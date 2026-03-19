NURO¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢eSIM¤Î³«ÄÌ»þ´Ö¤òºÇÃ»10Ê¬¤ËÃ»½Ì¡¡¿½¤·¹þ¤ß¤«¤éÍøÍÑ³«»Ï¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë
¡¡¥½¥Ëー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖNURO¡Ê¥Ë¥åー¥í¡Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢3·î19Æü¤è¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤òÍÑ¤¤¤¿¸øÅª¸Ä¿ÍÇ§¾Ú¡ÊJPKI¡Ë¤ÇeSIM¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¾ì¹ç¡¢ºÇÃ»10Ê¬¡Ê¢¨1¡Ë¤ÇÍøÍÑ³«»Ï¡Ê³«ÄÌ¡Ë²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë±¿ÍÑ¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖNURO¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§ÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Î¸øÅª¸Ä¿ÍÇ§¾Ú¥µー¥Ó¥¹¡ÊJPKI¡ËÆ³Æþ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿³ººÊýË¡¡¦ÍøÍÑ¼Ô¾ðÊóÅÐÏ¿¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÈ´ËÜÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯1·î²¼½Ü¤è¤êËÜÂÐ±þ¤ò½ç¼¡¿Ê¤á¤¿·ë²Ì¡¢½¾Íè¿½¤·¹þ¤ß¸åºÇÃ»1»þ´ÖÈ¾¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÍøÍÑ³«»Ï¡Ê³«ÄÌ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¡¢ºÇÃ»10Ê¬¤Ø¤ÈÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨»²¹Í¡§2025Ç¯10·î9Æü¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
¡¦NURO¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Ë¤è¤ë¸øÅª¸Ä¿ÍÇ§¾Ú¥µー¥Ó¥¹¡ÊJPKI¡Ë¤ËÂÐ±þ
¡¡https://www.sonynetwork.co.jp/corporation/release/2025/pr20251009.html
¡¡¡ÖNURO¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤Ïº£¸å¤â¡¢ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤²÷Å¬¤ÊÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§
¡¦¡ÖºÇÃ»10Ê¬¡×¤È¤Ï¡¢ÍøÍÑ³«»Ï¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦22»þ～Íâ1»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡ÖºÇÃ»10Ê¬¡×¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡¦¡ÖºÇÃ»10Ê¬¡×¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ëeSIM¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ëÀßÄê¤äAPNÀßÄê¤Î»þ´Ö¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¡Ö²»À¼ÄÌÏÃÉÕ¤¥×¥é¥ó¡×¤òMNP¡Ê·ÈÂÓÅÅÏÃÈÖ¹æ¥Ýー¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Ç¿½¤·¹þ¤à¾ì¹ç¤Ï¡¢ÍøÍÑÃæ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ²ñ¼Ò¤ÎMNPÍ½ÌóÈÖ¹æ¤ÎÈ¯¹Ô¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÍøÍÑ³«»Ï¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö²»À¼ÄÌÏÃÉÕ¤¥×¥é¥ó¡×¤òMNP¡Ê·ÈÂÓÅÅÏÃÈÖ¹æ¥Ýー¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Ç¿½¤·¹þ¤à¾ì¹ç¤Ï¡¢20»þ30Ê¬～Íâ9»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡ÖºÇÃ»10Ê¬¡×¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¿½¤·¹þ¤ß¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤è¤ê¡¢¿³ºº¤ä³«ÄÌ¤Þ¤Ç¤Ë¿ôÆü¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö²»À¼ÄÌÏÃÉÕ¤¥×¥é¥ó¡×¡Ö¥Çー¥¿ÄÌ¿®¡ÜSMS¥×¥é¥ó¡×¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤òÍÑ¤¤¤¿¸øÅª¸Ä¿ÍÇ§¾Ú¡ÊJPKI¡Ë¤Ë¤ÆËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡ÖNURO¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤ÎÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£ https://mobile.nuro.jp/guide/sim.html
¡ã¡ÖNURO¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡ÖNURO¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ëÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Î³Ê°ÂSIM¡¦¥¹¥Þ¥Û¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÄãÍÆÎÌ¡¦Äã²Á³Ê¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ð¥ê¥åー¥×¥é¥¹¡×¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÄÌ¿®¤ÈÂÐ¾ÝSNS¤ÎÄÌ¿®ÎÌ¥«¥¦¥ó¥È¥Õ¥êー¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖNEO¥×¥é¥ó¡×¡¢¤½¤·¤Æ1GB¤ËÄÌÏÃÄê³Û¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¤«¤±ÊüÂê¥¸¥ã¥¹¥È¡×¤Ê¤É¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://mobile.nuro.jp/
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£