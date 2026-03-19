¥Û¥ë¥¹AI¡¢À½Â¤¶È¸þ¤±¿ÞÌÌ²òÀÏ¡¦3D¥Çー¥¿²½»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖZumen AI¡×¤Î¸ÄÊÌÁêÃÌ¼õÉÕ¤ò³«»Ï
¥Û¥ë¥¹AI³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÃÆ£ ¸ù°ìÏ¯¡Ë¤Ï¡¢¿ÞÌÌ¤òÆü¾ïÅª¤Ë°·¤¦À½Â¤¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿ÞÌÌ²òÀÏ¡¦3D¥Çー¥¿²½»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖZumen AI¡×¤Î¸ÄÊÌÁêÃÌ¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢½¾Íè¿Í¼ê¤Ë°ÍÂ¸¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿3D¥Çー¥¿²½¶ÈÌ³¤Î½éÆ°¹©¿ôºï¸º¤Ë²Ã¤¨¡¢¿ÞÌÌ¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ë¼þÊÕ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://horus-ai.jp/
³«È¯¤ÎÇØ·Ê
À½Â¤¶È¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿ÞÌÌ¤ò¤â¤È¤Ë·Á¾õ¤òÇÄ°®¤·¡¢¸«ÀÑ¡¢Àß·×Á°¹©Äø¡¢²Ã¹©½àÈ÷¡¢³ÎÇ§¶ÈÌ³¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢3D¥Çー¥¿¤ÎºîÀ®¤ä·Á¾õ³ÎÇ§¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿Í¼ê¤ä·Ð¸³¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¯¡¢°Æ·ï¿ô¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÁ°¹©Äø¤ÎÉé²Ù¤¬¹â¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÞÌÌ¤òµ¯ÅÀ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¶ÈÌ³Éé²Ù¤Ï¶È³¦¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢³Æ¼Ò¡¦³Æ¹©Äø¤Î¼ÂÌ³¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ë¥¹AI³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÌ³²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿ÞÌÌ²òÀÏ¤ä3D¥Çー¥¿²½½éÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ÖZumen AI¡×¤Î¸ÄÊÌÁêÃÌ¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢3D¥Çー¥¿²½¤½¤Î¤â¤Î¤Î¹©¿ôºï¸º¤Ë²Ã¤¨¡¢¿ÞÌÌ¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ë¼þÊÕ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÉÕ²Ã²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¿ÞÌÌ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿3D¥Çー¥¿²½¶ÈÌ³¤Î½éÆ°¹©¿ôºï¸º¤È¡¢¸«ÀÑ¡¦Àß·×Á°¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ëÉéÃ´·Ú¸º¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢À½Â¤¶È¸þ¤±AI»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Ê»Ù±çÆâÍÆ
¡¦Àß·×Á°¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÞÌÌÆÉ²òÉé²Ù¤Î·Ú¸º
¡¦¸«ÀÑÁ°¤Î·Á¾õÇÄ°®¡¦³ÎÇ§¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½
¡¦¿ÞÌÌ¤«¤é¤Î3D¥Çー¥¿²½½éÆ°¤Î¸úÎ¨²½
¡¦Â°¿Í²½¤·¤ä¤¹¤¤3D¥Çー¥¿²½¶ÈÌ³¤ÎÉéÃ´Ê¬»¶
¡¦¶È³¦¸ÇÍ¤ÎÁ°¹©Äø²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤¿¸ÄÊÌ¸¡¾Ú
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï´°Á´¼«Æ°²½¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI¤Ë¤è¤ë²òÀÏ¡¦À¸À®¤È¿Í¤Ë¤è¤ë³ÎÇ§¡¦Ä´À°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡¢¼ÂÌ³µ¯ÅÀ¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶È³¦ÊÌ¤Î³èÍÑ¥¤¥áー¥¸
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¶È³¦¤´¤È¤Î²ÝÂê¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¸ÄÊÌ´ë¶È¤´¤È¤Î³èÍÑ²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
1.ÈÄ¶â²Ã¹©
ÈÄ¶â²Ã¹©¤Ç¤Ï¡¢Ê£»¨¤ÊãþÂÎ¤ä¥«¥Ðー·Á¾õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Å¸³«·×»»¤ä¶Ê¤²´³¾Ä³ÎÇ§¤Ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÞÌÌ¤«¤é¤Î·Á¾õÇÄ°®¤ä3D¥Çー¥¿²½½éÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸«ÀÑ¤ä»öÁ°¸¡Æ¤¤Î¿×Â®²½¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
2.¤á¤Ã¤¡¦É½ÌÌ½èÍý
