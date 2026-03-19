»³Íü¸©Ì±¤Ø¤Î¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢Íý²òÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¤¬·¼È¯»ñºà¤ÎºîÀ®¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿
¡Ö»Ò¤É¤â¤ò´ê¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤è¤ê¤½¤¤ ¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤á¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Ë¡¿Í¤Î½¾¶È°÷¸þ¤±Ê¡Íø¸üÀ¸¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î½»Ì±¸þ¤±»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡× https://famione.com/benefit/ ¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐÀîÍ¦²ð¡Ë¤Ï¡¢»³Íü¸©°¦°éÏ¢¹ç²ñ¡Ê²ñÄ¹¡§ÀÐ¸¶¤Þ¤æ¤ß¡Ë¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢¤Î·¼È¯»ñÎÁ¤Î²þÄûÈÇ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢·¼È¯»ñºà¤ÎÀ©ºî¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹Á´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://prtimes.jp/a/?f=d14333-745-7832e18e817a3c7562545d2efd008063.pdf
¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ÈÊì»ÒÊÝ·ò¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë»³Íü¸©°¦°éÏ¢¹ç²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢°¦°é²ñ¡Ë¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢°¦°éÈÉ°÷¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è½»Ì±¤Ø¤Î¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢Ç§ÃÎ¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°¦°é²ñ¤Ç¤Ï¡¢»³Íü¸©¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢¿ä¿Ê»ö¶È¤È¤âÏ¢Æ°¤·¡¢¡Ö¸«¼é¤ê¡¦À¼¤«¤±¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¹âÎð¼Ô¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤¬½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Î»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤È¸òÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°¦°éÈÉ°÷¤Î³§ÍÍ¤¬¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°¦°é²ñ¤Ç¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Î»æÇÞÂÎÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥óºîÀ®¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Ø¤ÎÇÛÉÛ¡¦À¼¤«¤±¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹¤¯¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢·¼È¯»ñÎÁ¤Î²þÄû
¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¤¬2024Ç¯11·î¤ËÌµÎÁ¸ø³«¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢¡×·¼È¯»ñÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î¤Î¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤«¤é¤ÎÄó¸À¤ò¼õ¤±¤ÆÆâÍÆ¤ò½¤Àµ¤·²þÄûÈÇ¤òºîÀ®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£²þÄûÈÇ¤Ç¤Ï¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢¤Î4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥·ー¥È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥íー¥É¸å¤Î°õºþ¡¦ÇÛÉÛ¤Ï¼«Í³¤È¤·¡¢¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢¤ÎÉáµÚ¡¦·¼È¯¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢·¼È¯»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Úー¥¸
https://famione.com/form/preconception-care/
¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¤Ç¤Ï¡¢Î¢ÌÌ¤Î°ìÉô¤Ë¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¤Î°ÆÆâ¤òÆþ¤ì¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ä°õºþÇ¼ÉÊ¤Î¤´´õË¾¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´´õË¾¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥íー¥É»þ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ø¤ÎÆþÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÊÌÅÓ¸ÄÊÌ¤ËÏ¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤ÇÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó½¤Àµ¤·¡¢»ñÎÁ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡×¤Î³µÍ×ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÉ÷ÅÚ¤Å¤¯¤ê¡¡¡ß Åö»ö¼Ô¤Î¸ÄÊÌ¥µ¥Ýー¥È¤Î2¼´¤Ç¤´»Ù±ç
Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡×¤Ï¡¢¡ÖÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー/¸¦½¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î½¾¶È°÷¤Î¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤ä¼ÒÆâÉ÷ÅÚ¤Î¾úÀ®¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ò¹¯ÁêÃÌ¤Ë¤è¤ë½¾¶È°÷¸Ä¡¹¤Î¥µ¥Ýー¥È¡×¤ÎÎ¾Â¦ÌÌ¤«¤é¡¢´ë¶È¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤äÎ¾Î©»Ù±ç¤ÎÂ¥¿Ê¡¢½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡×Æ³Æþ´ë¶È¤Î¼Ò°÷/½¾¶È°÷¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¡¢¼Ò³°¤Î´Ç¸î»Õ¤ä¿´Íý»Î¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÍ»ñ³Ê¼Ô¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Æ¿Ì¾¤Ç¤«¤ÄÆâÍÆ¤ò²ñ¼Ò¤ËÃÎ¤é¤ì¤º¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë½¾¶È°÷ËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áá´ü¤ËÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤·¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤ä¿´¤Î¾õÂÖ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤·¡¢ÉÔÄ´¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¹Ö»Õ¿Ø¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー/¸¦½¤¤òÄó¶¡¤·¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Î¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ìó7³ä¤Î½÷À½¾¶È°÷¤¬¾å»Ê¡¦¼þ°Ï¤ÎÍý²ò¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹*1¡£´ÉÍý¿¦¤ä»Ù¤¨¤ëÂ¦¤Î½¾¶È°÷¤Ê¤É¡¢Åö»ö¼Ô°Ê³°¤ØÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÄó¶¡¤·¡¢Íý²ò¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç»Ù±ç¤ÎÉý¤Î³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥ß¥Êー/¸¦½¤¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¥Ëー¥º¤ä²ÝÂê´¶¤Ë±þ¤¸¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º*2¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2018Ç¯9·î¤è¤ê¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±Ê¡Íø¸üÀ¸¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤äTBS¸üÀ¸²ñ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸Æ³Æþ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥½¥Ëー¡¢Á´ÆüËÜ¶õÍ¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊANA¡Ë¡¢°ËÆ£ÃéÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ê¤É¤Ø¤â¥»¥ß¥Êー¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎÄó¶¡¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ä¹ºê¸©¡¢ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¡¢¹Åç¸©»°¸¶»Ô¡¢·²ÇÏ¸©Í¸³ÚÄ®¤Ê¤É¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ã±°Ì¤«¤éÃæ³ËÅÔ»Ô¡¢¤½¤·¤Æ¿ôËü¿Íµ¬ÌÏ¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï°åÎÅ¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿ÇÃÇ¤ä½èÊý¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
*1 ½Ð½ê¡§Æ¯¤¯½÷À¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¸þ¾å°Ñ°÷²ñHP¤è¤ê¡ÊÅìµþÅÔ¼Â»Ü,2023-5,ÅÔÆâ¤ÇÆ¯¤¯½÷À3500¿Í¡Ü´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô200¿Í¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº·ë²Ì¡Ë
*2 ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤Ê¤É¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢¤Î·¼È¯¡¢·î·Ð¡¦£Ð£Í£Ó¡¢¹¹Ç¯´ü¤Ê¤É¤Î·ò¹¯²ÝÂê¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥Æー¥Þ¤ËÂÐ±þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó
½êºßÃÏ ¢©150-0043 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1ÃúÌÜ10ÈÖ8¹æ½ÂÃ«Æ»¸¼ºäÅìµÞ¥Ó¥ë2F－C
ÂåÉ½¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀÐÀî¡¡Í¦²ð
ÀßÎ©Æü 2015Ç¯6·î1Æü
£Õ£Ò£Ì https://famione.co.jp/
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÁêÃÌ https://lp.famione.com/
¡¦ÉÔÇ¥¼£ÎÅnet https://funin-info.net/
¡¦ÍñÁãÇ¯Îð¥Á¥§¥Ã¥¯¥¥Ã¥È FCheck https://fcheck.famione.com/
¡¦»ÒµÜÆâ¥Õ¥íー¥éCHECK KIT https://flora.famione.com/
▶︎¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó Ë¡¿Í¸þ¤±Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹ https://famione.com/benefit
▶︎¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¡ÖÇ¥³èLINE¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¡× https://famione.com/local/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡¡¹ÊóÃ´Åö
Mail¡§ info@famione.com¡¡TEL¡§080-2243-6995