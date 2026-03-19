¡Ú¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹¡Ûº£ÏÃÂê¤Î¡ÉÊ¸¶ñÆÃ½¸¡É
²ñ´ü¡§³«ºÅÃæ～£²£°£²£¶Ç¯£´·î£³£°Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹¡á£·³¬²£ÉÍ¥í¥Õ¥È¡¢£´³¬ÉØ¿ÍÉþÇä¤ê¾ì¡á¥Þ¥êー¥¯¥î¥ó¥È
ºòº£¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ú¥ó¥Á¥ãー¥à¡×¤ä¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·ー¥ë¡×¤Ê¤É¡¢Ê¿À®¥ì¥È¥í¤È¤â¤è¤Ð¤ì¤ëÊ¸¶ñ¥·ー¥ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤ä³Ø½¬¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¡£³Ø½¬¤ä»Å»ö¤ÇÉ®µ¶ñ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤â¡¢½À¤é¤«¤¤¥°¥ê¥Ã¥×¤Î¤ä¤µ¤·¤¤»È¤¤¿´ÃÏ¤ÇÈè¤ì¤Ë¤¯¤µ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ú¥ó¤ä¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤¬¤é¤âµ¡Ç½À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀÚ¤ë¡¦Å½¤ë¡×¤¬°ìËÜ¤Ç³ð¤¦¥¿¥¤¥Ñ¡Ê»þ´ÖÂÐ¸ú²Ì¡ËÊ¸¶ñ¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ç¤â³èÍÑ¤Ç¤¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¤Ê¬¤¬¤¢¤¬¤ë¿ä¤·¥«¥éー¤ä¡¢Ê¿À®¥ì¥È¥í¥Öー¥à¤ÇÏÃÂê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¿ä¤·Ê¸¶ñ¤ÏÂç¿Í¤«¤é¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥¢¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÇÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß¡¢²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¢¨·ÇºÜ¾¦ÉÊ¤Ï°ìÎã¤Ç¤¹¡£
¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óËÉÙ¤Ê»È¤¤¤ä¤¹¤¤Ê¸¶ñ
¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤âÁ¯¤ä¤«¤Ê¥«¥éー¤¬°ú¤Î©¤Ä¡£¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ç¥«¥éー¥Á¥§¥ó¥¸
Kept(¥±¥×¥È) ¤Ï¤ó¤Ö¤ó¤³¥¯¥ê¥Ã¥×¡¡£¸£²£µ±ß
¥«¥éー¡§¥Ö¥ëー/¥°¥êー¥ó/¥Ñー¥×¥ë/¥¯¥ê¥¢ー ¡Ö¤Ï¤ó¤Ö¤ó¤³¡×¤Ë¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥Ã¥×¡£¸ü¤ß¤Ëº¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Úー¥¸¤ò¸ÇÄê¤·¡¢¥×¥ê¥ó¥ÈÀ°Íý¤ä¥á¥â¡¦¥¢¥¯¥¹¥¿¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
Sooofa(¥¹ー¥Õ¥¡)¡¿¥½¥Õ¥È¥ê¥ó¥°¥Îー¥È £¹£·£¹±ß
¥«¥éー¡§¥¦¥©ー¥à¥°¥ìー/¥°¥êー¥ó/¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー/¥Ô¥ó¥¯/¥¤¥¨¥í ー ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡È¿·´¶³Ð¤ä¤ï¤é¤«¥ê¥ó¥°¡É¥Îー¥È¡£Ê¿¤é¤Ë³«¤¤¤Æ½ñ¤¤ä¤¹¤¯¡¢ ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¶¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤â²÷Å¬¡£¼ê¤¬Åö¤¿¤ê¤Ë¤¯¤¯¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤ÇÂ¾¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â½ý¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤Àß·×¡£¹âÃÎ¸©È¯¤Î»æ»¨²ßÅ¹¡ÖPaper message(¥Úー¥Ñー¥á¥Ã¥»ー¥¸)¡×¤È¡¡¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥í¥Õ¥È¸ÂÄêÊÁ¤âÈÎÇä¡£
uni(¥æ¥Ë) ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥²¥ë ¥¹¥¤¥Ã¥Á £±¡¤£±£°£°±ß
¥«¥éー¡§
£°¡¥£³¢ª¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥°¥ìー/¥³¥Ã¥È¥ó¥Ô¥ó¥¯ ¡¡¡¡£°¡¥£µ¢ª¥Àー¥¯¥ª¥êー¥Ö/¥¤¥¨¥íー/¥Í¥¤¥Óー/¡¡¡¡¥ª¥Ñー¥ë¥°¥êー¥ó¡¡¡¡»ý¤Á¼ê¤Ï½À¤é¤«¤¤¥°¥ê¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÉ®µ¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ£²¤Ä¤Î¥âー¥É¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ»È¤¨¤ë¥·¥ãー¥×¥Ú¥ó¥·¥ë¡£
¥ª¥ì¥Ñ £÷£é£ô£è¤Î¤ê £´£¹£µ±ß
¥«¥éー¡§¥Û¥ï¥¤¥È/¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ï¤ß¤À¤·¥×¥ê¥ó¥È¤òÀÞ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¥«¥Ã¥È¡£¡¡¡¡¤Î¤êÉÕ¤¤ÇÀÚ¤ë¡¦Å½¤ë ¤¬ 1 ËÜ¤Ç´°·ë¡¢»þÃ»¤Ç¡¡¥Îー¥ÈÀ°Íý¤Ç¤³Ø½¬¸úÎ¨¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¤«¤ï¤¤¤¤Ê¸¶ñ¤Çµ¤Ê¬¤â¤¢¤¬¤ë¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÊ¸¶ñ¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹
¿·Ä´¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢²û¤«¤·¤Î¥¹¥¯ー¥ë¥Ð¥Ã¥°·¿¤ä½Õ¥«¥éー¤Î¥Ú¥ó¥Ýー¥Á¤Ç¡£
¥¤ー¥¹¥È¥Üー¥¤ ¥¹¥¯ー¥ë¥Ú¥ó¥±ー¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡£²¡¤£¸£¶£°±ß
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ö¥é¥¦¥ó ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÄ½Õ¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖEASTBOY¡Ê¥¤ー¥¹¥È¥Ü ー¥¤¡Ë¡×¥¹¥¯ー¥ë¥Ð¥Ã¥°¤¬¥Ú¥ó¥±ー¥¹¤Ë¡£¥á¥Ã¥·¥å ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÇÀ°Íý¤·¤ä¤¹¤¯¡¢D ¥«¥ó¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â²ÄÇ½¡£
¥Þ¥êー¥¯¥î¥ó¥È¡¿³Æ¼ï
¥Ó¥¸¥å―¥Ç¥¤¥¸ー¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥Ú¥ó¥±ー¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³¡¤£·£´£°±ß
¥Ó¥¸¥å―¥Ç¥¤¥¸ー¥Ú¥ó¥±ー¥¹£Ó £²¡¤£¹£·£°±ß¡¡¡¡ FRIXION¡ßMQ ¥Üー¥ë¥Ú¥ó £±¡¤£³£²£°±ß