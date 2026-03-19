µþÅÔ¿®¶â¤¬¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤Î¤¿¤á¤Î´ë¶ÈÇ¯¶â¡×Æ³Æþ»Ù±ç¤ò³«»Ï～¥Ù¥¿ー¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¤È¶ÈÌ³Äó·È¤·¤Æ»ö¶È¼Ô»Ù±ç～
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥Ð¥ó¥¯µþ¿®¡ÊË¡¿ÍÌ¾¡§µþÅÔ¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¢ËÜÅ¹¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§ºç󠄀ÅÄ Î´Ç·¡Ë¤Ï¡¢¿ÍºàÌÌ¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ëÃæ¾®´ë¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÊ¡»ã¤Ï¤°¤¯¤ß´ë¶ÈÇ¯¶â´ð¶â¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¤Ï¤°¤¯¤ß´ë¶ÈÇ¯¶â¡×¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´ë¶ÈÇ¯¶â¡¦Âà¿¦¶âÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¡¦Àß·×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¿ー¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§¿¹ËÜ ¿·»Î¡Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÇØ·Ê
Åö¶â¸Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°è¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¤ª¤è¤Ó¼Ò°÷¤ÎË¤«¤ÊÀ¸³è¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºòº£¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Íºà³ÎÊÝ¡¦ÄêÃå¤Ï½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸øÅªÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Î²ÝÂê¤ä¾Íè¤Ë¸þ¤±¤¿»ñ»º·ÁÀ®¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢´ë¶È¤¬¼Ò°÷¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î½ÅÍ×À¤Ï°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½¾Íè¤Î´ë¶ÈÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ³Æþ¡¦±¿±Ä¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¡¢¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö¶â¸Ë¤Ï¡¢³ÎÄêµëÉÕ´ë¶ÈÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ¾®´ë¶È¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤Î½¼¼Â¤È»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯3·î19Æü ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥Ð¥ó¥¯µþ¿® ËÜÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿µ¼ÔÈ¯É½¤ÎÍÍ»Ò¡Êº¸¤è¤ê¡§¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥Ð¥ó¥¯µþ¿®¡ÊµþÅÔ¿®ÍÑ¶â¸Ë¡Ë¡¡Íý»öÄ¹ ºç󠄀ÅÄ Î´Ç·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¿ー¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡¿¹ËÜ ¿·»ÎÍÍ¡Ë
¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÆâÍÆ
ËÜÄó·È¤Ë´ð¤Å¤¡¢Åö¶â¸Ë¤Ï¡¢¿Íºà³ÎÊÝ¡¦ÄêÃå¤Ë¤ªÇº¤ß¤Î¤ª¼è°úÀè´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¿ー¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¤¬Æ³Æþ¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¤Ï¤°¤¯¤ß´ë¶ÈÇ¯¶â¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¡¢²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ï¤°¤¯¤ß´ë¶ÈÇ¯¶â¡×¤Î¾Ò²ð¡¦Æ³Æþ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ª¼è°úÀè´ë¶È¤Î¿ÍºàÀïÎ¬¤Î¶¯²½¤È¼Ò°÷¤Î¾ÍèÀß·×¤ò°ìÂÎÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ê¤é¤Ó¤ËÃÏ°è·ÐºÑ¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ï¤°¤¯¤ß´ë¶ÈÇ¯¶â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¹à¤ÎÆâÍÆ¡Ê²èÁü¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¿ー¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