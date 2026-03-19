¡ÖÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー 2025¡×¡¢Âç¾Þ¡¦ÆÃÊÌ¾Þ¤òÈ¯É½¡ª
º¸¤«¤é¡Ë¿³ºº°÷ ¤«¤Ä¤µ¤ó¤ÉÍÍ¡¢¥Èー¥»¥¤³ô¼°²ñ¼Ò ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô É÷¸« ¹ä¹¨ÍÍ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹¥Ûー¥à
¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶ÈÉô ÉôÄ¹ ÆâÆ£°½»ÒÍÍ¡¢ÃÏ¼ç¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ±ÝËÜ Î¶ÇÏÍÍ¡¢
ÃÏ¼ç¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò ±Ä¶ÈÉô µÈÂ¼ÆÆÏºÍÍ¡¢¿³ºº°÷ ÀÐ°æ¤¯¤ë¤ßÍÍ¡¢
·ê¿á¶½»º³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷ ÉÔÆ°»º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô ÉôÄ¹ Ã«Ãæ³ÐÍÍ¡¢ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶¨²ñ ÂåÉ½Íý»ö ²£ÅÄÂçÂ¤
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊÂåÉ½Íý»ö¡§²£ÅÄ ÂçÂ¤¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¶¨²ñ¡×¡Ë¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢Í¥¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2025(https://futokuho.jp/lp/awards2025/)¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜ¥¢¥ïー¥É¡×¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç¾Þ¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¡¢¥æー¥¶ー¥º¥Ù¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÊç½¸¤Þ¤¿¤Ï½þ´Ô¤ò½ª¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÂÐ¾Ý¤Ë»ö¶È¤ÎÆÈ¼«À¡¢»ö¶È¤ÎÆ©ÌÀÀ¡¢»ñ¶âÄ´Ã£ÎÏ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î±¿ÍÑÇ½ÎÏ¤Ê¤É¤ò¸µ¤ËÁí¹çÅª¤Ë¿³ºº¤·É½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2025Ç¯9·î26Æü¤«¤é12·î26Æü¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Êç½¸¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Í¼±¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÊý¤Ë¤â¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢1¼¡¿³ºº¤Ï°ìÈÌÅê»ñ²È¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ëÊç½¸²èÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2¼¡¿³ºº¤Ï³«¼¨½ñÎàÅù¤ÎÆâÍÆ¤âÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁí¹çÅª¤Ë¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç¾Þ¤ÏÃÏ¼ç¶æ³ÚÉô¤Î¡Ö6¹æ¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÆî¶è¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Î¥ß¥Íー¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÃæ¤«¤éÆÃÊÌ¾Þ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¡Ø¥æ¥Ëー¥¯¾Þ¡Ù¤È¤·¤Æ¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¦Á¤Î¡Ö¥¨¥ê¥¢Ê¬»¶·¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¢¥»¥Ã¥ÈÂè¶åÃÆ¡×¡¢¡Ø½ñÌÌ·ÀÌó·¿ÆÃÊÌ¾Þ¡Ù¤È¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¡Ö¤Þ¤¤¤É17¹æ¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Êç½¸²èÌÌ¤Ç¤Î¥Î¥ß¥Íー¥È¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¦ÉÊÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ìTREC FUNDING¤Î¡ÖTREC6¹æ ¶èÊ¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥É²£ÉÍÅì»ûÈø¡×¤¬¡Ø¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡Ù¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- Âç¾Þ
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/128173/table/17_1_d964ea747bc527b5f3709d3ff220f542.jpg?v=202603190651 ]
- ÆÃÊÌ¾Þ¡Ê¥æ¥Ëー¥¯¾Þ¡Ë
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/128173/table/17_2_7a5441d2719576c38868d623a9bdfdcf.jpg?v=202603190651 ]
- ÆÃÊÌ¾Þ¡Ê½ñÌÌ·ÀÌó·¿ÆÃÊÌ¾Þ¡Ë
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/128173/table/17_3_edd6adfeb34d15185a28d5bf20a8de1e.jpg?v=202603190651 ]
- ¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/128173/table/17_4_54549293fc327516c0d786f4e4ff1cdb.jpg?v=202603190651 ]
- ¥æー¥¶ー¥º¥Ù¥¹¥È
[É½5: https://prtimes.jp/data/corp/128173/table/17_5_574a8ba0a64d971ef303c783854e5092.jpg?v=202603190651 ]
- ¡ÖÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2025¡×³µÍ×
[É½6: https://prtimes.jp/data/corp/128173/table/17_6_9dd61aad1938b92dd29f92ab5672387d.jpg?v=202603190651 ]