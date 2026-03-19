MODELLISTA(中国名：摩登理斯)深圳・九州展示会に中国初の単独出展ALPHARD、LEXUS LXのカスタマイズモデルを展示

株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント



関係者各位

2026年3月19日

株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント

ALPHARD MODELLISTA ・中国の大型展示会でMODELLISTAブランド単独での出展は初LEXUS LX MODELLISTA ・会場で今後の発売予定モデルを紹介

中国でのMODELLISTA代理店である豊田通商（天津）有限公司が、2026年3月20日（金）から23日（月）まで中国・深圳で開催される自動車アフターマーケット展示会「深圳九州汽車生態博覧（AUTO ECOSYSTEMS EXPO SHENZHEN）」に、MODELLISTAブランドとして出展します。

MODELLISTAが中国の大型展示会においてブランド単独で出展するのは今回が初めてとなり、日本発のカスタマイズブランドとして中国市場に向けて新たな展開を発表します。

MODELLISTAは、日本のトヨタ車向けカスタマイズブランドとして、洗練されたデザインと高品質なパーツ開発を特徴とし、「上質」「洗練」をブランドコンセプトに掲げています。日本をはじめ世界のトヨタ・レクサスオーナーに向けて、独自のラグジュアリーカスタマイズスタイルを提案してきました。

今回の展示では、中国市場でも高い人気を誇るトヨタ「ALPHARD」およびレクサス「LX」の2台をベースとしたMODELLISTAカスタマイズ車両を展示予定です。

さらに会場では、今後中国市場で展開予定の新たなカスタマイズラインアップや対応予定車種についても紹介し、MODELLISTAが提案する次世代のカスタマイズスタイルを発信します。

MODELLISTAは今回の展示を通じて、中国のトヨタ・レクサスオーナーの皆様が求める「もっと自分らしく」に応えるカスタマイズを提案し、中国のお客様の多様化するニーズに応えてまいります。

会場では、日本発の洗練されたカスタマイズデザインと、MODELLISTAならではのブランドの世界観をご体感いただけます。



【展示内容】

展示車両

・TOYOTA ALPHARD MODELLISTA

・LEXUS LX MODELLISTA

展示・発表内容

・中国市場向けカスタマイズラインアップ

・今後発売予定モデルの紹介



【展示会概要】

展示会名

深圳九州汽車生態博覧会

（AUTO ECOSYSTEMS EXPO SHENZHEN）

会期

2026年3月20日（金）～ 3月23日（月）

会場

深圳国際会展中心 宝安

（Shenzhen World Exhibition & Convention Center）

广东省深圳市宝安区福海街道展城路1号

摩登理斯ブース

12号館 汽車内外改升級部件

ブース番号：122011

開催スケジュール

3月20日(金) 10：00～18：00

3月21日(土) 10：00～18：00

3月22日(日) 10：00～18：00

3月23日(月) 10：00～16：00