¤á¤Ã¤¡¦É½ÌÌ½èÍý¤Ç¤Ï¡¢Ê£»¨·Á¾õ¤Î¥Ö¥é¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢É½ÌÌÀÑ·×»»¤ä±ÕÎ¯¤Þ¤ê³ÎÇ§¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÞÌÌ¤«¤éÉ½ÌÌÀÑ¤äÂÎÀÑ¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸«ÀÑ¾ò·ï¤Î¸¡Æ¤¸úÎ¨¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
3.ÅÁÆ°ÉôÉÊ¡¦µ¡³£Í×ÁÇ
ÅÁÆ°ÉôÉÊ¤äµ¡³£Í×ÁÇ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÃí¥¹¥×¥í¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿ÞÌÌÆÉ²ò¤äµ¬³Ê»õ·Á¤ÎºÆ¸½¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÞÌÌ¥Ùー¥¹¤Ç3D¥Çー¥¿²½½éÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í×ÌÜÉ½¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤ä·Á¾õ³ÎÇ§¤ËÈ¼¤¦¹©¿ôºï¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
4.ÀûÈ×¡¦ÀÚºï²Ã¹©
ÀûÈ×¡¦ÀÚºï²Ã¹©¤Ç¤Ï¡¢ÃÊÉÕ¤¥É¥é¥¤¥Ö¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸«ÀÑ»þ¤ÎÂÎÀÑ·×»»¤äCAM¼è¤ê¹þ¤ßÁ°¤Î½àÈ÷¤Ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3D¥Çー¥¿²½½éÆ°¤òÁá¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸«ÀÑÂÐ±þ¤ä¸å¹©Äø¤È¤ÎÏ¢·È¸úÎ¨¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
5.ÃòÂ¤¡¦ÃÃÂ¤
ÃòÂ¤¡¦ÃÃÂ¤¤Ç¤Ï¡¢Æâ¶õÆ¶¤Î¤¢¤ë¥Ð¥ë¥Ö¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÇÌÌ¿Þ¤«¤éÆâÉô·Á¾õ¤òÇÄ°®¤¹¤ëÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¡¢È´¤¸ûÇÛ¤Î³ÎÇ§¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÞÌÌ¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë·Á¾õÇÄ°®¤ò¿Ê¤á¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½é´ü¸¡Æ¤¤ä³ÎÇ§ºî¶È¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÄÊÌÁêÃÌ¤Î¼õÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸½ºß¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼«¼Ò¤Î¿ÞÌÌ¤Ç¡¢AI¤Ë¤è¤ë3D¥Çー¥¿²½¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤¿¤¤
¡¦¤É¤Î¹©Äø¤Ç¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤«ÁêÃÌ¤·¤¿¤¤
¡¦¸«ÀÑ¤äÁ°¹©Äø¤Î½éÆ°¤òÁá¤á¤¿¤¤
¡¦Â°¿Í²½¤·¤Æ¤¤¤ë3D¥Çー¥¿²½¶ÈÌ³¤ÎÉéÃ´¤òÊ¬»¶¤·¤¿¤¤
¡¦¶È³¦¸ÇÍ¤Î²ÝÂê¡ÊÅ¸³«·×»»¡¢É½ÌÌÀÑÇÄ°®¡¢ÂÎÀÑ·×»»¤Ê¤É¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¤
¸ÄÊÌÁêÃÌ¡¢PoCÁêÃÌ¡¢¿ÞÌÌ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿³èÍÑ²ÄÇ½À¤Î¸¡Æ¤¤Ê¤É¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
º£¸å¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤Ë¤ª¤±¤ë³èÍÑÎÎ°è¤Î¿¼·¡¤ê¤ò¿Ê¤á¡¢¸«ÀÑ¡¢Àß·×Á°¹©Äø¡¢²Ã¹©½àÈ÷¡¢³ÎÇ§¶ÈÌ³¤Ê¤É¡¢¿ÞÌÌ¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ë¼þÊÕ¶ÈÌ³¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏBIM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·úÃÛÊ¬Ìî¤Ê¤É¡¢¿ÞÌÌ¤òÆü¾ïÅª¤Ë°·¤¦Â¾¶È³¦¤Ø¤Î±þÍÑ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÞÌÌ¤ò¤â¤È¤Ë·Á¾õ¤òÇÄ°®¤·¡¢³ÎÇ§¡¦¸¡Æ¤¡¦ºîÀ®¶ÈÌ³¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤Ë¸Â¤é¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¥Û¥ë¥¹AI³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¿ÞÌÌµ¯ÅÀ¶ÈÌ³¤ËÂÐ¤¹¤ëAI»Ù±ç¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¡¢¶È³¦¤´¤È¤Î²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤¿¼ÂÌ³³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥Û¥ë¥¹AI³ô¼°²ñ¼Ò
Ã´Åö¡§À¸ÅÄ æÆ°ì
Mail¡§contact@horus-ai.jp
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Û¥ë¥¹AI³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»ÔÆâËÜÄ®2-19-19 FURUTA Bld.404
ÂåÉ½¼Ô¡§²ÃÆ£ ¸ù°ìÏ¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½»Ù±ç¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡
URL¡§https://horus-ai.jp/