～½Õ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó Âè2ÃÆ～¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÆ¯¤¯¤Î¤ê¤â¤ÎÂç½¸¹ç¡×¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥óµßµÞ¼Ö¤¬½éÅÐ¾ì¡ª
¡¡Îë¼¯¥µー¥¥Ã¥È¥Ñー¥¯(»°½Å¸©Îë¼¯»Ô)¤Ï¡¢5·î2Æü(ÅÚ)～5·î6Æü(¿å¡¦¿¶µÙ)¤Î´ü´Ö¡¢¹©»ö¸½¾ì¤ä³¹Ãæ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡ÉÆ¯¤¯¤Î¤ê¤â¤Î¡É60Âæ°Ê¾å*¤¬½¸¤Þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÆ¯¤¯¤Î¤ê¤â¤ÎÂç½¸¹ç¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µßµÞ¼Ö¤¬ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎµßµÞ¼Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¼ÖÎ¾¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¹½Â¤¤ò´Ö¶á¤Ç¸«³Ø¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¼Â±é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¥ìー¥·¥ó¥°¥³ー¥¹¤òÆ¯¤¯¤Î¤ê¤â¤Î¤¬Áö¹Ô¤¹¤ë¥Ñ¥ìー¥É¤Î¤Û¤«¡¢Âç·¿¤Î¥·¥ç¥Ù¥ë¥«ー¤ä¥¯¥ìー¥ó¼Ö¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅë¾èÂÎ¸³¤ä¤Ê¤ê¤¤êÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¤ß¤ë¡¦¤Î¤ë¡¦¤Ê¤ê¤¤ë¡×¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
GW¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÆ¯¤¯¤Î¤ê¤â¤ÎÂç½¸¹ç¡×<5·î2Æü(ÅÚ)～5·î6Æü(¿å¡¦¿¶µÙ)>
¢£ÃíÌÜ¼ÖÎ¾¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥óµßµÞ¼Ö 1999Ç¯¼° FORD E450 Ambulance
¥¢¥á¥ê¥«¥óµßµÞ¼Ö 1999Ç¯¼° FORD E450 Ambulance
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥ªー¥·¥ã¥ó¥µ¥¤¥É¾ÃËÉ½ð¤Ç¼ÂºÝ¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¥óµßµÞ¼Ö¤¬¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¿×Â®¤Ê½èÃÖ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡È°ÜÆ°¤¹¤ëµßµÞ¼¼¡É¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿ËÜ¼ÖÎ¾¤Ï¡¢µßµÞÂâ°÷¤¬Î©¤Ã¤ÆÆ°¤±¤ë¤Û¤É¤Î¹¤¤°åÎÅ¶õ´Ö¤ò»ý¤Ä¤Û¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ÎÄ¹µ÷Î¥ÈÂÁ÷¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ëÂçÇÓµ¤ÎÌ¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¡Æ°À¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎµßµÞ¼Ö¤È¤Î°ã¤¤¤ò¡¢¼ÂºÝ¤ËÅë¾è¤·¤ÆÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§5·î2Æü(ÅÚ)～5·î5Æü(²Ð¡¦½Ë)
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
Åë¾èÂÎ¸³
1.Åë¾èÂÎ¸³
¹©»ö¸½¾ì¤ä³¹Ãæ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤Ç¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡ÈÆ¯¤¯¤Î¤ê¤â¤Î¡É¤Î±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤ê¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ä¥ì¥Ðー¤Ë¿¨¤ì¤ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡¦»þ´Ö¡§5·î2Æü(ÅÚ)～5·î5Æü(²Ð¡¦½Ë)¡¡³ÆÆü9:00～18:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5·î6Æü(¿å¡¦¿¶µÙ)¡¡9:00～17:00
¤Ê¤ê¤¤êÂÎ¸³
£².¤Ê¤ê¤¤êÂÎ¸³
À©Éþ¤ä¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢¡ÈÆ¯¤¯¤Ò¤È¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤ÆµÇ°¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡¦»þ´Ö¡§5·î2Æü(ÅÚ)～5·î5Æü(²Ð¡¦½Ë) ³ÆÆü9:00～18:00
¼Â±é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
3.¼Â±é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¹©»ö¸½¾ì¤Ç³èÌö¤¹¤ëÌý°µ¥·¥ç¥Ù¥ë¤ä±¿ÈÂ¤Î»Å»ö¤òÃ´¤¦ÆÃ¼ì¥¢ー¥àÉÕ¤¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ°¤¯»Ñ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼Â±é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§5·î2Æü(ÅÚ)～5·î5Æü(²Ð¡¦½Ë)