¤Î¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹(https://bpcom.jp/newsrelease/pressrelease/20260319-6984/)¤è¤êÈ´¿è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß²æ¤¬¹ñ¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ÈÄ¶¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë¡Ö½¢Ï«¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¡×¤¬¿Ê¤ß¡¢ËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤Î¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ãÇ¯Ï«Æ¯¼Ô¤¬´ë¶È¤òÂà¿¦¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤¬ºÇÂ¿*⁴¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ¯¤¯À¤Âå¤ÎÏ·¸å¤ÎÉÔ°Â¤ÎÂè°ì°Ì¤Ï¡Ö¤ª¶â¡×*⁵¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÐÌ³¤¹¤ë´ë¶Èµ¬ÌÏ¤äµï½»¤¹¤ëÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë·ÐºÑ³Êº¹¡¢¤³¤ì¤Ï¾Íè¤Î»ñ»º·ÁÀ®¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼ç¤ËÃæ¾®´ë¶È¤È¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯Êý¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶È¤Ë¤â½¾¶È°÷¤Ë¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë´ë¶ÈÇ¯¶âÀ©ÅÙ¡Ö¤Ï¤°¤¯¤ß´ë¶ÈÇ¯¶â¡×¤ÎÆ³Æþ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ï¤°¤¯¤ß´ë¶ÈÇ¯¶â¡×¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶âÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½¾¶È°÷¡ÊÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ´Þ¤à¡Ë¤Ç¤âÌò°÷¤Ç¤â²ÃÆþ²ÄÇ½¤Ê³ÎÄêµëÉÕ´ë¶ÈÇ¯¶â¡ÊDB¡Ë¤Ç¡¢»ö¶È¼çÂ¦¤Ï¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é´ë¶ÈÇ¯¶â¡¦Âà¿¦¶âÀ©ÅÙ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¸¦µæ¤Ë¤Æ¡¢ËÜÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤¬½¾¶È°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤ª¤è¤ÓÎ¥¿¦ËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬Åý·×Åª¤Ë¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿*⁶¡£¤³¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë·Á¤ÇÆÃ¤Ë¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¾®´ë¶È¤äÊ¡»ã¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¡Ö¤ª¶â¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¡×¤È¤·¤Æ¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾¶È°÷Â¦¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤Åê»ñ¤ÎÃÎ¼±¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢¸µËÜ¤¬ÊÝ¾Ú*¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸¶Â§60ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¼õ¤±¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤´ë¶È·¿DC¡Ê´ë¶È·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ë¤äiDeCo¡Ê¸Ä¿Í·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¹âÎð´ü¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¬´ðËÜ¤È¤Ê¤ëÅÀ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶â¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Âà¿¦»þ¤äµÙ¿¦»þ¡¢°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶È»þ¤Ë¤â¼õ¤±¼è¤ëÁªÂò¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢°é»ù¤ä²ð¸î¤ò¾Íè¤Ë¹µ¤¨¤ë½¾¶È°÷¤«¤é¸ü¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢Æ³ÆþË¡¿Í¤ÎÌó95%¤¬½¾¶È°÷300Ì¾°Ê²¼¤ÎÃæ¾®µ¬ÌÏË¡¿Í*⁷¤Ç¡¢Ìó3Ê¬¤Î1¤ÎË¡¿Í¤¬Ê¡»ã¡¦°åÎÅ¡¦¶µ°é´ØÏ¢*⁸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*¹ ±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤Ë¤è¤êÉÔÂ¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»ö¶È¼ç¤¬ÉÔÂÊ¬¤òÊä¤Æ¤ó¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://bpcom.jp/hagukumikikin/
