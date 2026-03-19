2026Ç¯3·î24Æü¡¢Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶¥Ó¥Ã¥°¥¹¥Æ¥Ã¥× 7F¤Ë ¡ÚPANAF¡Ç African Restaurant & Club¡Û¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡ª
ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖEXPO2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¡£184Æü´Ö¤Î³«ºÅÃæ¤Î°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¤ÏÌó2558Ëü¿Í¤ò¿ô¤¨¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄÊÄËë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎËüÇî²ñ¾ì¤ÇÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ûー¥ëPANAF¡Ç¡×¤¬¡¢2026Ç¯3·î24Æü¡¢Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶¥Ó¥Ã¥°¥¹¥Æ¥Ã¥× 7F¤Ë ¡ÚPANAF¡Ç African Restaurant & Club¡Û¤È¤·¤ÆÁÉ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸Þ´¶¤Ç´¶¤¸¤ë¡¢¥â¥À¥ó¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¸ÝÆ°¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¹Âç¤Ê¥¢¥Õ¥ê¥«¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤È¡¢ËèÆü³«ºÅ¤¹¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¥ó¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤è¤ë¥¸¥ã¥ó¥Ù¡ÊÂÀ¸Ý¡Ë¤ä¥Ð¥é¥Õ¥©¥ó¡ÊÌÚ¶×¡Ë¤ÎÀ¸±éÁÕ¡¢½µËö¤Ë¤Ï¥¢¥Õ¥í¥Óー¥Ä¤ÇÍÙ¤ì¤ë¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤«¤é¸Þ´¶¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
PANAF¡Ç African Restaurant & Club
¡ÖËüÇî¥ì¥¬¥·ー¤Î·Ñ¾µ¡×¤È¡ÖÊ¸²½È¯¿®ÃÏ¤Ø¤Î²óµ¢¡×¤òÂçºå¡¦¿´ºØ¶¶¤«¤é
1.Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¡ÖÇ®¶¸¡×¤È¡Öµ¡ºà¡×¤ò¼Î¤Æ¤º¤Ë°ú¤·Ñ¤°
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤Æ¡¢Ï¢ÆüºÇÂç¤Î¹ÔÎó¤òºî¤Ã¤¿
PANAF¡Ç¡£²ñ´ü½ªÎ»¸å¡¢¤½¤³¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¿ôËü¿Í¤ò
Ì¥Î»¤·¤¿²»¶Á¡¦¾ÈÌÀ¡¦¿ßË¼µ¡´ï¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤òÇÑ´þ¤»¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆÍøÍÑ¡Ê¥ê¥æー¥¹¡Ë¤¹¤ë
¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ËüÇî¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óµé¤Î¡Ö130ÄÚ¡¦Å·°æ¹â¡×¤È
¤¤¤¦µ¬³Ê³°¤Î¶õ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ì½ê¤³¤½¤¬¡¢
¿´ºØ¶¶¥Ó¥Ã¥°¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¡£
2. ¡ÖÊ¸²½¤òÁÏ¤ë¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æ¤Î¸¶ÅÀ²óµ¢
¿´ºØ¶¶¥Ó¥Ã¥°¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï90Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦²»³Ú¡¦¥¢ー¥È¤Ê¤É¡¢Âçºå¤Î¥æー¥¹¥«¥Á¥ãー¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê¡ÖÈ¯¿®´ðÃÏ¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ì½ê¤¬»ý¤Ä¡Öº®ÆÙ¤ÈÁÏÂ¤¡×¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ï¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦
¥¢¥Õ¥ê¥«Ê¸²½¤È¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËüÇî¤Î¥ì¥¬¥·ー¤ò¼ï²Ð¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¡Ö¿©¤È²»³Ú¤ÎÊ¸²½¡×¤òºÆÅÀ²Ð¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤³¤³¤Ç¼Â¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê¥â¥À¥ó¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¥ó¥á¥Ë¥åー¤Î¿ô¡¹¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨°Ê²¼¤Ï°ìÎã¡£¿©´ï¤Ê¤É¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
£Æ£Ï£Ï£Ä
¥¢¥Õ¥ê¥«Á´ÅÚ¤Î¿©Ê¸²½¤òÌÖÍå¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¥Ïー¥Ö¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ßー¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
PANAF¡Ç¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¡ª
¡Ö¥Þ¥Õ¥§¡×
À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¹ñ¡¹¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥Ôー¥Ê¥Ä¥Ð¥¿ー¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Óー¥Õ¥·¥Á¥åー
¡Ö¥Ë¥ã¥Þ¥Á¥ç¥Þ¡×
Åì¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Ðー¥Ù¥¥åー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç
Äó¶¡¤¹¤ë¥Óー¥Õ¥¹¥Æー¥
¡Ö¥Á¥§¥Ö¥¸¥§¥ó¡×¡ÊÍ×Í½Ìó¡Ë
µû¤ÈÌîºÚ¤ò¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ç¿æ¤¾å¤²¤¿
¥»¥Í¥¬¥ë¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ
¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢
½Ë¤¤»ö¤ä²ÈÂ²¡¦Ãç´Ö¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì¤Ç¤Ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÎÁÍý
£Ä£Ò£É£Î£Ë¡¡
ËüÇî¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡¢¡Ö¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¥³ー¥Òー¥Ýー¥¿ー¡×¡Ö¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¥Ð¥Ë¥é¥¨ー¥ë¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¡Ö¥¨¥¸¥×¥È¥ì¥â¥ó¥°¥é¥¹¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¨ー¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¡£¥Ð¥ª¥Ð¥Ö¤ä¥Ó¥µ¥Ã¥×¡Ê¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¡Ë¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤âÂç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¡ÚPANAF¡ÇAfrican Restaurant& Club¡ÛÅ¹ÊÞ³µÍ×
¾ì½ê¡§¿´ºØ¶¶¥Ó¥Ã¥°¥¹¥Æ¥Ã¥×7F
¢©542-0086 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÀ¾¿´ºØ¶¶ 1ÃúÌÜ6-14
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§070-3514-0139
ºÂ ÀÊ ¿ô¡§200ÀÊ¡Ê¥Æ¥é¥¹ÀÊ´Þ¤à¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～23:00
¢¨¶â¡¦ÅÚÍËÆü¤Î¤ßClub±Ä¶È¡§23:00～Last
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à
https://www.instagram.com/panafosaka/
Litlink
https://lit.link/panaf
¥¦¥¹¥Ó¡¦¥µ¥³¡ÊDr.OussoubySACKO¡Ë¡¡
Legacy³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊPANAF¡Ç±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO
PANAF¡Ç¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢
¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÈÆüËÜ¤È¤Î²Í¤±¶¶¤òÃ´¤¦¡£
µþÅÔÀº²ÚÂç³Ø¸µ³ØÄ¹¡¦Ì¾ÍÀ¶µ¼ø
ÅìµþÅÔ¸øÎ©Âç³ØË¡¿Í Íý»ö
ÅìµþÅÔÎ©Âç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø
Í¸Â²ñ¼Ò¥¢¥¸¥ã¥ó¥¹¡¦¥µ¥³¡¦¥¸¥ã¥Ý¥óÂåÉ½¼èÄùÌò
2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñÉû²ñÄ¹¡¦Íý»ö¡¦¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
¥Þ¥ê¶¦ÏÂ¹ñÌ¾ÍÀÎÎ»ö