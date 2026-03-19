¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª ¥Õ¥§¥¹¥¿in ¼¯»ùÅç¡×
±ØÁ°¤Ç¥Þ¥ê¥ª¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤¯¤»¡ª
¡¡2025 Ç¯11 ·î29 Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é³«ºÅÃæ¤Î¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¡ßJR ¶å½£ ～Let¡Çs GO KYUSHU¡ª～¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£±.2026 Ç¯4 ·î18 Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦19 Æü¡ÊÆü¡Ë ¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª ¥Õ¥§¥¹¥¿in ¼¯»ùÅç¡×³«ºÅ¡ª
¡¡£².¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª ¥È¥ì¥¤¥ó¡Ê800 ·Ï¡Ë¡×Î×»þÎó¼Ö±¿¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£³«ºÅÆü»þ
2026 Ç¯4 ·î18 Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦19 Æü¡ÊÆü¡Ë 10:00～17:00
¢£³«ºÅ¾ì½ê
¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¼¯»ùÅçAMU ¹¾ì
½»½ê¡§¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»ÔÃæ±ûÄ®1 ÈÖÃÏ1
¢£¼Â»Ü³µÍ×
¢¥¥¯¥Ã¥Ñ¥Ð¥È¥ë²ñ¾ì¥¤¥áー¥¸
£±.ÎÏ¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¥¯¥Ã¥Ñ¤òÅÝ¤»¡ª ¥¯¥Ã¥Ñ¥Ð¥È¥ë
£².¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¡ßJR ¶å½£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×
£³.¥Þ¥ê¥ª¤¿¤Á¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¡ª ¥Õ¥©¥È¥³ー¥Êー
£´.¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¡×¥·¥êー¥º¤Î¥²ー¥à¤òÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡ª ¥²ー¥àÂÎ¸³¥³ー¥Êー
£µ.¶å½£¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤òÌ£¤ï¤ª¤¦¡ª ¥°¥ë¥á¥³ー¥Êー
¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª ¥Õ¥§¥¹¥¿in ¼¯»ùÅç¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆPOP-UP STORE ¤â¥ªー¥×¥ó¡ª
³«ºÅÅ¹ÊÞ¡¦´ü´Ö ¢¨³«ºÅÅ¹ÊÞ¡¦´ü´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¼¯»ùÅç ËÜ´Û2F ¥»¥ó¥¿ー¥¹¥¯¥¨¥¢
2026 Ç¯4 ·î18 Æü¡ÊÅÚ¡Ë～5 ·î10 Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ú¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ø https://www.jrkyushu.co.jp/train/mario/(https://www.jrkyushu.co.jp/train/mario/)
¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª ¥Õ¥§¥¹¥¿in ¼¯»ùÅç¡×¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª ¥È¥ì¥¤¥ó¡Ê800 ·Ï¡Ë¡×¤òÎ×»þÎó¼Ö¤È¤·¤Æ±¿¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Ì¾¾Î ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¶å½£¿·´´Àþ¤Ä¤Ð¤á ¹æ
¢¡±¿¹ÔÆü ¡¡¡¡ ¡¡2026 Ç¯4 ·î18 Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢4 ·î19 Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¡±¿¹Ô¶è´Ö ¡¡ ¡¡ÇîÂ¿～¼¯»ùÅçÃæ±û
¢¡ºÂÀÊ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡Á´¼Ö»ØÄêÀÊ
¢¡È¯Çä³«»ÏÆü»þ¡¡2026 Ç¯4 ·î18 Æü¡ÊÅÚ¡Ë¢ª2026 Ç¯3 ·î18 Æü¡Ê¿å¡Ë ¸áÁ°10 »þÈ¯Çä³«»Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026 Ç¯4 ·î19 Æü¡ÊÆü¡Ë¢ª2026 Ç¯3 ·î19 Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¸áÁ°10 »þÈ¯Çä³«»Ï
¢¡ÈÎÇä ¡¡¡¡¡¡¡¡ JR ¶å½£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÎó¼ÖÍ½Ìó¡¢¤ß¤É¤ê¤ÎÁë¸ý¤Ë¤ÆÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.jrkyushu.co.jp/railway/netyoyaku/index.html
¢¡¾è¼ÖÆÃÅµ ¡¡¡¡¼ÖÆâ¤Ç¤´¾è¼Ö¤Î¤ªµÒ¤µ¤ÞÁ´°÷¤Ë¡ÖµÇ°¾è¼Ö¾Ú¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥µÇ°¾è¼Ö¾Ú¥¤¥áー¥¸¡¡¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¡»þ¹ï
¶å½£¿·´´Àþ¡ÊÇîÂ¿¢Î¼¯»ùÅçÃæ±û¡Ë
¢¨ÇîÂ¿±Ø¤Ë¤Ï9¡§39 º¢¤Ë11 ÈÖ¤Î¤ê¤Ð¤ËÆþÀþ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼¯»ùÅçÃæ±û±Ø12 ÈÖ¤Î¤ê¤Ð¤ËÅþÃå¸å¡¢12¡§15 º¢¤Þ¤ÇÄä¼Ö¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¼ÖÆâ¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë
¢¨¼¯»ùÅçÃæ±û±Ø¤Ë¤Ï16¡§34 º¢¤Ë11 ÈÖ¤Î¤ê¤Ð¤ËÆþÀþ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÇîÂ¿±Ø11 ÈÖ¤Î¤ê¤Ð¤ËÅþÃå¸å¡¢19¡§06 º¢¤Þ¤ÇÄä¼Ö¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¼ÖÆâ¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡ú¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö¤Î¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ø https://www.jrkyushu.co.jp/train/mario/design/