¡Ê½Ð½ê¡Ë
*⁴ ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¡ÎáÏÂ5Ç¯¼ãÇ¯¼Ô¸ÛÍÑ¼ÂÂÖÄ´ºº¤Î³µ¶·
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/4-21c-jyakunenkoyou-r05_gaikyou.pdf
*⁵ ¶âÍ»Ä£¡¡¶âÍ»¿³µÄ²ñ »Ô¾ì¥ïー¥¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×Êó¹ð½ñ¡Ö¹âÎð¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë»ñ»º·ÁÀ®¡¦´ÉÍý¡×2019Ç¯6·î
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20190603.html
*⁶ ¡Ø¡Ö¤Ï¤°¤¯¤ß´ë¶ÈÇ¯¶â¡×¤Î²ÃÆþÍ×°ø¤È¤½¤Î·Ð±ÄÅª¸ú²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ù¡Ê2025Ç¯10·î¡Ë¤è¤ê
¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¿ー¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¡¢»³ÍüÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¦Ê¡Íø¸üÀ¸ÀïÎ¬¸¦µæ½ê À¾µ×ÊÝ¹ÀÆó»á ¶¦Æ±Ä´ºº¡£²óÅú¿ô2,744Ì¾¡Ë
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000145.000074850.html
*⁷ Åö¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤ËµÏ¿¤Î¤¢¤ë2018Ç¯4·î～2025Ç¯9·îÆ³ÆþË¡¿Í¡ÊÃ¦Âà½ü¤¯¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë·ÀÌó»þ¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¿ô¤«¤é»»½Ð
*⁸ Åö¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤ËµÏ¿¤Î¤¢¤ë2018Ç¯4·î～2025Ç¯9·îÆ³ÆþË¡¿Í¡ÊÃ¦Âà½ü¤¯¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¶È¼ï¤«¤é»»½Ð
¢¨»ö¶È½ê¡¦²ÃÆþ¼Ô¿ô¡§2025Ç¯12·îËö»þÅÀ
¢¨Ê¿¶ÑËÜ¿Í³Ý¶â¡§2025Ç¯9·îËö»þÅÀ
¢¨Ê¿¶Ñ²ÃÆþÎ¨»»½Ðº¬µò
Æ³Æþ»ö¶È½ê¤´¤È¤ÎÆ³Æþ·î¤Î²ÃÆþÎ¨¤òÃ±½ãÊ¿¶Ñ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
´ü´Ö¡§Ä¾¶á1Ç¯¡Ê2024Ç¯10·î～2025Ç¯9·î¡Ë¤ÎÆ³Æþ»ö¶È½ê¡Ê2,001Ë¡¿Í¡¢2,044»ö¶È½ê¡Ë
²ÃÆþÎ¨¡§¼Â²ÃÆþ¼Ô¿ô¡¿¸üÀ¸Ç¯¶âÈïÊÝ¸±¼Ô¿ô¡ÊÀ©ÅÙ¾å¡¢´ð¶â¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¼Ô¤Ï½ü¤¯¡Ë
Ë¡¿Íµ¬ÌÏÊÌÊ¿¶Ñ²ÃÆþÎ¨¡§·ÀÌó»þ¤Î¸üÀ¸Ç¯¶âÈïÊÝ¸±¼Ô¿ô30Ì¾°Ê²¼ 77.2%¡¢31～300Ì¾ 66.6%¡¢301Ì¾°Ê¾å 50.5%
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¿ー¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¤Î¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹(https://bpcom.jp/newsrelease/pressrelease/20260319-6984/)¤è¤êÈ´¿è¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¿ー¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¿ー¡¦¥×¥ì¥¤¥¹
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÔÃ«ËÜÂ¼Ä®1-1¡¡½»Í§»Ô¥öÃ«¥Ó¥ë15F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡¿¹ËÜ ¿·»Î
Àß¡¡Î©¡§2011Ç¯10·î17Æü
£Õ£Ò£Ì¡§https://bpcom.jp/
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥Ð¥ó¥¯µþ¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ë¡¡¡¿Í¡¡Ì¾¡§µþÅÔ¿®ÍÑ¶â¸Ë
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è»Í¾òÄÌÌøÇÏ¾ìÅìÆþÎ©ÇäÅìÄ®7ÈÖÃÏ
Àß¡¡¡¡¡¡Î©¡§1923Ç¯¡ÊÂçÀµ12Ç¯¡Ë9·î27Æü
Å¹¡¡ÊÞ¡¡¿ô¡§95Å¹ÊÞ¡Ê¥ê¥êー¥¹Æü¸½ºß¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.kyoto-shinkin.co.jp/
Åö¶â¸Ë¤Î¼èÁÈ¾Ò²ð¥Úー¥¸¡ÖICHIOSHI - µþ¿®¤Î¤¤¤Á¤ª¤·¡×¤âÊ»¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://ichioshi.kyoto-shinkin.co.jp/
¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥Ð¥ó¥¯µþ¿®¡×¤Ï¡¢µþÅÔ¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Íー¥à¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000086001.html