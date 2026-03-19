5-ALA ¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¸¤ÇÍÑ¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥é¸¤ÇÍÑ¡ÙÈ¯Çä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åö¼ÒÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¥¤¥äー¥º¤¬À½Â¤¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ±¤¸¤¯Åö¼ÒÏ¢ ·ë»Ò²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò FAIRY FOREST ¤¬ÈÎÇä¤òÃ´¤¦¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡Ø¥Õ¥¡¥¤ ¥Ö¥¢¥é¸¤ÇÍÑ¡Ù¤ò 2026 Ç¯ 3 ·î 19 Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ 5-ALA ¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È³«È¯¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢ °¦¸¤¡¦°¦Ç¤¿¤Á¤¬ËèÆü¤ò·ò¤ä¤«¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¢¤Õ¤ì¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤ò³«È¯ ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î³èÎÏ°Ý»ý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö5-ALA¡Ê5-¥¢¥ß¥Î¥ì¥Ö¥ê¥ó»À¡Ë¡×¤È¡¢ÆâÂ¦ ¤«¤é¤Î´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¡ÖÆý»À¶Ý¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¿·È¯ÁÛ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ À½Â¤ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸·³Ê¤ÊÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¤â¤È¡¢¹ñÆâ¤Î GMP Ç§Äê¹©¾ì¤Ë¤Æ°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë »Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ì¥ë¥®ーÅù¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸¶ºàÎÁÉ½¼¨¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¸¶ÎÁ¤ª ¤è¤ÓÀ½Â¤¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ë´ÉÍýÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ô¤¤¼çÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À ¤±¤ëÉÊ¼Á³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/93934/table/49_1_f59720941eee92191cde1940bb2a674c.jpg?v=202603190651 ]
¡Ú¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ËÜ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ °Ê²¼¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãAmazon¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥é¸¤ÇÍÑ¡Ë¡ä
https://amzn.asia/d/065MHVDf
¡ã³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥é¸¤ÇÍÑ¡Ë¡ä
https://item.rakuten.co.jp/fairywing/5ala-pet/
¡¡Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÉÊ¼Á¤È°ÂÁ´À¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¿·¤·¤¤ ²ÁÃÍ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹ ¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò fantasista
¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶ÈÉô
Mail¡§info@fantasista-tokyo.jp