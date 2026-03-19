¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥·¥¹¥Æ¥à¤òºþ¿·¡ÛÆþÎÏ¤Î¼ê´Ö¤òÂçÉýºï¸º¡£Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±¡ÖAI¡ßDXÌµÎÁ¿ÇÃÇ¡×¤¬¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
Í¸Â²ñ¼ÒÌîÅÄ¼ý°ì»öÌ³½ê¡Ê²°¹æ¡§¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ»°Âë»Ô¡Ë¤Ï¡¢¸½ºßÄó¶¡Ãæ¤Î¡ØÊä½õ¶â³èÍÑ¡ßDX¿ÇÃÇ¡Ù¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤´ÍøÍÑ´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤â¤È¤ËÆþÎÏ¥Õ¥©ー¥à¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê²þ½¤¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ë¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤è¤¦¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÎÇØ·Ê¡§¾ðÊó¼ý½¸¤Î¡Ö¥Ïー¥É¥ë¡×¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë
ËÜ¿ÇÃÇ¥Äー¥ë¤Î¸ø³«°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼ÔÍÍ¡¦¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡Ö½é´ü¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤´ë¶È¾ðÊó¤äÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤Î¤Ï¿´ÍýÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡×¡ÖÀìÌçÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ²óÅú¤ËÌÂ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÀ¼¤òÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ç¤ªË»¤·¤¤Ã´Åö¼ÔÍÍ¤Î¡Ö»þ´Ö¤òÃ¥¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Êý¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÆþÎÏ¹àÌÜ¤ÈÆ³Àþ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/344186/images/bodyimage1¡Û
¢£ ²þ½¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡§Æ¿Ì¾À¤È¼ê·Ú¤µ¤ò½Å»ë
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤¬²þÁ±¤µ¤ì¡¢¤ï¤º¤«1Ê¬¤Ç¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1. ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¦¤´½»½ê¤ÎÆþÎÏÍó¤òÅ±ÇÑ
¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ÎÁ÷ÉÕ¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¤ªÌ¾Á°¡×¤È¡Ö¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤Î¤ß¤Ç¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é´üÃÊ³¬¤Ç¤ÎÉÔÍ×¤Ê¾ðÊóÆþÎÏ¤ò¾Ê¤¡¢Æ¿Ì¾À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ²óÅú¤·¤ä¤¹¤¤ÁªÂò»è¤Ø¤Î¸«Ä¾¤·
¤ª¼ê¸µ¤Ë»ñÎÁ¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢°ìÉô¤ÎÀìÌçÅª¤ÊÀßÌä¤Ë¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¿¸å¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3. ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿Åù¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×
¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢»öÁ°¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤ä¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¥Úー¥¸¤ò³«¤¤¤Æ¤¹¤°¤Ë¿ÇÃÇ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ 1Ê¬¤Ç¼«¼Ò¤Î¡Ö¼«Æ°²½¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡×¤ò²Ä»ë²½
´ÊÃ±¤ÊÁªÂò»è¤Ë¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¾ðÊó¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿PDF¥ì¥Ýー¥È¤¬¿ôÊ¬°ÊÆâ¤Ë¼«Æ°¤Ç¥áー¥ëÁ÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦µ®¼Ò¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¹©¿ôºï¸º¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡×
¡¦Æ³ÆþÈñÍÑ¤òÂçÉý¤ËÍÞ¤¨¤ë¡ÖAI´ØÏ¢Êä½õ¶â¡×¤ÎºÎÂò²ÄÇ½À
¢£ °Â¿´¤Î¤ªÌóÂ«
ËÜ¥Äー¥ë¤Ï¸½¾õ¤Î²Ä»ë²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÀ¼Ò¤«¤é¤·¤Ä¤³¤¤±Ä¶ÈÅÅÏÃÅù¤Ï°ìÀÚ¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÀ¼Ò¤ÏIPA¡ÖSECURITY ACTION ¡ú¡ú¡×¤òÀë¸À¤·¡¢¾ðÊó´ÉÍý¤Ë¤âËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ÒÆâ¸¡Æ¤¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ ¡ÚÅÅÏÃÈÖ¹æÉÔÍ×¡¦1Ê¬´°·ë¡Û¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤¿ÌµÎÁDX¿ÇÃÇ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://forms.gle/VoBxGndjmDvGJbom9
