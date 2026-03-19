【京都 蔦屋書店】イメージと実在のあいだに生まれる認識の違いを探る。太田桃香、小津航、表良樹による3人展「image & Presence」を4月4日（土）より開催。









▲太田桃香《春の行方》910×727mm,Oil on canvas,2026年（作家撮影:西中拓史）

















▲小津航《Apples on the Ground-The Big Dipper-》1203×946×48mm, Oil on canvaswooden frame,2026年（作家撮影:西中拓史）









小津航1991年生まれ。2014年東京藝術大学絵画科油画専攻卒業、2017年同大学院美術研究科絵画専攻修了。水彩絵具のような鮮やかな色彩と軽妙な筆致と、画面内に用いる「間」が絵画空間や鑑賞者の視線をコントロールしている点が特徴である。東洋美術や西洋美術の絵画空間やモチーフを参照しつつ、油彩画を制作している。近年は「静物画」「風景画」「人物画」といった絵画の基本的な主題を通じて、東洋的なひらけた絵画空間に見られる画家とモチーフの距離や、絵画空間の設定に注目し、これらの要素を再考する制作に取り組んでいる。近年の展示に、「ART FAIR TOKYO 2026」（東京）、「Interlude Scenes」（enlighten gallery／台湾／2025）、「Between Stillness」（AISHO／香港／2025）、「はじまり展」（ギャルリーためなが／東京／2025）、「GROUP SHOW」（六本木 蔦屋書店／東京／2025）などがある。表良樹1992年生まれ。2014年京都造形芸術大学美術工芸学科総合造形コース卒業、2016年東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修了。地殻変動や大気など、生活者の視点では捉えづらいより大きな周辺の現象を、彫刻作品などに投影し、身体的に実感し得るものとして提示している。近年の展示に「アトリエの鉱脈」（kanakawanishi gallery／東京／2024）などがある。