¥Þ¥¤¥Ý¥Ã¥¯¥¹¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®ー¥Ë¡¦¥¹ー¥Ñー¥È¥í¥Õ¥§¥ª¡¦¥¢¥¸¥¢¤Ø»²Àï

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¡¦VSR website : VSR(https://www.vs-racing.com/en/)
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¡¦Lamborghini Squadra Corse website : Lamborghini Squadra Corse(https://www.lamborghini.com/jp-en/%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84/super-trofeo/%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%91)
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