍÑ¤ÈÆó»À²½ÃºÁÇÇÓ½Ð¤ò¶ËÎÏÍÞ¤¨¤¿¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥â¥Îºî¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ý¡ÖINTERLOCK¡×±þ±ç¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
▶ https://www.makuake.com/project/interlock_light/
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î17Æü～4·î29Æü
ÈÎÇä²Á³Ê¡§4¥Ôー¥¹ 8,980±ß～¡ÊÀÇ¡¦Á÷ÎÁ¹þ¡Ë¡¿°ìÈÌÈÎÇäÍ½Äê²Á³Ê11,980±ß
¡ý²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§Í¸Â²ñ¼Ò¥Õ¥£¥È¥ó¡ÊPHYTON Co., Ltd.¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÆÊÌÚ¸©ÂÍø»Ô
ÂåÉ½¼Ô¡§Ãö±Û¡¡ÍºÈô
Àß¡¡Î©¡§1993Ç¯7·î
»ö¡¡¶È¡§²ñ·×¡¦°û¿©¡¦ËÇ°×¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à»ö¶È
¡ýÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ã´Åö¡§Ãö±Û¡Ê¥¤¥Î¥³¥·¡Ë
MAIL¡§yuuhi.inokoshi@phyton-business.com