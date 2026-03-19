¡ÚLetra - ¿·¾¦ÉÊ¡Û¥á¥¥·¥³¤ÎÂÀÍÛ¤òÊÔ¤ß¹þ¤à¡£ÉáÊ×Åª¤Ê¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡ß¡Ö¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥«¥éー¡×¤Ç¡¢Æü¾ï¤òºÌ¤ë¿·ºî¥á¥ë¥«¥É¥Ð¥Ã¥°¤¬È¯Çä¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÁªÂò¤¬¡¢¥á¥¥·¥³¤ÎÅÁÅý¤È¸ÛÍÑ¤ò¼é¤ë°ìÊâ¤Ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥é¥ª¥Ö¥È¥¦¥¥ç¥¦¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÊ¿Ë§Ïº¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÀ¤³¦¤Î»¨²ß¥Ö¥é¥ó¥ÉLetra¤¬¡¢¥á¥¥·¥³¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÊÔ¤ßºÙ¹©µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤¿¡Ö¥á¥ë¥«¥É¥Ð¥Ã¥°¡×¤Î¿·ºî¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖTIMELESS¡×¡¢»þÂå¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡ÖÉáÊ×Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢»ý¤Ä¤À¤±¤Ç¿´¤¬ÃÆ¤à¡Ö¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¿§ºÌ¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£Í·¤Ó¿´¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÊ×Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
Î®¹Ô¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ËÉÊ¤è¤¯ÆëÀ÷¤à±Ê±ó¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤½¤³¤Ë¡¢¥á¥¥·¥³ÆÃÍ¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥«¥éー¤òÂçÃÀ¤ËÇÛ¿§¡£
¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Èー¥ó¤ÎÉþ¤¬Â¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¾®Êª¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ó¥Ó¥Ã¥È¥«¥éー¤Î¥á¥ë¥«¥É¥Ð¥Ã¥°¤òº¹¤·¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¡ÖÂç¿Í²Ä°¦¤¤¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
-ARENA ¡Ê¥¢¥ìー¥Ê¡Ë-
¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¡ÖARENA¡×¤Ï¡Öº½¡×¡ÖÉÍÊÕ¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÎÉ¤¯¸«¤ë¤È¡¢ÊÔ¤ßÊý¤¬ºÙ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£
ARENA - Metallic Blue / Yellow (XS)
ARENA - Light Green / Pink (XS)
ARENA - Black / Cream (XS)
ARENA - Orange / Pink (XS)
¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï4¿§Å¸³«
MERCADO BAG
ARENA - Metallic Blue / Yellow
size XS～M
¾¦ÉÊURL
https://www.letratokyo.jp/p/search?tag=ARE
MERCADO BAG
ARENA - Light Green / Pink
size XS～M
¾¦ÉÊURL
https://www.letratokyo.jp/p/search?tag=ARE
MERCADO BAG
ARENA - Orange / Pink
size XS～M
¾¦ÉÊURL
https://www.letratokyo.jp/p/search?tag=ARE
MERCADO BAG
ARENA - Black / Cream
size XS～M
¾¦ÉÊURL
https://www.letratokyo.jp/p/search?tag=ARE
- LINEA¡Ê¥ê¥Í¥¢¡Ë -
¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¡ÖLINEA¡×¤Ï¡¢¡ÖÀþ¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤ÊÊÁ¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯´¶¤Î¤¢¤ëÇÛ¿§¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
Red / Metallic Green / Cream (L)
Cream / Dark Green / Orange (M)
Black / Dark Green / Navy (M)
Black / Dark Green / Navy (M)
MERCADO BAG
LINEA - Red / Metallic Green / Cream
size XS～L
¾¦ÉÊURL
https://www.letratokyo.jp/p/search?tag=LIN
MERCADO BAG
LINEA - Cream / Dark Green / Orange
size XS～L
¾¦ÉÊURL
https://www.letratokyo.jp/p/search?tag=LIN
MERCADO BAG
LINEA - Black / Dark Green / Navy
size XS～L
¾¦ÉÊURL
https://www.letratokyo.jp/p/search?tag=LIN
¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤¬¡¢¸½ÃÏ¿¦¿Í¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¼êÊÔ¤ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅýµ»½Ñ¤Î·Ñ¾µ¼Ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÅ¬Àµ¤Ê²Á³Ê¤Ç¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÈ¯Ãí¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î°ÂÄê¤·¤¿¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤¬¡Ö¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤¬¡¢±ó¤¤¥á¥¥·¥³¤ÎÃÏ¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¡¢¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëµ»½Ñ¤òÌ¤Íè¤Ø·Ò¤°¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¡ÖÆü¾ï¤ÎSDGs¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
Letra¤È¤Ï¡©
2014Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¥á¥ë¥«¥É¥Ð¥Ã¥°¤ò¼çÍ×¾¦ºà¤È¤¹¤ë¥á¥¥·¥³»¨²ß¤ò°·¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¡£
ÊÀ¼Ò¥Ð¥¤¥äー¤¬¡¢2000Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¿Í¡¹¤ä¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢Ç¯¤Ë¿ô²ó¥á¥¥·¥³¤ØË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥á¥ë¥«¥É¥Ð¥Ã¥°¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ú¤¯¤Æ¾æÉ×¤Ê¥á¥ë¥«¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¡¢¹ñÆâ¤ËÍ¢Æþ¡¢ÈÎÇä¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2014Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥á¥ë¥«¥É¥Ð¥Ã¥°¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»ÅÆþ¤ì¿ôÈæ³Ó¼ÂÀÓ / 2015Ç¯¡§1,200¸Ä¡¢2024Ç¯¡§35,000¸Ä¡Ë
¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¥á¥ë¥«¥É¥Ð¥Ã¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¡£¤½¤·¤ÆÀ¸»º¼Ô¤Ë¤Ï¥á¥¥·¥³¤ÎÅÁÅýµ»½Ñ¤Î·Ñ¾µ¤ä·ºÌ³½ê¤Ç¤Î¿¦¶È·±Îý¤Ø¤Î¹×¸¥¡¢¥á¥ë¥«¥É¥Ð¥Ã¥°¿¦¿Í¤ÎÀ¸³è¤Î°ÂÄê¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÌ¤·¤ÆÄ¹¤¯¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎSocial Good¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯SS¥·ー¥º¥ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖTIMELESS¡×¡£
»þ¤ò·Ð¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤º°¦¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤¬¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¸»º¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤âÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2026Ç¯3·î2ÆüÇÛ¿®
¡ÚLetra¡Û2026 Spring ¡õ Summer Collection ¡¾ Timeless 3·î¤è¤ê½ç¼¡¡¢È¯Çä¥¹¥¿ー¥È¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹URL¡¡
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000116313.html
Letra Official WEB SHOP¡§https://www.letratokyo.jp/
POP UP SHOP ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§https://www.letratokyo.jp/events/
Letra LOOK BOOK¡§https://www.letratokyo.jp/collection2026/
-----------------------------------------------
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥é¥ª¥Ö¥È¥¦¥¥ç¥¦
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢Éþ¾þ»¨²ß
±¿±Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡§Letra¡¢flower
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1998Ç¯8·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÊ¿Ë§Ïº
Letra WEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.letratokyo.jp/