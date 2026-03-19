¡Ô¿À¸Í¥Ýー¥È¥Ô¥¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Õ～À¤³¦¤¬ÀÄ¤¯µ±¤¯Æü～¥é¥¤¥È¡¦¥¤¥Ã¥È¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ö¥ëー(LIUB)2026 ¡Ú4·î2Æü～8Æü¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¿À¸Í¥Ýー¥È¥Ô¥¢¥Û¥Æ¥ë¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í °ËÆ£ ¹ä¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯4·î2Æü(ÌÚ)～8Æü(¿å)¤Þ¤Ç¤Î7Æü´Ö¡¢¡Ö¥é¥¤¥È¡¦¥¤¥Ã¥È¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ö¥ëー(LIUB)2026¡×·¼È¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¶¨»¿¤·¤Þ¤¹(¼çºÅ¡§¥é¥¤¥È¡¦¥¤¥Ã¥È¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ö¥ëーJapan2026¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ)¡£
4·î2Æü¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤¬Äê¤á¤ë¡ÖÀ¤³¦¼«ÊÄ¾É·¼È¯¥Çー¡×¡ÊWorld Autism Awareness Day¡Ë¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï4·î2Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤Ç¤ò¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²·¼È¯½µ´Ö¡×¤È¤·¡¢ASD¡Ê¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÈ¯Ã£¾ã³²¤Ø¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤È¡¢¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤ä¸ø¶¦»ÜÀß¤òÀÄ¿§¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡ÖLight It Up Blue¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï172¤«¹ñ°Ê¾å¤¬»²²Ã¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿À¸Í¥Ýー¥È¥Ô¥¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢2016Ç¯¤è¤êËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë»¿Æ±¤·¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Ø¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤â°ú¤Â³¤¡¢ÀÄ¿§¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò´ê¤¤¡¢·¼È¯³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¥Û¥Æ¥ëËÜ´Û²°¾å¤ÎÅ¸Ë¾»ÜÀß¡Ö²°¾å¥Æ¥é¥¹ ¥½¥é¥Õ¥Í¿À¸Í¡×¤ÈËÜ´Û1F¥á¥¤¥ó¥í¥Óー¤Î2¤«½ê¤Ë¤Æ¡¢¡È¥Ö¥ëー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ASD¤ÎÊý¡¹¤¬°Â¿´´¶¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡È¥Ö¥ëー¡É¤Î¸÷¤Ç¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Ø¤ÎÇ§ÃÎ¤ÈÍý²ò¤ÎÂ¥¿Ê¤ò¹¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³èÆ°´ü´Ö¡§
2026Ç¯4·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë～8Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£²°¾åÅ¸Ë¾»ÜÀß¡§
²°¾å¥Æ¥é¥¹ ¥½¥é¥Õ¥Í¿À¸Í¡Ê¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ÏÌë¤ÎÉô¤Î¤ß¡Ë
https://www.portopia.co.jp/sorafune
ËÜ´Û1F ¥á¥¤¥ó¥í¥Óー
¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥áー¥¸
ËÜ´Û²°¾å¡Ö²°¾å¥Æ¥é¥¹ ¥½¥é¥Õ¥Í¿À¸Í¡×