¢¨³Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¡¢½ç¼¡¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
Æ¯¤¯¤Î¤ê¤â¤Î¥Ñ¥ìー¥É
4.Æ¯¤¯¤Î¤ê¤â¤Î¥Ñ¥ìー¥É
ÉáÃÊ¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¤Î¥ìー¥¹¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¥ìー¥·¥ó¥°¥³ー¥¹¤Ç¡ÈÆ¯¤¯¤Î¤ê¤â¤Î¡É¤¬°ìÀÆ¤Ë¥Ñ¥ìー¥É¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ìー¥É½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢Áö¹ÔÄ¾¸å¤Î¡ÉÆ¯¤¯¤Î¤ê¤â¤Î¡É¤È¥³ー¥¹¾å¤ÇµÇ°»£±Æ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¥¦¥©ー¥¯¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§5·î2Æü(ÅÚ)～5·î5Æü(²Ð¡¦½Ë) ³ÆÆü17:00～
¢¨Å·¸õ¤ä¥³ー¥¹¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤äÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
*5·î6Æü(¿å¡¦¿¶µÙ)¤Ï¼ÖÎ¾Å¸¼¨µÚ¤ÓÅë¾èÂÎ¸³¤Î¤ß¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¡¢35Âæ°Ê¾å¤Î¼ÖÎ¾¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ñー¥¯¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¹ØÆþÆÃÅµ
5·î2Æü(ÅÚ)～5·î5Æü(²Ð¡¦½Ë) ¤Î´ü´Ö¤Ë¥Ñー¥¯¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤À¤±¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥ìー¥¹±¿±Ä¤ÎÎ¢Â¦¤Î¸«³Ø¤ä¡¢¥ìー¥·¥ó¥°¥³ー¥¹¤ò1¼þ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥Ã¥È¥Ó¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¥¦¥©ー¥¯
¥Ô¥Ã¥È¥Ó¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¥¦¥©ー¥¯
ÉáÃÊ¤ÏÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥ìー¥¹¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤äÉ½¾´Âæ¤Ê¤É¡¢¥ìー¥¹±¿±Ä¤ÎÎ¢Â¦¤ò¼«Í³¤Ë¸«³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§5·î2Æü(ÅÚ)～5·î5Æü(²Ð¡¦½Ë)
»þ´Ö¡§9:00～17:00
¥ìー¥·¥ó¥°¥³ー¥¹¥Ð¥¹¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°
¥ìー¥·¥ó¥°¥³ー¥¹¥Ð¥¹¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°
Âç·¿¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥ìー¥·¥ó¥°¥³ー¥¹¤ò1¼þ¤·¡¢¥³ー¥¹¤Î¹âÄãº¹¤ä¥³ー¥Êー¤ÎÆÃÄ§¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§5·î2Æü(ÅÚ)～5·î5Æü(²Ð¡¦½Ë)
»þ´Ö¡§Æ¯¤¯¤Î¤ê¤â¤Î¥Ñ¥ìー¥É½ªÎ»¸å ½àÈ÷½ÐÍè¼¡Âè～19:00(ºÇ½ª¾è¼Ö18:50)
¢£¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¥µー¥¥Ã¥È¡¦¥¯¥ëー¥º
F1ÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤äÎë¼¯8»þ´ÖÂÑµ×¥íー¥É¥ìー¥¹¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥ìー¥¹¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¥ìー¥·¥ó¥°¥³ー¥¹¤òÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥ìー¥·¥ó¥°¥³ー¥¹¤ò¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¥µー¥¥Ã¥È¡¦¥¯¥ëー¥º
¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¥µー¥¥Ã¥È¡¦¥¯¥ëー¥º
´ü´Ö¡§5·î2Æü(ÅÚ)～5·î5Æü(²Ð¡¦½Ë)
»þ´Ö¡§³ÆÆü8:00～8:30¡¢8:50～9:20¡¢9:40～10:10
¾ì½ê¡§¥ìー¥·¥ó¥°¥³ー¥¹
Âæ¿ô¡§³Æ²ó80Âæ¡Ê2ÎØ¡¦4ÎØ¹ç·×¡Ë ¢¨2ÎØ¤Ï126cc°Ê¾å¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÁ¶â¡§7,000±ß/Âæ
»²²Ã¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡§Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥½¥Ó¥åー!¡×¤«¤é¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨Áö¹ÔÏÈ¤¬Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£