¢§ ¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¡¦½é²óÌµÎÁÌÌÃÌ¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¸ø¼°¥Úー¥¸¡Ë
https://alternativecomputers.org/lp/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§Í¸Â²ñ¼ÒÌîÅÄ¼ý°ì»öÌ³½ê
¢£ ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÎÇØ·Ê¡§¾ðÊó¼ý½¸¤Î¡Ö¥Ïー¥É¥ë¡×¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë
ËÜ¿ÇÃÇ¥Äー¥ë¤Î¸ø³«°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼ÔÍÍ¡¦¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡Ö½é´ü¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤´ë¶È¾ðÊó¤äÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤Î¤Ï¿´ÍýÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡×¡ÖÀìÌçÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ²óÅú¤ËÌÂ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÀ¼¤òÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ç¤ªË»¤·¤¤Ã´Åö¼ÔÍÍ¤Î¡Ö»þ´Ö¤òÃ¥¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Êý¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÆþÎÏ¹àÌÜ¤ÈÆ³Àþ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/344186/images/bodyimage1¡Û
¢£ ²þ½¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡§Æ¿Ì¾À¤È¼ê·Ú¤µ¤ò½Å»ë
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤¬²þÁ±¤µ¤ì¡¢¤ï¤º¤«1Ê¬¤Ç¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1. ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¦¤´½»½ê¤ÎÆþÎÏÍó¤òÅ±ÇÑ
¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ÎÁ÷ÉÕ¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¤ªÌ¾Á°¡×¤È¡Ö¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤Î¤ß¤Ç¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é´üÃÊ³¬¤Ç¤ÎÉÔÍ×¤Ê¾ðÊóÆþÎÏ¤ò¾Ê¤¡¢Æ¿Ì¾À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ²óÅú¤·¤ä¤¹¤¤ÁªÂò»è¤Ø¤Î¸«Ä¾¤·
¤ª¼ê¸µ¤Ë»ñÎÁ¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢°ìÉô¤ÎÀìÌçÅª¤ÊÀßÌä¤Ë¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¿¸å¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3. ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿Åù¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×
¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢»öÁ°¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤ä¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¥Úー¥¸¤ò³«¤¤¤Æ¤¹¤°¤Ë¿ÇÃÇ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ 1Ê¬¤Ç¼«¼Ò¤Î¡Ö¼«Æ°²½¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡×¤ò²Ä»ë²½
´ÊÃ±¤ÊÁªÂò»è¤Ë¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¾ðÊó¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿PDF¥ì¥Ýー¥È¤¬¿ôÊ¬°ÊÆâ¤Ë¼«Æ°¤Ç¥áー¥ëÁ÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦µ®¼Ò¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¹©¿ôºï¸º¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡×
¡¦Æ³ÆþÈñÍÑ¤òÂçÉý¤ËÍÞ¤¨¤ë¡ÖAI´ØÏ¢Êä½õ¶â¡×¤ÎºÎÂò²ÄÇ½À
¢£ °Â¿´¤Î¤ªÌóÂ«
ËÜ¥Äー¥ë¤Ï¸½¾õ¤Î²Ä»ë²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÀ¼Ò¤«¤é¤·¤Ä¤³¤¤±Ä¶ÈÅÅÏÃÅù¤Ï°ìÀÚ¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÀ¼Ò¤ÏIPA¡ÖSECURITY ACTION ¡ú¡ú¡×¤òÀë¸À¤·¡¢¾ðÊó´ÉÍý¤Ë¤âËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ÒÆâ¸¡Æ¤¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ ¡ÚÅÅÏÃÈÖ¹æÉÔÍ×¡¦1Ê¬´°·ë¡Û¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤¿ÌµÎÁDX¿ÇÃÇ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://forms.gle/VoBxGndjmDvGJbom9
¢§ ¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¡¦½é²óÌµÎÁÌÌÃÌ¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¸ø¼°¥Úー¥¸¡Ë
https://alternativecomputers.org/lp/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§Í¸Â²ñ¼ÒÌîÅÄ¼ý°ì»öÌ³½ê
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø